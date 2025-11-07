Yonca Evcimik: Beni güller tavlamaz

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 09:52

Yonca Evcimik yeni şarkısı “Lambada” için önceki akşam dostlarıyla beraber Beyoğlu’ndaki bir gece kulübünde kutlama yaptı.

Ünlü şarkıcı 90’lı yıllara özlemini de dile getirdi: “90’lar çok harika geçti, tabii özlüyoruz. Rüya gibiydi, acayip çalışıyordum. Sadece aşk değil her şey çok başkaydı. Her zaman söylerim bugün varız yarın yokuz. Önemlisi özgür bir ruh olmak.”

Uzun zamandır hayatında kimse olmadığı belirten Evcimik “Aşk yok. Aşkın adı ‘Lambada’. Kendimi korumaya çalışıyorum, yaptığım işle gündemde olayım istiyorum. Beni buket güller tavlamaz. Zeka ve espri lazım. Beraber eğleneceğim insan olsun isterim” dedi. Evcimik’i yalnız bırakmayan dostları arasında Deniz Seki ve Zeyno Günenç vardı.

BEN ÖLMEDİM

Zeyno Günenç, eski eşi Okan Bayülgen’in “Seviştiğim insanların cenazelerine gidemiyorum” açıklaması hakkında konuştu. Gülerek “Ben ölmedim” diyen oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: “Okan öyle sivri laflar etmeyi sever, onu çok severim. Eşim de seviyor. Okan’la tatlı bir ilişkimiz var. Onun zekâsı Türkiye’ye lazım.”

