Yoğun bakımda tedavi görüyordu... Kadir İnanır entübe edildi

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından 77 yaşındaki sanatçıya zatürre teşhisi konuldu.



Tedavisi yoğun bakımda süren usta sanatçı bugün entübe edildi.





Konuyla ilgili açıklama yapan hayat arkadaşı Jülide Kural, "Maalasef Kadir biraz önce entübe edildi. Zatürreye bağlı akciğerin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız" dedi.