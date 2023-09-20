Yılmaz Morgül'den Yıldız Tilbe'ye: Hayatımda âşık olduğum tek kadın

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Binlerce müzikseverin yoğun ilgi gösterdiği konserde ünlü sanatçı sahneye mor kombini ve peruğuyla çıktı. Sevilen şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Tilbe’yi dinleyenler arasında Yılmaz Morgül de vardı.

Hayatımda âşık olduğum tek kadın

Tilbe’nin sahnesine davet ettiği Yılmaz Morgül ünlü şarkıcıya övgüler yağdırdı: “Hayatımda âşık olduğum tek kadın. Ruhuna, kalbine aşığım. İçinden geçeni, kalbinden geçeni hemen söyleyen insan. Diyorum ya gökyüzünde istedikleri kadar milyonlarca yıldız olsun ama bizim Yıldız’ımız bir tane. En büyük alkışı Neşet Ertaş’lardan sonraki modern Türkiye’nin ozanına rica ediyorum. Yıldız Tilbe’ye!” Yılmaz Morgül daha sonra annesine yazdığı yeni şarkısının bir kısmını ilk kez söyledi.