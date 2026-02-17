×
Yönetmen Emin Alper uyarıya aldırış etmedi! Festivalde soykırım çıkışı...

Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2026 07:54

Emin Alper, yeni filmi ‘Kurtuluş’un dünya prömiyerini 76. Berlin Film Festivali’nde yaptı. Alper, jüri başkanı Wim Wenders’ın “Siyasetin dışında kalmalıyız” uyarısına rağmen, konuşmasında Gazze’deki soykırıma dikkat çekti: “Bu suçları durdurabilecek tek şey, dünyanın güçlü bir tepki göstermesi.”

Yönetmen Emin Alper’in son filmi ‘Kurtuluş’un dünya prömiyeri, bu yıl 76’ncısı düzenlenen dünyanın en prestijli film festivallerinden Berlin Film Festivali’nin ‘ana yarışma’ bölümünde yapıldı.

Önceki gün Berlinale Palast’ta gerçekleştirilen gösterime Emin Alper’le beraber filmin oyuncuları Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan ve Özlem Taş katıldı.

Altın Ayı ödülü için yarışan ‘Kurtuluş’ uzun süre ayakta alkışlanırken, etkinliğe damga vuran Emin Alper’in konuşması oldu.

Yönetmen Emin Alper uyarıya aldırış etmedi Festivalde soykırım çıkışı...

Emin Alper, ‘Kurtuluş’ filminin prömiyeri öncesinde düzenlenen basın toplantısında da Gazze’deki soykırıma değindi.

FİLİSTİN’İ YÜZÜSTÜ BIRAKTIK

Berlin Film Festivali’nin açılışında jüri başkanı Wim Wenders, Gazze’yle ilgili soruya “Sinemacılar olarak bizler siyasetin dışında kalmalıyız” diye yanıt vermiş ve tepki çekmişti.

Yönetmen Emin Alper uyarıya aldırış etmedi Festivalde soykırım çıkışı...

Emin Alper, Wenders’ın uyarısına rağmen, filminin gösteriminin ardından sahnede yaptığı konuşmada Gazze’deki soykırıma dikkat çekti:

Kurtuluş, bir topluluğun nasıl korkunç suçlar işleyebileceği üzerine bir film. Tarih bu tür hikâyelerle dolu. Ne yazık ki günümüz de öyle. Bugün, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırıma tanık oluyoruz. Bu suçları durdurabilecek tek şey, dünyanın güçlü bir tepki göstermesi. Ancak biz Filistin’i yüzüstü bıraktık. İster bu suça ortak olmuş Batılı güçler, ister Batı dışında kalan otokrat devletler olsun, hükümetlere güvenemeyiz. Sadece kendimize ve dünya halklarına güvenmeliyiz. Uyanık olmalıyız, birlikte ayağa kalkmalıyız ve değişimin gücü olmalıyız.”

Yönetmen Emin Alper uyarıya aldırış etmedi Festivalde soykırım çıkışı...

Emin Alper’in konuşması 1500 kişilik salonda uzun süre alkışlandı. Festivalin ödül töreni 21 Şubat’ta yapılacak.

