Yonca Evcimik'ten itiraf: Evlenmeyi hiç düşünmedim

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“Bu iş genetik; doğduğumdan beri dans ediyorum. Mümkün olduğunca spor yapıyorum. Ancak sırf bu meslek uğruna da hayattan da vazgeçmem.”



Aşkın hayatının merkezinde olmadığın da sözlerine ekleyen Yonca Evcimik, “Maddi manevi kimseye ihtiyacım yok. Öyle aşkın eksikliğini hissetmiyorum. Olursa da tadından yenmez. Hiç evlenmeyi düşünmedim hiç de niyetim yok” dedi.

Bebek kordonundan kök hücre yaptırdım

Yonca Evcimik estetik olduğu haberlerini de yalanladı: “Estetik ameliyatı olmadım. Yüzüme likit dolgu yaptırdım. Arkasından kök hücre yaptırdım yüzüme ve boynuma, bebek kordonundan, en önemlisi bu. Oradaki bütün yavaşlamış hücreleri çalıştırıyor, artık estetiğe ihtiyaç yok.”

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