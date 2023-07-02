Yılmaz Güney'i tanımayan filmini de yapamaz!

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Ünlü organizatör Ahmet San, Yılmaz Güney’in hayatını beyazperdeye yansıtacağını duyurdu. Fatoş Güney, eşi Yılmaz Güney’in hayatını film yapması için San’la yaptığı sözleşmeyi feshetti. İzni olmamasına rağmen Ahmet San’ın filmi çekeceğini belirtmesi üzerine de film çekiminin önlenmesi için dava açtı. Yılmaz Güney’in asistanı, tercümanı ve dostu olan Erdoğan Sezgin de Ahmet San’ın böyle bir projeyi yapmaya hiçbir hakkının olmadığını belirtti: “Yılmaz Güney’i anlatmak için önce ailesinin rızası alınır. Eğer bir rıza yoksa biz de müsaade etmeyiz. Fatoş Güney, Yılmaz Güney’den bize bırakılan bir hediyedir. Onun kimsenin kalbini kırma hakkı yoktur. Ahmet San, onun hayatını bilmeyen bir kişi olarak filmi yapma hakkı yoktur.”

MAHSUN KIRMIZIGÜL DE BİZİMLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

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Yılmaz Güney’in aynı zamanda manevi babası ve abisi olduğunu söyleyen Erdoğan Sezgin, “Yılmaz Güney’i anlatacak şu anda Türkiye’de kimseyi göremiyorum” dedi ve ekledi: “Birilerinin Yılmaz Güney’den faydalanıp kendilerini gündemde tutmasına müsaade etmeyiz. Yılmaz Güney bir halk kahramanıdır, sinemada bir dehâdır. Hollywood’dakiler bile bunu yapamaz. Yine film çekmek isteyen ve bizlerle görüşenler oldu. Bunlardan birisi de Mahsun Kırmızıgül. Beni aradı ve ailenin rızasını alması gerektiğini söyledim. Birileri çıkıp ailesine rağmen film yaparsa çuvallar.”

Ahmet San

AHMET SAN GÜNDEM YARATMAYA ÇALIŞIYOR

Ahmet San’ın Yılmaz Güney’in adını kullanarak gündem yaratmaya çalıştığını iddia eden Sezgin, “Ahmet San, menajerdir. Sinema geçmişi yoktur. Şirketiyle ilgili araştırma yaptım, bir sürü sıkıntı gördüm. Şu an borç batağında. Yılmaz’ın adını kullanıp gündem yaratmak çok yanlış. Yılmaz Güney’i yazacak kalem, anlatacak dil yoktur” dedi.

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MANEVİ BABASIYDI

İşinsanı Erdoğan Sezgin, Yılmaz Güney’in asistanı, tercümanı ve yakın dostuydu. Sezgin, “Yılmaz Güney benim manevi babam ve abimdir. Fatoş Güney de bize Yılmaz Güney’den bırakılan bir hediyedir” dedi.