Yüreğimiz yandı tarifsiz bir acı... Yakınlarını kaybettiler!

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Yakınlarını kaybettiler

* Aklımı kaçırmak üzereyim: Yangın felaketinde Berfu-Eser Yenenler’in 3 yaşındaki oğlu Mete’nin okul öncesi eğitimden sınıf arkadaşı ve ailesi de yaşamını yitirdi. Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Mete’nin okul arkadaşlarından biri ailesiyle birlikte hayatını kaybetti. Aklımı kaçırmak üzereyim. Bir kişi de çıkıp demiyor ki; ‘Bizim suçumuz’ Utanır mı birileri sanmam” ifadelerini kullandı.

* Ah dünya tatlısı çocuğum: Ünlü sunucu Zuhal Topal’ın kızı Lina’nın okul arkadaşı Elif Boduroğlu ve ailesi de yangında hayatını kaybetti. Topal yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle ifade etti: “Ah pırlanta kalpli Elif’cim, ah dünya tatlısı çocuğum; canın ağabeyini, yaşam sevinci dolu anneciğin Ebrumuz ve 73 canı daha hayattan koparan, sorumsuz, vicdansız, merhametsiz insan müsveddelerinin Rabbim hem bu dünyada hem ahirette cezalarını versin.”

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* En ucuz şey insan yaşamı: Ayşe Tolga da yaşadığı kaybı sosyal medya hesabında şu sözlerle dile getirdi: “Ülkede en ucuz şey, insan yaşamı. Buna izin veren herkes suçlu. Kimse kızımın okul arkadaşını, annesini ve otelde korkunç şekilde yaşamlarını kaybedenleri geri getirmeyecek.”

* Acı tarifsiz: Türkiye eski güzeli Özlem Kaymaz yangın faciasında oğlunun arkadaşı ve ailesinin hayatını kaybettiğini “Acı tarifsiz” notuyla paylaştı.

* Derin üzüntü içindeyiz: Oyuncu Cemal Hünal da aile yakınları Müge Suyolcu ve kız Pera Suyolcu’yu kaybettiklerini sosyal medya hesabından duyurdu.

* Şoku atlatamıyorum: Zeynep Koçak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda otel yangınında en yakın arkadaşının ailesinden can kayıplarının olduğunu duyurdu: “Şoku atlatamıyorum.”

Baba, orada çocuklar öldü değil mi





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* Okulların ara tatiline girmesiyle 8 yaşındaki kızı Lavin ile birlikte Kartalkaya’ya giden Mahsun Kırmızıgül, konakladığı otelin yanındaki büyük acıya şahitlik etti. Ünlü sanatçı yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Gece yarısı yangın sesleriyle uykumuzdan uyandık. Büyük bir panik ve çaresizlik hâkimdi. Ortalık tam anlamıyla bir can pazarına dönmüştü. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Böylesine dramatik bir atmosferde insanların çaresizliğine tanıklık etmek, hayatın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bu elim olay beni derinden sarstı. Kızımla o dağdan ayrılırken, kızımın ağzından dökülen sözler ise adeta yüreğimi parçaladı. ‘Baba, orada çocuklar öldü değil mi?’ dediğinde içim kan ağladı. Kartalkaya’dan ayrılırken hissettiğimiz üzüntüyü tarif etmek gerçekten imkânsız. Burada yaşananların izleri hafızalarımızdan uzun süre silinmeyecek. ”

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Hayat durdu

Kartalkaya’daki yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi. Birçok gösteri ve etkinlik iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendi.

* Cem Yılmaz yaşanan trajedi nedeniyle sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, 22 ve 23 Ocak’ta Zorlu PSM’de yapılması planlanan gösterilerini ileri tarihe ertelediğini söyledi.

* Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın “Yolda” adlı sergisinin dün yapılacak açılışı 28 Ocak Salı gününe ertelendi.

* Okan Bayülgen ve Hayko Cepkin’in rol aldığı “Drakula” oyununun Maximum Uniq Hall’deki dünkü gösterimi iptal oldu.

