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Yusuf Engin kimdir? Danla Biliç ile anılmasının ardından gündeme geldi

#Yusuf Engin
Yusuf Engin kimdir Danla Biliç ile anılmasının ardından gündeme geldi

Yusuf Engin, Danla Biliç ile ilişki yaşadığı iddiaları üzerine araştırılan isim olmaya başladı. Engin Grup bünyesinde görev almakta olan Yusuf Engin kariyerini şirket yönetiminde sürdürüyor. Peki, Yusuf Engin kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Yusuf Engin, Bahçeşehir Üniversitesi'de gördüğü 4 yıllık Avrupa Birliği İlişkileri eğitimini 2010 yılında tamamlamıştır. 2012 yılında Engin Grup bünyesinde yer alan Engin Satış Destek Hizmetleri bünyesinde Kurul Üyesi olarak görev almaya başlamıştır. 

Futurapet isimli firmada hissedar olan Yusuf Engin, holdingin diğer grup şirketlerinde de yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. 

Engin Grup parfüm şirketinin hissedarlarından biridir. Yusuf Engin, Engin Grup Holding'te Engin Grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 

Yusuf Engin, Rizelidir. 

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#Yusuf Engin