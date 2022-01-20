Yusuf Yosi Özlevi eşi Cansu Nur Çufalı'yı şikayet etti!

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Çufalı, eşinin kendisini aldattığı kadınlardan birinin de Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil olduğunu iddia etmişti. Özlevi, avukatı Salih Karataş aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak eski model hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Özlevi’nin avukatı Salih Karataş, “Yasmin Erbil’i hayatında hiç görmeyen müvekkilim, maalesef eşi tarafından hazırlanan bir senaryo ile itibar suikastına kurban gitmiştir. Müvekkilim, eşini aldatmamıştır. Gerekli yasal yollara başvurup boşanma davası açacağız” dedi.