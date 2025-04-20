Yüzükler takıldı... Ünlü oyuncu çocukluk aşkıyla evleniyor!

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Bodrum Masalı, Sevmek Yüzünden, Çatı Katı Aşk, Sen Büyümeye Bak ve Teşkilat gibi yapımlarla adını duyuran oyuncu Ezgi Şenler, bir süredir özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Ezgi Şenler, birkaç ay önce evlilik teklifi aldığı Ömer Gürgen ile nişanlandı.

İSTEME, NİŞAN BİR ARADA!

Şenler ve Gürgen, ailelerinin katıldığı bir törenle nişanlanan mutlu çift evlilik yolunda ilk adımı attı.

Önce kız isteme töreni gerçekleşti sonra yüzükler takıldı. Ünlü oyuncu nişandan özel anları sosyal medya hesabından paylaştı.

ÇOCUKLUK AŞKI

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Ezgi Şenler 12 yaşında tanıştığı ilk aşkı Ömer Gürgen ile yıllar sonra bir araya gelmiş 7 aylık birlikteliğin ardından çift evlilik kararı almıştı!