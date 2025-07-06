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Yılmaz Erdoğan'ın Bodrum tatili

Güncelleme Tarihi:

#Yılmaz Erdoğan#Rıza Kocaoğlu#Derya Bedavacı
Yılmaz Erdoğanın Bodrum tatili
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 14:13

Yılmaz Erdoğan, Rıza Kocaoğlu ile birlikte Bodrum tatilinde objektife takıldı.

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ikili, önceki gün Cennet Koyu’nda bulunan Bobo Beach’e gitti. Günün büyük bölümünü şezlongta dinlenerek geçiren Erdoğan ve Kocaoğlu, daha sonra botla arkadaşlarının demirli teknesine geçti. 
Tolga BOZDUMAN

Yılmaz Erdoğanın Bodrum tatili


Yüzmek yerine yürüdü
Arabeskin güçlü seslerinden Derya Bedavacı, Çeşme’de görüntülendi.

Yılmaz Erdoğanın Bodrum tatili

 Eşi Murat Bedavacı ile birlikte yaz sezonunu açan Bedavacı, önceki gün beach'te objektife yansıdı. Uzun süre güneşlenen Bedavacı, ilerleyen saatlerde eşiyle denize girdi. Denizde sohbet sonrası Bedavacı denizde yürürken eşi yüzdü.  Deniz BOY
Yılmaz Erdoğanın Bodrum tatili



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#Yılmaz Erdoğan#Rıza Kocaoğlu#Derya Bedavacı

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