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Zafer Algöz'den Ozan Güven'e destek: Kendini çok iyi tutmuş

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#Zafer Algöz#Ozan Güven#Deniz Bulutsuz
Zafer Algözden Ozan Güvene destek: Kendini çok iyi tutmuş
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 10:30

ZAFER Algöz, geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de gittiği bir mekânda kadınların tepkisiyle karşılaşan oyuncu arkadaşı Ozan Güven’e destek verdi.

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Usta oyuncu, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği gerekçesiyle protesto edilen Ozan Güven’in yaşadıkları için şu ifadeleri kullandı:

“Görüntüleri izledim. Çok ayıp ettiler. Çünkü hiç kimsenin bir başkasını yargının üstünde görüp yargılaması, toplumun içinde o şekilde çıkıp konuşması hoş değil. Ozan orada çok beyefendilik göstermiş, kendisini kutluyorum. Ben olsam daha farklı bir tepki gösterebilirdim. Çok iyi tutmuş kendini. Arada telefonla konuşup birbirimize hâl hatır soruyoruz.”

Zafer Algözden Ozan Güvene destek: Kendini çok iyi tutmuş

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Cem Yılmaz’ın dijital platforma çektiği dizisinde rol alan Zafer Algöz, “26 Haziran’da başlıyoruz. Sanırım ağustosun son haftasında da biter. Sinema filmi olarak yola çıkılmıştı ama 6 bölümlük diziyi döndü. Yoğun bir hazırlık dönemi var. Oyunculuktan ziyade dekor, kostüm, teknik ekipmanlar oldukça pahalı bir iş olacak” diye konuştu. 

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#Zafer Algöz#Ozan Güven#Deniz Bulutsuz

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