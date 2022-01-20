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Yusuf Yosi Özlevi eşi Cansu Nur Çufalı'yı şikayet etti!

#Cansu Nur Çufalı#Yasmin Erbil #Yusuf Yosi Özlevi
Yusuf Yosi Özlevi eşi Cansu Nur Çufalıyı şikayet etti
Özge Eğrikar

Eski manken Cansu Nur Çufalı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından eşi Yusuf Yosi Özlevi’nin kendisini üç kadınla aldattığını öne sürmüştü.

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Çufalı, eşinin kendisini aldattığı kadınlardan birinin de Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil olduğunu iddia etmişti. Özlevi, avukatı Salih Karataş aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak eski model hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Özlevi’nin avukatı Salih Karataş, “Yasmin Erbil’i hayatında hiç görmeyen müvekkilim, maalesef eşi tarafından hazırlanan bir senaryo ile itibar suikastına kurban gitmiştir. Müvekkilim, eşini aldatmamıştır. Gerekli yasal yollara başvurup boşanma davası açacağız” dedi. 

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