Yusuf Dikeç etkisi

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DÜNYA ONU KONUŞUYOR

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan’la birlikte gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, dünya çapında fenomen oldu.



Paris 2024’te gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç fenomen oldu.



Ekipman kullanmayan ve bir eli cebindeki rahat duruşuyla dikkat çeken Dikeç’in atış pozu viral hale geldi. Madalya kazanan sporcular, galibiyetlerini Dikeç’i taklit ederek kutlamaya başladı.

ZAFER POZU OLDU

Erkekler sırıkla atlamada şampiyon olan İsveçli Armand Duplantis, kadınlar sırıkla atlamada altın madalya kazanan Avustralyalı Nina Kennedy ve disk atmada birinci olan Jamaikalı Roje Stona, ‘Yusuf Dikeç pozu’ verdi.

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Disk atmada 70 metreyle Olimpiyat rekoru kırıp altın madalya kazanan Jamaikalı Roje Stona objektiflere böyle poz verdi.Avustralyalı Nina Kennedy, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ’nda kadınlar sırıkla atlamada altın madalya kazandı.Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci de Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçında Lille takımına attığı gol sonrası sevincini bu pozla sergilemişti.

İrfan Can Kahveci, Lille’e attığı golü ‘ Yusuf Dikeç pozu ’yla kutladı.

Akıma en son Cem Yılmaz dahil oldu. Komedyen, Paris’teki pozunu Instagram’da paylaştı.