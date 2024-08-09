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Yusuf Dikeç etkisi

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#Yusuf Dikeç#Paris 2024 Olimpiyat Oyunları#Yusuf Dikeç Pozu
Yusuf Dikeç etkisi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 08:13

Yusuf Dikeç duruşu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın simgesi haline geldi. Madalya kazanan sporcular galibiyetlerini ‘Yusuf Dikeç pozu’ vererek kutlarken, yeşil sahalar ve magazin dünyası da akıma dahil oldu.

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DÜNYA ONU KONUŞUYOR

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan’la birlikte gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, dünya çapında fenomen oldu.

Yusuf Dikeç etkisi

Paris 2024’te gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç fenomen oldu.

Ekipman kullanmayan ve bir eli cebindeki rahat duruşuyla dikkat çeken Dikeç’in atış pozu viral hale geldi. Madalya kazanan sporcular, galibiyetlerini Dikeç’i taklit ederek kutlamaya başladı.

ZAFER POZU OLDU

Erkekler sırıkla atlamada şampiyon olan İsveçli Armand Duplantis, kadınlar sırıkla atlamada altın madalya kazanan Avustralyalı Nina Kennedy ve disk atmada birinci olan Jamaikalı Roje Stona, ‘Yusuf Dikeç pozu’ verdi.

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Yusuf Dikeç etkisi

Disk atmada 70 metreyle Olimpiyat rekoru kırıp altın madalya kazanan Jamaikalı Roje Stona objektiflere böyle poz verdi.

Yusuf Dikeç etkisi

Avustralyalı Nina Kennedy, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda kadınlar sırıkla atlamada altın madalya kazandı.

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci de Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçında Lille takımına attığı gol sonrası sevincini bu pozla sergilemişti.

Yusuf Dikeç etkisi

İrfan Can Kahveci, Lille’e attığı golü ‘Yusuf Dikeç pozu’yla kutladı.

Akıma en son Cem Yılmaz dahil oldu. Komedyen, Paris’teki pozunu Instagram’da paylaştı.

Yusuf Dikeç etkisi

Olimpiyat müsabakalarını yerinde izlemek üzere oğlu Kemal’le birlikte Paris’e giden Cem Yılmaz, ‘Yusuf Dikeç pozu’ verdi ve o kareyi Instagram’da takipçileriyle paylaştı.

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#Yusuf Dikeç#Paris 2024 Olimpiyat Oyunları#Yusuf Dikeç Pozu

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