Yılmaz Erdoğan'ın Bodrum tatili

Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 14:13
Yılmaz Erdoğan, Rıza Kocaoğlu ile birlikte Bodrum tatilinde objektife takıldı.
ikili, önceki gün Cennet Koyu’nda bulunan Bobo Beach’e gitti. Günün büyük bölümünü şezlongta dinlenerek geçiren Erdoğan ve Kocaoğlu, daha sonra botla arkadaşlarının demirli teknesine geçti.
Tolga BOZDUMAN
Yüzmek yerine yürüdü
Arabeskin güçlü seslerinden Derya Bedavacı, Çeşme’de görüntülendi.
Eşi Murat Bedavacı ile birlikte yaz sezonunu açan Bedavacı, önceki gün beach'te objektife yansıdı. Uzun süre güneşlenen Bedavacı, ilerleyen saatlerde eşiyle denize girdi. Denizde sohbet sonrası Bedavacı denizde yürürken eşi yüzdü. Deniz BOY