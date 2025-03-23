Yoncadan bir yaprak daha koptu... Usta oyuncu Filiz Akın sessizce veda etti!

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Türkan Şoray, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit’le birlikte Yeşilçam’ın ‘dört yapraklı yonca’sı arasında gösterilen Filiz Akın’dan kötü haber geldi. Fatma Girik’in ardından Akın da yaşamını yitirdi.

82 yaşındaki sanatçı, zatürre ve enfeksiyon hastalıkları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede cuma gecesi hayatını kaybetti.

Acı haber, Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden “Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz” mesajıyla duyuruldu.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı da başsağlığı mesajı yayınladı: “Yeşilçam’ın zarafeti ve asaletini temsil eden, sanat hayatı boyunca pek çok unutulmaz yapımda rol alarak sinemamızın gelişimine büyük katkılarda bulunan Filiz Akın, sanatseverlerin gönlünde her zaman özel bir yer edindi. Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncasından biri olarak, sanat dünyamıza kattığı eşsiz değer ve unutulmaz eserleriyle daima hatırlanacaktır.”

Filiz Akın 2002 yılında nazofarenks (geniz) kanserine yakalanmış ve uzun süren tedaviler sonucunda hastalığı yenmişti. Ancak sonraki süreçte bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle çeşitli sağlık sorunları yaşamıştı.

SİNEMA TARİHİNE ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI

Türk sinemasının en güzel yıldızlarından biri olan Filiz Akın, 2 Ocak 1943’te Ankara’da doğdu. Gerçek adı Suna Akın olan sanatçı, eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde tamamladıktan sonra sinema dünyasına adım attı.

1962’de Artist dergisinin düzenlediği yarışmayı kazanarak oyunculuk kariyerine başlayan Akın, aynı yıl “Akasyalar Açarken” filmiyle ilk kez kamera karşısına geçti. Modern ve Avrupai tarzıyla ön plana çıkan Filiz Akın, Tarık Akan, Ediz Hun, Kartal Tibet ve Cüneyt Arkın gibi Yeşilçam’ın önemli isimleriyle sayısız filmde rol aldı.

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1964’te yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu’yla evlendi, 1965’te oğlu İlker İnanoğlu’nu dünyaya getirdi. 1974’te boşanan Akın, 1975’te “Babaların Babası” filmiyle sinemaya veda etti. 1982’de Leon Bubi Rubinstein ile evlenip Paris’e yerleşti, 1993’te boşandı. Üçüncü evliliğini 1994’te dönemin MİT müsteşarı Sönmez Köksal’la yaptı. Sinemadan uzaklaştıktan sonra televizyon programları sundu, gazete yazıları kaleme aldı ve kişisel deneyimlerini anlattığı kitaplar yayımladı.

AİLESİ UĞURLADI

Sönmez Köksal, eşi Filiz Akın’ın sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yayınladı: “Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz’i uzun süren bir hastalık sonucu 21 Mart 2025 gecesi kaybettim. Vasiyeti uyarınca her türlü dini vecibeler yerine getirilerek en yakın aile mensupları tarafından bugün (22 Mart 2025) Aşiyan’da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağ olsun.” Köksal paylaşımına ayrıca şu notu düştü: “Filiz’in anısını yaşatmak isteyenler Türkiye Eğitim Derneği’ne (TED) bağış yapabilirler.” Önümüzdeki günlerde Filiz Akın için bir veda-anma programı organize edilecek.

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İYİ Kİ BENİM ANNEM OLMUŞSUN

Filiz Akın’ın oğlu oyuncu İlker İnanoğlu da bir veda mesajı paylaştı: “İyi ki benim annem olmuşsun. Canım annem, en yakın arkadaşım, sırdaşım. Bu dünyada beni en çok seven insan, Yumurcak filmlerindeki partnerim, her şeyim. Asaletin, zarafetin, kibarlığın, merhametin ve tabii ki olağanüstü güzelliğinle ülkemizin insanlarının kalbinde taht kurdun, kraliçe oldun. Sana veda etmek çok zor, çünkü artık yalnız kalıyorum. Torunun Alec’in dediği gibi; cennetteki en uzun ağacın altında buluşuyoruz. Orada bekle bizi.”

