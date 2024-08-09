Yusuf Dikeç etkisi

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DÜNYA ONU KONUŞUYOR
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan’la birlikte gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, dünya çapında fenomen oldu.
Paris 2024’te gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç fenomen oldu.
Ekipman kullanmayan ve bir eli cebindeki rahat duruşuyla dikkat çeken Dikeç’in atış pozu viral hale geldi. Madalya kazanan sporcular, galibiyetlerini Dikeç’i taklit ederek kutlamaya başladı.
ZAFER POZU OLDU
Erkekler sırıkla atlamada şampiyon olan İsveçli Armand Duplantis, kadınlar sırıkla atlamada altın madalya kazanan Avustralyalı Nina Kennedy ve disk atmada birinci olan Jamaikalı Roje Stona, ‘Yusuf Dikeç pozu’ verdi.
Akıma en son Cem Yılmaz dahil oldu. Komedyen, Paris’teki pozunu Instagram’da paylaştı.