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Zabit Samedov kimdir nereli kaç yaşında? Kuruluş Osman kadrosuna dahil oldu
Zabit Samedov, Kuruluş Osman gelişmesinin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın diziye katılacağını duyurduğu Zabit Samedov, K-1 boks mücadelelerinde aldığı unvanlarla dikkatleri üzerine çeken sporcular arasında yer alıyor. Peki, Zabit Samedov kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Zabit Samedov 21 Temmuz 1984 Gürcistan doğumludur ve Azerbaycan kökenlidir. K-1 Dünyası Avrupa Kıtasındaki başarılarıyla bilinen Samedov çabukluğu, ayak hareketleri ve sıçrayarak vurduğu yumruklar ile popüler olmuştur.
UNVANLARI
- 2009 K-1 World Grand Prix in Łódź champion
- 2008 K-1 Europe GP runner-up
- 2007 K-1 World GP in Las Vegas runner-up
- 2007 K-1 Rules Kick Tournament in Marseilles champion
- 2006 K-1 Fighting Network in Riga champion
- 2006 K-1 Hungary Grand Prix champion in Debrecen
- 2006 IFMA World Champion
- 2006 WMF World Amateur Muay Thai Championship Winner in Thailand
- 2004 WKBF European Kickboxing champion
- 2004 WAKO Thaiboxing World champion in Ukraine
- 2003 "Kristall Cup" Kickboxing runner-up
- 2002 "Kristall Cup" Kickboxing champion
- 2002 WKBF BARS Gold Cup Kickboxing champion
- 2001 IFMA European Muay Thai champion
- 2000 WAKO Thaiboxing World Cup champion
- 1999 Zabitli Ceyhun Kuboku
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