Yüzde 100 eğlence garantili konser: Şimdi 90’lar

◊ 23 Ekim’de İstanbul 90’lar müziğine doyacak. O gece için neler söylemek istersiniz? Konsere gelenleri ne tür sürprizler bekliyor?

- Metin Özülkü: Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul’un en güzel köşelerinden birinde vereceğimiz konser, hem bizim için hem de gelen izleyiciler için çok keyifli olacak, bu kesin. 90’lar şarkılarının günümüzde çok dinlendiğini biliyoruz. 90’lar konserleri genellikle playback olarak yapılıyor ama biz şarkılarımızı hep güzel bir orkestrayla canlı canlı söylüyoruz. Konsere gelenler, o gece 90’ların hit şarkılarını sahiplerinin sesinden müthiş bir orkestra eşliğinde dinleme fırsatına sahip olacak. Çok keyifli bir akşam olacak.

- Eda Özülkü: Konsere gelenlerin çok eğlenecekleri yüzde 100 garantili. O yıllardan beri tanıdıkları sanatçıların birbirleriyle nasıl uyum içinde sahne aldıklarına şahitlik edecekler. Birbirinden güzel şarkıları hep bir ağızdan söyleyerek çok eğleneceğiz.

- Reyhan Karaca: Uzun zamandır 90’ların en sevilen şarkılarıyla Türkiye’nin birçok yerinde sahnelerdeyiz. Paraf Kuruçeşme Açıkhava konserimizle İstanbul’un incisi Kuruçeşme’de sevenlerimizle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.

- Ümit Sayın: Konser, zamanda yolculuk gibi olacak. Kimi çocukluğuna, kimi gençliğine gidecek.

- Jale: Bence en büyük sürpriz; izleyenlerin sevdikleri şarkıcıları bir arada görecek ve onlarla eğlenecek olmaları.

- Sibel Alaş: O gece hem bizim hem de izleyenlerin çok eğleneceğini kesin olarak söyleyebilirim. Gelenler iyi müzikle, olağanüstü müzisyenlerle, sevdikleri yorumcularla ve ezbere bildikleri şarkılarla karşılaşacaklar.

- Erdal Çelik: 23 Ekim akşamı Kuruçeşme Açıkhava’ya gelecek izleyiciler, gerçek 90’lardan gelen, 90’ları canlı canlı yaşayan, yaşamakla kalmayıp şarkılarla anlatan büyük bir ekibe tanık olacak. Biz o gece ruhlar ve kulaklar doysun diye güzel olan her şeyi yapacağız. Ama rejimde olanları bilemem! Her güzel şeyde sürprizler olur, söylenirse güzelliği kalmaz.

- Hazal: Muhteşem bir gece olacağına inanıyorum. 90’ları özleyen, iletişimde sevgiye, saygıya, samimiyete özlem duyan büyük bir kitle var. Şarkılarımızı İstanbullularla hep bir ağızdan söylemek, hepimizi çok duygulandıracak.

ÇIKARSIZ BİR YOL ARKADAŞLIĞI

◊ Kalabalık bir ekip olmanın ne gibi avantaj ve dezavantajları var?

- Metin Özülkü: Evet, kalabalık bir ekibiz ama bu kalabalık bir bütün içerisinde hareket etmemizi engellemiyor. Birbirimize son derece saygı duyuyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz. O yüzden kalabalık olmaktan dolayı bir şikâyetimiz yok. Aksine birbirimize yaslanarak keyifli anlar yaşıyoruz.

- Eda Özülkü: Kalabalık bir ekip olmanın hiçbir dezavantajı yok. Avantajı ise; sahnede çok eğleniyoruz, şarkıları söylerken birlikte dans ediyoruz, espriler havada uçuşuyor. Dolayısıyla sahnedeki enerji seyirciye yansıyor.

- Jale: Müzik yolculuğuma kabare ve müzikal sahneleri ile başladığım için kalabalık sahnelere alışkınım. Hem çok mutluyum hem de çok eğleniyorum.

