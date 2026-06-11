Zafer Algöz'den Ozan Güven'e destek: Kendini çok iyi tutmuş

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Usta oyuncu, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği gerekçesiyle protesto edilen Ozan Güven’in yaşadıkları için şu ifadeleri kullandı:

“Görüntüleri izledim. Çok ayıp ettiler. Çünkü hiç kimsenin bir başkasını yargının üstünde görüp yargılaması, toplumun içinde o şekilde çıkıp konuşması hoş değil. Ozan orada çok beyefendilik göstermiş, kendisini kutluyorum. Ben olsam daha farklı bir tepki gösterebilirdim. Çok iyi tutmuş kendini. Arada telefonla konuşup birbirimize hâl hatır soruyoruz.”

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Cem Yılmaz’ın dijital platforma çektiği dizisinde rol alan Zafer Algöz, “26 Haziran’da başlıyoruz. Sanırım ağustosun son haftasında da biter. Sinema filmi olarak yola çıkılmıştı ama 6 bölümlük diziyi döndü. Yoğun bir hazırlık dönemi var. Oyunculuktan ziyade dekor, kostüm, teknik ekipmanlar oldukça pahalı bir iş olacak” diye konuştu.