×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Yılmaz Erdoğan çiftliğinin kapılarını açtı... Köyceğiz’de hem iş hem tatil!

Güncelleme Tarihi:

#İnci Taneleri#Yılmaz Erdoğan#Kanal D
Yılmaz Erdoğan çiftliğinin kapılarını açtı... Köyceğiz’de hem iş hem tatil
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 08:50

KANAL D’nin izlenme rekorları kıran dizisi “İnci Taneleri”nin yeni sezon çekimlerine Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde başlandı.

Haberin Devamı

Dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan, Köyceğiz’deki çiftliğinin kapılarını ekip arkadaşları için açtı.

Oyuncular bir yandan çalışırken bir yandan da tatil yapma imkânı buldu. Dizide canlandırdığı ‘Dilber’ karakteriyle büyük ses getiren Hazar Ergüçlü ile rol arkadaşları Ümit Beste Kargın, Furkan Rıza Demirel ve Orkuncan İzan keyifli anlarının fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Yılmaz Erdoğan çiftliğinin kapılarını açtı... Köyceğiz’de hem iş hem tatil

Ümit Beste Kargın, o fotoğrafların altına şöyle yazdı: “En iyi halimiz, akıl ve sevgi vasıtasıyla kendimizden kurtulduğumuz halimizdir demişler ve ben o hali sayesinde yakaladım. Üretimi, paylaşımı ve daha nicesini yaşattığı için Yılmaz Erdoğan’a minnet duyuyorum. Muazzam bir tatildi.”

Haberin Devamı

Yılmaz Erdoğan çiftliğinin kapılarını açtı... Köyceğiz’de hem iş hem tatil

Furkan Rıza Demirel ise fotoğraflarını “İnsanlığın özüne selam. Yaz 2024” notuyla yayınladı.

Kadrosunda Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı “İnci Taneleri” çok yakında yeni bölümleriyle Kanal D ekranında seyirciyle buluşacak.

Yılmaz Erdoğan çiftliğinin kapılarını açtı... Köyceğiz’de hem iş hem tatil

Haberle ilgili daha fazlası:
#İnci Taneleri#Yılmaz Erdoğan#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!