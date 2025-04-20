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Yüzükler takıldı... Ünlü oyuncu çocukluk aşkıyla evleniyor!

Güncelleme Tarihi:

#Ezgi Şenler#Ömer Gürgen#NİŞAN
Yüzükler takıldı... Ünlü oyuncu çocukluk aşkıyla evleniyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2025 11:58

Ünlü oyuncu Ezgi Şenler, çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı.

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Bodrum Masalı, Sevmek Yüzünden, Çatı Katı Aşk, Sen Büyümeye Bak ve Teşkilat gibi yapımlarla adını duyuran oyuncu Ezgi Şenler, bir süredir özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Ezgi Şenler, birkaç ay önce evlilik teklifi aldığı Ömer Gürgen ile nişanlandı.

Yüzükler takıldı... Ünlü oyuncu çocukluk aşkıyla evleniyor

İSTEME, NİŞAN BİR ARADA!

Şenler ve Gürgen, ailelerinin katıldığı bir törenle nişanlanan mutlu çift evlilik yolunda ilk adımı attı.

Önce kız isteme töreni gerçekleşti sonra yüzükler takıldı. Ünlü oyuncu nişandan özel anları sosyal medya hesabından paylaştı.  

Yüzükler takıldı... Ünlü oyuncu çocukluk aşkıyla evleniyor

ÇOCUKLUK AŞKI

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Ezgi Şenler 12 yaşında tanıştığı ilk aşkı Ömer Gürgen ile yıllar sonra bir araya gelmiş 7 aylık birlikteliğin ardından çift evlilik kararı almıştı!

Yüzükler takıldı... Ünlü oyuncu çocukluk aşkıyla evleniyor

Davetliler için hazırlanan özel masada beyaz ve pembe tonlar hakimdi. Konuklara, pembe renkli nişan hediyelikleri verildi.

Yüzükler takıldı... Ünlü oyuncu çocukluk aşkıyla evleniyor

 

 

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#Ezgi Şenler#Ömer Gürgen#NİŞAN

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