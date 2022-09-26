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Yunus Emre anısına albüm

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#Yunus Emre#Gençlik Ve Spor Bakanlığı#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Yunus Emre anısına albüm
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 07:34

Yunus Emre, vefatının 700’üncü yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın öncülüğünde anılıyor.

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Halk şairi adına “Gönüller Yapmaya Geldik” adlı albüm yapıldı. Albümde Yunus Emre şiirlerini Mehmet Erdem, Hakan Aysev’in de aralarında olduğu 8 sanatçı yorumladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da albümde “Haktan Gelen Şerbeti” şiirini seslendirdi. Albümün galası ise bu akşam Ankara ATO Congresium’da yapılacak.

Bakan şiir okuyacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, albümünde “Haktan Gelen Şerbeti” şiirini seslendirdi. Kasapoğlu, Ankara’daki gala konserinde bu eseri canlı okuyacak.

Yunus Emre anısına albüm

İşte o şiirden dizeler

“İçtik elhamdülillah
Şol kudret denizini
Geçtik elhamdülillah
Kuru idik yaş olduk
Ayak idik baş olduk
Havalandık kuş olduk
Uçtuk elhamdülillah
Vardığımız illere
Şol sefa gönüllere
Halka Taptuk manisin
Saçtık elhamdülillah
Balım Sultan ilinden
Şeker damlar dilinden
Dost bağının yolundan
Geçtik elhamdülillah
Beri gel barışalım
Yad isen bilişelim
Atımız eyerlendi
Eştik elhamdülillah
İndik Rum’u kışladık
Çok hayrı şer işledik
Üç bahar geldi geçti
Göçtük elhamdülillah
Dirildik pınar olduk
İrkildik ırmak olduk
Aktık denize dolduk
Aktık elhamdülillah
Taptuk’un tapusunda
Kul olduk kapısında
Yunus miskin çiğ idik
Piştik elhamdülillah”

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Yunus Emre anısına albüm

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#Yunus Emre#Gençlik Ve Spor Bakanlığı#Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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