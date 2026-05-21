×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Yoğun bakımda tedavi görüyordu... Kadir İnanır entübe edildi

Güncelleme Tarihi:

#Kadir İnanır#Jülide Kural#Entübe
Yoğun bakımda tedavi görüyordu... Kadir İnanır entübe edildi
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2026 17:09

Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve zatürre teşhisi ile yoğun bakıma alınan Kadir İnanır entübe edildi. 

Haberin Devamı

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından 77 yaşındaki sanatçıya zatürre teşhisi konuldu.

Tedavisi yoğun bakımda süren usta sanatçı bugün entübe edildi.

Yoğun bakımda tedavi görüyordu... Kadir İnanır entübe edildi


Konuyla ilgili açıklama yapan hayat arkadaşı Jülide Kural, "Maalasef Kadir biraz önce entübe edildi.  Zatürreye bağlı akciğerin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız" dedi.

Gözden KaçmasınKadir İnanır yoğun bakımdaKadir İnanır yoğun bakımdaHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadir İnanır#Jülide Kural#Entübe

BAKMADAN GEÇME!