Damadının mekanında stand up yapacak... Yüzüm hep gülüyor!

Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 07:51

Cem Özer, 2017 yılında evlendiği Pınar Dura’ya övgüler yağdırdı. Ünlü komedyen ve oyuncu “Yüzüm hep gülüyor, hayatıma neşe katan biri var. Önemli olan dünyanın en güzel kadını ile olmak değil, senin dünyanı en güzel yapan kadınla birlikte olmak” diye konuştu.

DAMADIN MEKÂNINDA STAND UP YAPACAK

Ünlü oyuncu Cem Özer önceki akşam eşi Pınar Duru ile kızı Cemre Özer’in eşinin işletmeciliğini yaptığı Cihangir Hayat adlı mekândan çıkarken görüntülendi.Cem Özer “Damadımın mekânında stand up yapacağım. Damadım diyorum ama oğlum o benim. O bana rica etti; ‘böyle bir şey yapalım mı’ diye. Kızımı emanet etmişim, kendimi mi emanet etmeyeceğim” dedi.

HAYATIMA NEŞE KATAN BİRİ VAR

Karısına sarılarak poz veren Özer sevgisini dile getirdi: “Hayat güzel gidiyor. Evlilik şahane, mutluluğu buldum. 15’inci yıla doğru gidiyoruz. Yüzüm hep gülüyor, hayatıma neşe katan biri var. Önemli olan dünyanın en güzel kadınıyla olmak değil, senin dünyanı en güzel yapan kadınla birlikte olmak.” Pınar Dura eşinin iltifatlarına “Gözlerim doldu. Cem’i çok seviyorum” diye karşılık verdi.