- Ümit Sayın: Sadece avantaj getiriyor; 25-30 yıllık arkadaşlığın güzelliği, tatlılığı sahneye yansıyor.

- Reyhan Karaca: Biz uzun yol arkadaşlarıyız. Birlikte zaman geçirmekten keyif alıyoruz. Böyle olunca da birlikte şarkılar söylemek ayrı bir keyif oluyor

- Hazal: Arkadaşlarımın hepsi sevip saydığım değerler. Her şeyden önce özlem gideriyoruz. Kuliste dayanışma had safhada. Hazırlanırken, makyajlar yapılırken kahkahalı ve hoş sohbetli anlar yaşanıyor. Birbirimize her konuda destek oluyoruz. Sadece avantajı var bana göre.

- Sibel Alaş: Kalabalık bir ekip olmanın en büyük avantajı sahnede ve sahne arkasında destek alabileceğin, en kötü gününü bile kolayca atlatmanı sağlayabilecek arkadaşlarının olması. Farklı alışkanlıkları, huyları, tepkileri olan insanların aynı anda hareket etmesi zaman zaman küçük dezavantajlar doğuruyor ama hepimiz öyle eski arkadaşlarız ki bu dezavantaj büyük sorunlara yol açmıyor.

- Erdal Çelik: Ben kalabalık (anne, baba dahil 8 kişi) bir aileden geliyorum. O nedenle kalabalık stratejisini, uyumu iyi bilirim ve de çok severim. Kalabalık güzeldir, çatlak ses olmazsa. Şükür ki aramızda öylesi yok.

Avantajları dezavantajdan daha çok. Biz 90’lar grubu olarak çıkarsız bir yol arkadaşlığındayız. Bizim gibi kalabalık kadrolarda vücudun herhangi bir organısınızdır ve aksama şansınız neredeyse 0’dır. Çünkü aksama olursa diğerlerini de organ yetmezliğine sokar. Hep formda ve iyi olmak zorunluluğunuz ve sorumluluğunuz vardır.

90’LAR SAMİMİ ŞARKILARIN ÜRETİLDİĞİ BİR DÖNEM

◊ “90’lar ruhu” desem, aklınıza gelen ilk cümle ne olur?

- Reyhan Karaca: Şarkıların ve şarkıcıların zamansız olduğu bir kuşaktır 90’lar.

- Jale: Her şarkıcının kendine has çizgisinde daha samimi şarkıların üretildiği bir dönem 90’lar.

- Sibel Alaş: Aklıma gelen ilk cümle şu: Bir zamanlar müzisyenler arasında gerçek ve samimi bir dayanışma vardı.

- Ümit Sayın: O dönem için yeni bir heyecan, tüm genç şarkı yazarları için bir fırsat. Etkili, eğlenceli, içten eserlerin çıktığı bir dönem.

- Eda Özülkü: 90’lar daha romantik, daha hümanist, daha birleştirici, sevgi dolu şarkıların yoğun olduğu bir dönemdi.

- Erdal Çelik: İnsanların birbirine daha çok dostluk ve gönül bağıyla bağlı olduğu, şarkıların aşkla söylendiği nahif yıllar.

- Hazal: Üç kelime; samimiyet, masumiyet, gerçeklik.

- Metin Özülkü: 90’lar hem yaşam olarak hem de ülkemizde ve dünyada bugüne göre çok daha romantizmin ön planda olduğu, insani vurguların daha fazla hissedildiği yıllar. O yılların şarkılarını söylediğimiz adeta 90’lı yıllara gitmiş oluyoruz. Bu bir özlem, aynı zamanda nostalji, her zaman kıymetlidir ve keyif verir.

RUHU HİÇ ESKİMİYOR

◊ Kuşaklar değişse de 90’lar ruhu hiç eskimiyor. Neden sizce?

- Ümit Sayın: Çıkan eserlerin içtenliği, yaşanmışlığı; aşkın hala el ele, göz göze bakışarak yaşandığı, rüya gibi bir zaman olması bunun nedenleri...

