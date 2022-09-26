Yunus Emre anısına albüm

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Halk şairi adına “Gönüller Yapmaya Geldik” adlı albüm yapıldı. Albümde Yunus Emre şiirlerini Mehmet Erdem, Hakan Aysev’in de aralarında olduğu 8 sanatçı yorumladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da albümde “Haktan Gelen Şerbeti” şiirini seslendirdi. Albümün galası ise bu akşam Ankara ATO Congresium’da yapılacak.

Bakan şiir okuyacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, albümünde “Haktan Gelen Şerbeti” şiirini seslendirdi. Kasapoğlu, Ankara’daki gala konserinde bu eseri canlı okuyacak.

İşte o şiirden dizeler

“İçtik elhamdülillah

Şol kudret denizini

Geçtik elhamdülillah

Kuru idik yaş olduk

Ayak idik baş olduk

Havalandık kuş olduk

Uçtuk elhamdülillah

Vardığımız illere

Şol sefa gönüllere

Halka Taptuk manisin

Saçtık elhamdülillah

Balım Sultan ilinden

Şeker damlar dilinden

Dost bağının yolundan

Geçtik elhamdülillah

Beri gel barışalım

Yad isen bilişelim

Atımız eyerlendi

Eştik elhamdülillah

İndik Rum’u kışladık

Çok hayrı şer işledik

Üç bahar geldi geçti

Göçtük elhamdülillah

Dirildik pınar olduk

İrkildik ırmak olduk

Aktık denize dolduk

Aktık elhamdülillah

Taptuk’un tapusunda

Kul olduk kapısında

Yunus miskin çiğ idik

Piştik elhamdülillah”

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