Yılmaz Erdoğan çiftliğinin kapılarını açtı... Köyceğiz’de hem iş hem tatil!

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Dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan, Köyceğiz’deki çiftliğinin kapılarını ekip arkadaşları için açtı.

Oyuncular bir yandan çalışırken bir yandan da tatil yapma imkânı buldu. Dizide canlandırdığı ‘Dilber’ karakteriyle büyük ses getiren Hazar Ergüçlü ile rol arkadaşları Ümit Beste Kargın, Furkan Rıza Demirel ve Orkuncan İzan keyifli anlarının fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Ümit Beste Kargın, o fotoğrafların altına şöyle yazdı: “En iyi halimiz, akıl ve sevgi vasıtasıyla kendimizden kurtulduğumuz halimizdir demişler ve ben o hali sayesinde yakaladım. Üretimi, paylaşımı ve daha nicesini yaşattığı için Yılmaz Erdoğan’a minnet duyuyorum. Muazzam bir tatildi.”

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Furkan Rıza Demirel ise fotoğraflarını “İnsanlığın özüne selam. Yaz 2024” notuyla yayınladı.

Kadrosunda Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı “İnci Taneleri” çok yakında yeni bölümleriyle Kanal D ekranında seyirciyle buluşacak.