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* Yıldız Tilbe’nin Cahide Palazzo konseri 28 Ocak’a ertelendi.

* Mustafa Sandal ve Manga grubunun An Epic Symphony Orkestrası ile yarın Ülker Spor Arena’da vereceği konserin ertelendiği duyuruldu.

* Ünlü piyanist Gülsin Onay, Kadıköy Süreyya Operası’nda vereceği konseri 1 Mart tarihine ertelediğini duyurdu.

* Metin Türkcan’ın 22 Ocak’ta Blind adlı mekânda vereceği “Metin Türkcan Project – Anatolian Resonance” lansman konseri ileri bir tarihe ertelendi.

* Doğu Demirkol, 22 Ocak’ta Malatya’da gerçekleşmesi planlanan gösterisini ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

* Emel Sayın: Yangında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum.

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* Ajda Pekkan: Yaralılara acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum.

* Tarkan: Çok üzücü. İnşallah daha fazla can kaybı olmaz. Çok geçmiş olsun.

* Erol Evgin: Yangında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı; yaralılara acil şifalar diliyorum.

* Ebru Gündeş: 76 can. Çocuk, anne, baba. Hayalleri, hayatları gitti. Geride bıraktıkları her gün bu acı ile yaşayacak ve hepimizin de yürek yangını devam edecek.

* İbrahim Tatlıses: Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

* Kıvanç Tatlıtuğ: Alınacak tedbirlerle böyle felaketler bir daha asla yaşanmasın. Çok üzgünüm.

* Acun Ilıcalı: Başımız sağ olsun, çok üzgünüm.

* Çağatay Ulusoy: Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Çok acı, üzücü, çok yazık.

* Kerem Alışık: Milletimizin başı sağ olsun.

* Sıla Gençoğlu: Meydana gelen elim kaza hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim.

HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMİYOR

* Ferhat Göçer: Yaşanan faciada hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

* Şevval Sam: Yaşanan facia inanılır gibi değil. Çocukları, aileleri düşününce, sorumsuzluğa duyduğum öfke ve kalbimdeki acı katlanarak artıyor. Neden hiçbir şey değişmiyor memleketimde?

* Sinem Ünsal: İhmal felaketin sessiz başlangıcıdır.

* Hazar Ergüçlü: İnsan hayatının değeri. Yazıklar olsun. Herkese sabırlar dilerim.

* Sinan Akçıl: Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun.

* Bergüzar Korel: Yaşanan yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

* Cem Yılmaz: Felaket haberi olmayan günümüz haftamız yok gibi. Bir otel, bir işletme yangına bu kadar hazırlıksız yakalanamaz, kabul edilemez. Her şeye alıştık. Allah sabır versin.

HESAP SORULMALI

* Ebru Yaşar: Sorumlular bulunmalı! Çocuklarıyla tatillerini geçirmeye giden aileler nereden bilebilirdi böyle bir dehşetin içerisinde kalacaklarını.

* Tuba Büyüküstün: Umarım ortaya çıkan bu yangının sorumluları en kısa zamanda adalet önünde hesap verir ve adalet yerini bulur.

* Gülşen: Bu bir kâbus olmalı. Sabır dilemek yetersiz. Allah çocuklarını, yakınlarını kaybedenlerin aklını korusun gerçekten. Çok acı çok.

* Fazıl Say: Derinden üzüntü duydum. Hayatını yitirenlerin tüm yakınlarına sabırlar dilerim. Acılarını paylaşıyorum.

* Serenay Sarıkaya: Yüreklerimiz yandı. Canlarımız gitti. Bu tedbirsizliğe inanmak istemiyorum. Hayata kaldığı yerden devam etmek mümkün değil. Hiçbir şey normal değil! Çok acı, çok yazık.

* Edis: Daha ne kadar felaket yaşamamız gerekiyor? İnsan hayatına saygı duymayı, hak yememeyi, işimizi dürüstçe yapmayı öğrenmek için daha kaç canımız yanacak?