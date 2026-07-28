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Yüzünü göstermiyoruz diye linç ediliyoruz

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#Begüm Öner#Ceyhun Fersoy#Karya
Yüzünü göstermiyoruz diye linç ediliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 09:29

BEGÜM Öner, anne olduktan sonra ilk kez ‘Vildan ile Tadında’ adlı YouTube programına konuk oldu.

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Oyuncu, stüdyoya eşi Ceyhun Fersoy ve minik kızı Karya’yla gelerek sürpriz yaptı.

“Annelik çok güzel” diyen Öner, bebeğin bakımını eşiyle beraber üstlendiklerini söyledi. Sosyal medyada kızlarının yüzünü paylaşmamaları nedeniyle eleştirildiklerini de dile getiren oyuncu, “Bu yüzden linçleniyoruz ama daha çok küçük. Belki birkaç ay sonra fikrimiz değişir” dedi.

Begüm Öner programda “ikinci çocuk” sinyali de verdi:

“Ceyhun’la (Fersoy) ‘2 sene sonra ikinci çocuk konusuna yeniden bakalım’ diye konuştuk.”

 

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#Begüm Öner#Ceyhun Fersoy#Karya

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