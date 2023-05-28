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Yurtdışında Türkiye'ye karşı önyargı var!

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#Jessica May#Hüseyin Kara#Brezilya
Yurtdışında Türkiyeye karşı önyargı var
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 10:35

Brezilyalı oyuncu Jessica May, önceki gün eşi Hüseyin Kara ile City’s Nişantaşı’nda görüntülendi.

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Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, Brezilya’ya sık sık gidip geldiğini ve oradaki arkadaşlarını Türkiye hakkında bilgilendirdiğini söyledi.

Kendisini iyi niyet elçisi olarak gördüğünü dile getiren May, yurtdışında Türkiye’ye karşı önyargılar olduğunu anlattı:

Türkiye benim ikinci vatanım. Kendimi buraya ait hissediyorum. Brezilya’daki arkadaşlarıma da elimden geldiğince Türkiye’yle ilgili bilgiler verip yanlış bildiklerini düzeltiyorum. Mesela bana ‘Caddelerde deve oluyor mu?’ diye komik sorular soruyorlar. Orta Doğu ülkelerindeki gibi giyindiğimizi düşünüyorlar. Ben de öyle olmadığını anlatıyorum.”

Yurtdışında Türkiyeye karşı önyargı var

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Oy verirken heyecanlandım

Bir süre önce Türk vatandaşı olan Jessica May, ilk kez 14 Mayıs’taki seçimlerde oy kullanmıştı. Oyuncu, sorular üzerine “Çok heyecanlandım.
Hatta seçimlerden önce uyumakta zorlandım. Çok şanslıyım, şimdi tekrar oy kullanacağım. İkinci turda da sandığa gideceğim” dedi.

 

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#Jessica May#Hüseyin Kara#Brezilya

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