Yılmaz Morgül'ün en acı günü

Yılmaz Morgül, Yeşilköy Hastanesi morgunda annesine sarılıp defalarca öptü . Ünlü sanatçı annesini kaybettiği günün akşamında Büyükçekmece Eser Hotel'de doktor kontrolüyle sahneye çıktı.
Fatma Morgül, yeni yılın ilk günü Beykoz Serbostani Mustafa Ağa Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakip Beykoz Kemerüstü Mezarlığı'na defnedildi.Cenaze
törenine Derya Tuna, Hilal Özdemir, Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan, Arif Işık, Muammer Kapucuoğlu gibi ünlü isimler de katıldı. Yılmaz Morgül, annesi Fatma Morgül'ün tabutunun başında dua okudu.