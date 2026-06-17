Yürek burkan sözleri gündemde... 'Fazla kafaya takıyoruz'

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Önceki gün Kadıköy’deki evinde yatağında ölü bulunan Ece İrtem’in vefatı sevenlerini yasa boğdu. Oyuncunun şoke eden ölümünün ardından, 1 ay önce katıldığı ‘Bambaşka Hayatlar’ programındaki sözleri gündem oldu. İrtem, günlük yaşamdaki kaygılara dair görüşlerini şu sözlerle dile getirmişti:

“Her şeyi Allah’a emanet ediyorum. Kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz. Kafaya taktığımız ve üzüldüğümüz her şey onu da incitiyor gibi geliyor bana. O bizi şükür ve sevgi için buraya gönderdi ya; ben de artık kendimi rahat bırakıyorum. İş mi geldi; nasıl olsa kendini belli edecek hangisini seçmem gerektiği. Ya da iş mi gelmedi; en güzeli gelecek. Bu süreç bana bunu öğretti. Canımı sıkmaya değmedi. Sadece üzüldüğümle kaldım. O süreci çiçekleri koklayarak, teyzemi iki defa fazla öperek geçirebilirdim.”

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ALKOL VE ANTİDEPRESAN

Öte yandan Ece İrtem’in ölüm nedeniyle ilgili annesi Nuriye İrtem’in “Evimizle aynı sokakta bulunan bir mekâna doğum günü kutlamasına gittik. Saat 20.36’da evimize döndük. Kızımı antidepresan içtikten sonra alkollü olduğu için yatağına yatırdım. Gece tuvalete kalkıp geri yattığını duydum. Sabah kahvaltı için çağırdım, cevap vermedi. Odasına girdiğimde ağzından kötü sıvı geldiğini gördüm. Çok fazla alkol alıyordu, aynı zamanda ağır antidepresan ilaçlar kullanıyordu” dediği öne sürüldü.

Ece İrtem’in avukatı ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Müvekkilim Ece İrtem’in vefatı sonrasında soruşturma makamlarınca annesinin ifadesinin alındığı beyan edilerek bu ifadeye atfen bazı yorumlarda bulunulmaktadır. Müvekkilimin annesi olayı öğrendiği andan itibaren şoka girdiğinden tıbbi gözetim altına alınmış olup, halen ifadesi alınamamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

SON GÖRÜNTÜSÜ

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Ece İrtem’in son görüntüsü ortaya çıktı. Yaşadığı apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; doğum günü kutlamasından dönen oyuncunun hâlsiz olduğu ve annesinin koluna girdiği görüldü.

EVLAT ACISI ÇEKİYORUM

Ece İrtem, köpeği Pucci’nin trajik ölümünden çok etkilenmiş, yaşadığı üzüntüyü geçen yıl Sibel Arna’nın YouTube programında şu sözlerle dile getirmişti: “Annem köpeğimi gezdirirken, tasmasız ve vahşi bir köpeğin saldırısına uğradılar. Pucci öldü. Onu vahşi köpeğin ağzından kurtarmaya çalışan annemin ise parmakları kopma noktasına geldi. Hâlâ dikişleri var ve bazı parmakları kapanmıyor. Atlatmaya çalışıyorum ama geçmiyor. Şu an evlat acısı çekiyorum. 4 yıldır hayatı birlikte paylaşıyorduk. Hem maddi hem manevi tazminat davası açtım. Hâlâ kendime gelmiş değilim, depresyondayım.”

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KUŞADASI'NDA DEFNEDİLECEK

Ece İrtem’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından dün babası Vural İrtem’e teslim edildi. Oyuncunun arkadaşları kurum önünde gözyaşlarına boğuldu. Jessica May, “Pırıl pırıl bir insandı. 2 yıl Adana’da beraber çalıştık, çok güzel anılar paylaştık” dedi. Feride Hilal Akın da “Güzeller güzeli, akıllı, herkese ilham olan biriydi” diye konuştu. Ece İrtem, bugün öğle vakti Kuşadası Merkez Hanım Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Adalızade Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

SANAT DÜNYASI YASTA

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* Ahmet Mümtaz Taylan: “2 gün önce konuşup görüşme planı yapmıştık, acı haberini aldık. Korkunç bir olay.”

* Özge Özpirinçci: “Sandık Kokusu setinde tanıştık, her sahnemizde çok keyif aldım. ‘Ojelerin ne kadar güzel’ dediğim günün ertesi bana aynı ojeden alıp gelmişti. Çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin.”

* Sıla Türkoğlu: “Çok şaşkınım, çok üzgünüm. Başımız sağ olsun.”

* Meriç Aral: “Mekânın cennet olsun güzeller güzeli yetenekli arkadaşım.”

* Feyza Civelek: “Bu dünyadan göçüp gittiğine inanamıyorum. Sen benim için çok kıymetli ve çok özelsin. Hep öyle kalacaksın.”

* Necip Memili: “Güzel partnerim, güzel kardeşim, çok çok üzgünüm.”

* Onur Büyüktopçu: “Seni tanıdığımda daha 18 yaşındaydın. Benim gibi İzmir’den gelip oyuncu olmak istiyordun. İlk işini birlikte yapmıştık. Çok özel ve yetenekli bir insandın. Mekânın cennet olsun.”

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* Mina Akdin: “Ece ablam, seni çok özleyeceğim.”

* Mehmet Aslan: “10 yıl önce Adana’da tanıştık. Ne güzel günler yaşadık. Pamuk gibi olan sen bu sefer çok acıttın.”

* Melisa Doğu: “Seni hep zarafetin ve kocaman gülümsemenle hatırlayacağım. Çok üzgünüm.”

* Şahan Gökbakar: “Mekânın cennet olsun Ece. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.”

* Neslihan Yeldan: “Fotoğrafını aradım, bana son yazdığı mesajı okudum, birlikte bir sahnemize baktım. Artık olmadığına inanmak çok zor. Eksik kaldık güzel yüzünden, kibar, zarif arkadaşım.”

* Levent Can: “2 sene önce bir projede çalışmıştık. Çok iyi niyetli ve yetenekli bir oyuncuydu. Yakıştıramadım gidişini.”

* Ayşe Şule Bilgiç: “Hiçbir ölüm zamanlı değil ama ‘Yaş 35 yolun yarısı eder’ diyordu Ece. Nerede diğer yarısı? Keşke biri çıkıp ‘Yalan haber, şaka yaptık’ dese.”