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Türk sinemasının dört yapraklı yoncası Türkan Şoray, Filiz Akın, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit, 2013 yılında 20. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde bir araya gelmişti.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ’DEN TAZİYE

CUMHURBAŞKANI TAYYİP ERDOĞAN: Türk sinemasının duayen isimlerinden değerli oyuncu Filiz Akın’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Usta oyuncumuzun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine taziyelerimi sunuyor, tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

MHP LİDERİ BAHÇELİ: Türk sinemasının mümtaz ve müstesna ismi, dört yapraklı yoncadan birisi olan değerli sanatçımız Sayın Filiz Akın’ın vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhume Akın’a Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, ailesine, sanat ve sinema camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun…

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ZARAFETİYLE HAFIZALARIMIZA KAZINDI

TÜRKAN ŞORAY: “Filiz’im, manolyam, narin bir çiçek gibi bu hastalık seni soldurdu. Her gün bir ümitle, güzel bir haber beklerken, sen beni, en yakın arkadaşını ve sevdiklerini bırakıp gittin. Dostluğumuz öyle değerliydi ki benim için. Kalbimdeki yerin acıyor şimdi, hiç geçmeyecek. Yaşadığım sürece hiç gitmemişsin gibi; sırdaşım,en yakın dostum, canım arkadaşım olarak bende yaşayacaksın. Nurlar içinde uyu benim güzel arkadaşım.”

Hülya Koçyiğit: “Benim zarif beyaz orkidem, canım arkadaşım, düşünceli dostum. Gerçek olduğuna inanmak istemiyorum, yüreğim kabul etmiyor bunu. Fatma’nın acısı daha sıcacıkken, bir kez daha yürek parçalayıcı bir kayıpla karşı karşıya kalmak. Filiz’im; dostluğun, arkadaşlığın, nezaketin, paylaştığımız her şey için sana ne kadar teşekkür etsem az.”

EDİZ HUN: “Son derece üzgünüm. Nice filmde birlikte çalıştık. Her vesile ile, büyük bir zarafet içinde sevgisini biz çalışma arkadaşlarından esirgemezdi. Onunla çalışmak sanatçılar için büyük bir onur ve mutluluktu.”

Perihan Savaş: “Sinemanın bir çınarını daha kaybettik. Seni de kalbime sakladım.”

Selma Güneri: “Üzüntüm tarifsiz. Filiz Akın sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda toplumun önünde rol modeldi.”

Selda Alkor: “Canım arkadaşım güle güle git, yolun nurlarla aydınlansın. Cennetteki mekânın seni bekliyor.”

Aydan Şener: “Çocukluğumuzun prensesiydi. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

Ajda Pekkan: “Can dostum. Boğazımda koca bir düğüm, kelimeler yetmiyor. İnanmak, kabul etmek istemiyorum. Sen sadece sinemanın değil, benim de hayatımın yıldızıydın. Neşen, gülüşün, güzel kalbin hep aklımda, hep içimde olacak.”

İzzet Günay: “Zarafetiyle hafızalara kazınmış, bambaşka bir insandı. Çok üzgünüm.”

Nebahat Çehre: “Elim de, kalbim de yazmaya, veda etmeye dayanamıyor. Güle güle güzeller güzeli arkadaşım.”

Nilüfer: “Zarafeti, toplumsal olaylara olan duyarlılığı, güzelliğiyle eminim birçok kişiye ilham olmuştur. Anılarımızda hep olacaksınız.”

Ferzan Özpetek: “Senin de gittiğin haberiyle uyandım gönül dostu. Her zaman kalbimde olacaksın.”