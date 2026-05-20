Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni çıkarın buradan!

GEÇEN perşembe gecesi rahatsızlanan ve Acıbadem Fulya Hastanesi’nde zatürre teşhisiyle tedavi altına alınan usta oyuncu Kadir İnanır’ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Usta oyuncunun sağlık durumu hakkında hayat arkadaşı Jülide Kural bilgi verdi. Tedavinin olumlu ilerlediğini kaydeden Kural şu ifadeleri kullandı:

“Zorlu bir süreç geçirdiği için bu enfeksiyonu atlatması kolay olmuyor tabii ki. Her gün yapılan tetkikler, bir gün önceye göre daha iyi. Ben de günde 2-3 kez yanında giriyorum, konuşuyorum. ‘Beni buradan çıkarın’ diyor. Kadir böyle ortamları çok sevmiyor. Ancak tedavisi güzel ilerliyor. Doktorlar bir süre daha gözlerinin önünde, her dakika takibi olabilsin diye yoğun bakımda tutacak. İnşallah yakında normal odaya çıkar ve bayramda evde oluruz.”

Kadir İnanır’ın yeğeni Levent İnanır da sosyal medyadaki olumsuz iddiaları yalanlayarak bilinci açık olan sanatçının durumunun iyiye gittiğini ve yakınlarıyla iletişim kurabildiğini belirtti.



Tedbir amaçlı yoğun bakımda



İnanır, “Durumu iyiye gidiyor. Bağışıklık sistemi zayıfladığı için soğuk algınlığı zatürreye döndü” ifadelerini kullandı.



Sosyal medyada yer alan bazı iddialara da değinen Levent İnanır, durumun söylendiği kadar ağır olmadığını vurgulayarak, “Sosyal medyada konuşulduğu gibi vahim bir durum yok. Tedbir amaçlı yoğun bakımda” dedi.



Levent İnanır, açıklamasının devamında usta oyuncunun sağlık durumunun stabil olduğunu belirterek, “Gayet iyi, kendisiyle konuşuyoruz da” diye konuştu.