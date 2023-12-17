Yurt dışı değil, Muğla Köyceğiz... Ünlü çiftin muhteşem evi!

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'Meleklerin Aşkı' ve 'İstanbullu Gelin' adlı dizilerde rol alan oyuncu Berkay Hardal, meslektaşı Dilan Telkök ile 2019 yılında dünyaevine girmişti. Sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan çift, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.

Pandemi döneminde nikah masasına oturan çift 2021 yılında düğün töreni yapmıştı.

Koronavirüsün etkili olduğu dönemde İstanbul'u terk eden çift Muğla'ya taşındı. İlk başta kirada oturan ikili daha sonra kendi evlerini yaptırdı.

Muğla'nın doğasıyla göz kamaştıran ilçesi Köyceğiz'e yerleşen çift hayallerindeki evi yaptırdı.

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SARAY GÖRÜNÜMLÜ EV!

İkiliye Dilan Telkök'ün mimar abisi de eşlik etti. Uzun uğraşlar sonucu yedi oda üç banyo ve bir salondan oluşan yüksek tavanlı bir ev yaptıran mutlu çift yuvalarının her detayıyla kendileri ilgilendi.

Yaşam alanı ve çalışma ortamı olarak kullandıkları evlerinde sosyal medya platformlarına içerik üreten ikili, neden böyle bir karar aldıklarını, 'Herkes kendi evini yapmak ister. Bizim de imkanımız vardı. Dilan'ın abisi mimar bize çok yardımcı oldu.' sözleriyle ifade etti.

HER ŞEYİ SIFIRDAN YAPTILAR

Büyük bir bahçenin içinde yaptırdıkları ev şato görünümüne sahip. Evin yapım aşamasını anlatan Dilan Telkök, 'Bir yer satın aldığında istediğin gibi olmuyor, biz burayı kendi planımıza göre tasarladık. Her detayı ayrı ayrı düşündük. 'Nasıl kullanabiliriz' onun üzerine durduk. Aldığımız evde çok fazla değişiklik yapamıyorsun. Çok fazla emek ve zaman harcadık. Fikir alışverişi yaptık. Sonunda da böyle bir ev ortaya çıktı.' şeklinde konuştu.

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OFİS OLARAK DA KULLANIYORLAR

Berkay Hardal ise, 'Evimiz çok büyük görenler 'ne gerek vardı' diyebilirler ama 'öyle bir ev yapalım ki, hem içinde yaşayalım hem de işlerimizi yapalım' diye düşündük.' dedi.

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Her detayı ince düşünülmüş evin mutfağı bahçeye bakıyor. İkili büyük bir cam kaplamayla mutfak ile doğayı bütünleştirmiş.Muhteşem evde bej tonları hakim. Ağaç ve çiçeklerle de otantik bir ortam yaratılmış.Her detayın düşünüldüğü evde bir de şömine var. Mutlu çift kış aylarını şömine başında geçiriyor.

Hardal çiftinin evleri kadar bahçeleri de dikkat çekiyor. Peyzaja önem veren ikili bahçelerini portakal ağaçları ve güllerle süslemiş...