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Yusuf Güney: Evim yok çadırda kalıyorum

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#Yusuf Güney#Astral Seyahat#Nişantaşı
Yusuf Güney: Evim yok çadırda kalıyorum
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 12:43

Yusuf Güney önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi.

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Güney, “astral seyahat yapması” ile ilgili sosyal medyada yapılan espriler hakkında konuştu:

“Yaşadıklarımın yüzde 10’unu anlatıyorum. Hepsini anlatsam demek neler olacak!”

Yusuf Güney: Evim yok çadırda kalıyorum

Şarkıcı, evi olmadığını da söyledi: “5 gün bir yerde, 2 gün bir yerdeyim. Otel ve çadırda kalıyorum. Çadır güzel oluyor. Karadağ’da 30-40 gün inzivaya çekileceğim. Yine astral seyahate gideceğim.” (Deniz BOY)

Berlin’le sürpriz proje

Murat Boz, “La Casa De Papel” dizisinin ‘Berlin’i Pedro Alonso ile önceki akşam Karaköy Frankie’de yemek yedi.

Boz çıkışta “Sürpriz bir proje için buluştuk. Detaylar netleşince paylaşacağız” dedi. Alonso da “İyi bir projenin başlangıcı için adım atıyoruz ama ne olduğunu söylemeyelim, sürpriz olsun” diye konuştu.(Sayit DURMAZ)

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Yusuf Güney: Evim yok çadırda kalıyorum

Paris’te parti

Dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, sahibi olduğu Seventy One markasıyla Paris Moda Haftası’nın kapanış partisine imza attı.

Le Bristol Paris’te gerçekleşen partinin konukları arasında dünyaca ünlü isimler Adriana Lima, Kate Moss ve Esther Cañadas’ın yanı sıra Türkiye’den Ece Sükan, Esra Tümen, Nevbahar Koç ve Burak Deniz de vardı. Gece, Daphne Guinness’in performansıyla renklendi. Partide Kate Moss da beş katlı bir pastayla kızı Lila Moss’un doğum gününü kutladı.

Yusuf Güney: Evim yok çadırda kalıyorum

 

 

 

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#Yusuf Güney#Astral Seyahat#Nişantaşı

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