Yunus Emre anısına albüm

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Halk şairi adına “Gönüller Yapmaya Geldik” adlı albüm yapıldı. Albümde Yunus Emre şiirlerini Mehmet Erdem, Hakan Aysev’in de aralarında olduğu 8 sanatçı yorumladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da albümde “Haktan Gelen Şerbeti” şiirini seslendirdi. Albümün galası ise bu akşam Ankara ATO Congresium’da yapılacak.
Bakan şiir okuyacak
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, albümünde “Haktan Gelen Şerbeti” şiirini seslendirdi. Kasapoğlu, Ankara’daki gala konserinde bu eseri canlı okuyacak.
İşte o şiirden dizeler
“İçtik elhamdülillah
Şol kudret denizini
Geçtik elhamdülillah
Kuru idik yaş olduk
Ayak idik baş olduk
Havalandık kuş olduk
Uçtuk elhamdülillah
Vardığımız illere
Şol sefa gönüllere
Halka Taptuk manisin
Saçtık elhamdülillah
Balım Sultan ilinden
Şeker damlar dilinden
Dost bağının yolundan
Geçtik elhamdülillah
Beri gel barışalım
Yad isen bilişelim
Atımız eyerlendi
Eştik elhamdülillah
İndik Rum’u kışladık
Çok hayrı şer işledik
Üç bahar geldi geçti
Göçtük elhamdülillah
Dirildik pınar olduk
İrkildik ırmak olduk
Aktık denize dolduk
Aktık elhamdülillah
Taptuk’un tapusunda
Kul olduk kapısında
Yunus miskin çiğ idik
Piştik elhamdülillah”