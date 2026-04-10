Yoğun bakımdaki İbrahim Tatlıses ateş püskürdü: Ahmet'i sevmiyorum, hakkımı helal etmiyorum!

İşte 'Gel Konuşalım' programına ses kaydı gönderen İbrahim Tatlıses'in dikkat çeken açıklamaları:

* Yoğun bakımdayım ama süperim. O Ahmet denen oğlum var ya Ahmet yatsın kalksın Tuğçe'ye dua etsin. Melek Zübeyde ile Tuğçe’ye dua etsin Dilan ve Ahmet... Yoksa onları odaya almazdım.

* Ahmet’i sevmiyorum, sevmeyeceğim, affetmeyeceğim. Hakkımı helal etmiyorum. Benim düşman olduğum insanlarla dost oluyor, gitsinler dostluklarını perçinlesinler.

* Gidip oteli arıyor, benim otelimde kalıyor utanmadan. Demiyor 'bu otel babamın' yaparken yaptırırken ben vardım. 4 milyon para verdim. Otele 500 milyon masraf yapıldı. Geri para nerede belli değil.

* Vücudumda herhangi bir şey yok. Safra kesemden dolayı buradayım, yarın alacaklar. Bu kadar basit. Sevenlerime lütfen iyi olduğumu söyleyin.

* Bakın sizin anlamadığınız bir şey var. Ben 5 tane hastaneden 'Akli melekesi yerindedir' diye rapor aldım. Bu hepsini inkar ediyor, yalan söylüyor. Ona göre para vermişim, hastaneleri satın almışım ben. Yazık günah adamlara da iftira atıyor. En önemli hastaneden aldım. Adli Tıp'tan aldım bunun daha üstü var mı, yok? Ona bile yalan dedi yahu.

* Onun amacı ne biliyor musunuz 'Akli melekeleri yerinde değil' desin, kendi kafası da rahatlasın. Sen kimsin? Okuması yazması bile yok. Melek var üniversite bitirmiş, İdo var üniversite bitirmiş. Bunların hepsi profesör. Çocuklarım diye söylemiyorum, profesör. Melek'in hali ortada, İdo'nun hali ortada. İdo bu tür şeylerle muhatap olmaz. Melek de olmaz ama siz getiriyorsunuz bizi muhatap ediyorsunuz. Sizden rica ediyorum, bu konuşmamı da son kez yapıyorum. Bu adamı konuşturmayın ya konuşturmayın!

*Sürekli 'Tuğçe'ye ev aldı' diyor. Sen Şule'den 4 tane ev aldın, parayı kime verdin? Yedin. Zehir zıkkım olsun. Niye bana getirmedin? 'Ablama göndereceğim' deyip Melek'i de İdo'yu da kandırdın. 'Babama getireceğim' dedin, getirmedin. Nerede? Manisa'daki 5 dairenin parası nerede? Ayrıca ev alsam ne olur? Helali hoş olsun ama ben almadım dostlarım aldı. 'Bir emrin var mı abi?' dediler, 'Tuğçe'ye bir ev alırsanız sevinirim' dedim. Bu kızın yakasından düşsünler, paramparça olsunlar.

* Melek ile İdo'ya bir ton laf söylüyorlar. Onların seviyesinde değil ki Melek. İdo da değil. Hiçbir zaman cevap vermezler, konuşmazlar. Ahlaklı çünkü. Bu baba terbiyesi görmemiş ki yanımda gezdirmedim!