- Jale: Samimiyet ve samimi şarkılar...

- Eda-Metin Özülkü: Dünyanın ve ülkemizin geldiği teknolojik çağda 90’lı yılların romantizmini hatırlayan, özleyen, yaşamak isteyen her yaştan insan, o günlerin şarkılarını dinlemek istiyor. 90’lar ruhu hiç eskimiyor.

- Erdal Çelik: 90’lar bir geçiş dönemi olduğundan geçmişle gelecek arasında bir köprüdür.

- Reyhan Karaca: Çoğumuz müzisyeniz, buna samimiyet ve arkadaşlık eklendiğinde bu duygu seyirciye de geçiyor.

- Hazal: İnsanın özüyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Sevmek, sevilmek, değer görmek, duvarlar örmeden kendimizi ortaya koyabilmek ve neticesinde yargılanmamak... Şu anda bu değerler ne kadar geri planda gibi olsa da insanın özü güzelliklere ihtiyaç duyuyor.

- Sibel Alaş: Özgünlük, özgürlük, samimiyetten.

KİMSEYE GÖNDERME YAPMIYORUZ

◊ “Şimdi 90’lar” diyerek, son yıllarda ön plana çıkan farklı müzik türlerine bir gönderme mi yapıyorsunuz?

- Eda & Metin Özülkü: Günümüzde de çok güzel müzikal örnekler var, bizim de çok severek dinlediğimiz şarkılar, müzisyenler var. Fakat 90’ların müziğini dinlemek isteyen çok geniş bir kitle var, bu net. Bizim yaptığımız bir gönderme değil aslında, sadece konserlerde geçecek birkaç saatlik süre içerisinde herkesin kendini 90’larda hissetmesini arzuluyoruz, o nedenle konseptimize “Şimdi 90’lar” adını verdik.

- Ümit Sayın: “Şimdi 90’lar” şahane bir isim. Bizlerin şimdiki zamanda da varlığımızı sürdürdüğümüzü, insanların gönlüne ulaşabildiğimizi ve bunu günümüzde yine aynı heyecan, güzellik ve tatlılıkla sahnede de yaşattığımızın anonsu, sloganı.

- Sibel Alaş: Kendi adıma konuşuyor ve benim bir göndermem yok. Rap, rock, metal vesaire hep vardı, hep olacak. Farklı müzik türlerini hep dinliyorduk, yine dinleyeceğiz.

- Jale: Birilerine gönderme yapmayı asla bilmem.

ALBÜMLERİN DEVAMI GELECEK

◊ Hakan Bey, 90’lar müziğini iki albümde topladınız, fakat “90’lar müziği iki albüme sığar mı?” diyenler oldu. Albümlerin devamı gelecek mi?

- Hakan Eren: Tabii ki sığmaz ama bu tarz yorumların sonu yok. Kadroya bakınca mesela; “Niye Emel Müftüoğlu yok?” veya “Neden Seden Gürel yok?” gibi yorumlar da geliyor. Herkesin her sevdiğini aynı kadro veya albümde bir araya getirebilmek imkânsız. Sonuçta benim seçtiğim ve anlaşabildiğim sanatçılardan oluşuyor kadrolar ve albümler. Ayrıca telif durumlarını da unutmamak lazım. Her istediğimi koyamıyorum albüme. “Şimdi 90’lar” albümlerinin devamı gelecek, evet. Şu anda Metin Özülkü ve Hasan Çiçek ile “Şimdi 90’lar 3” albümü üzerine çalışıyoruz, aranjeler başladı bile. Devamı da haliyle gelecek ve bu albümleri “Şimdi 90’lar” konserleri ile birleştiriyorum. 90’lara ne kadar ilgi olduğu ortada, konserlerimiz hep full geçiyor ve boş günümüz yok. Müzikseverleri Paraf Kuruçeşme Açıkhava’da muhteşem bir 90’lar gecesi bekliyor.