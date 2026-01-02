×
Yurda Gürler'den abisi Özcan Deniz'e sitem: Kurduğun görkemli sofra, hastane odasına çok uzak

#Özcan Deniz#Yurda Gürler#Kadriye Deniz
Yurda Gürlerden abisi Özcan Denize sitem: Kurduğun görkemli sofra, hastane odasına çok uzak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2026 13:46

Yurda Gürler, annesi Kadriye Deniz'i ziyarete gelmeyen abisi Özcan Deniz'e sosyal medya hesabında sitem etti.

Bir süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündem olan Özcan Deniz'in kanser tedavisi gören annesi Kadriye Deniz, 30 Aralık'ta hastaneye kaldırıldı.

Daha önce yaptığı açıklamalarla ailesiyle görüşmeme kararı aldığını duyuran Özcan Deniz, annesini ziyarete gitmedi.

Yurda Gürler, abisine sitemini sosyal medya hesabında dile getirdi.  Gürler, Özcan Deniz'in yeni yıl paylaşımlarına da gönderme yaptı:

"'Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın gider ayak! Yarın bakarsınız söner, bugün çıtırdayan ocak! Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak, atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak... Yiyin efendiler yiyin, bu han-i pür-neva sizin, doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!'

Tevfik Fikret ne güzel söylemiş.. Seninle gurur duyuyorum canım abim...

Annemin kanser savaşı verdiği devlet hastanesi odasıyla, senin kurduğun o gösterişli masa arasında öyle uzak bir mesafe var ki... Maalesef kilometre ile değil, karakterle ölçülebiliyor.. Var ol..."

#Özcan Deniz#Yurda Gürler#Kadriye Deniz

