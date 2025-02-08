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Dabak “‘Baldız’ filminin setinden geldim. Oya Başar, Emel Müftüoğlu, Ayşegül Asar rol alıyor. Hamdi Alkan, hem yönetiyor hem de oynuyor. Hamdi’nin yönetmenliğini çok beğendim. Yabancı damadın başına ördüğümüz çorabı anlatan romantik komedi film” dedi.

Dabak ayrıca yüzündeki çizgileri sevdiğini belirtti: “Yıllarca saçım beyazlasın, kırışıklarım oluşsun diye bekledim. Kırışıklıklarımı seviyorum.” (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Zekâsını kıskanıyorum

Etiler’de görüntülenen Gupse Özay’a yeni projesinde Hande Erçel’le rol alan eşi Barış Arduç’la ilgili sorular yöneltildi.

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“Aşırı beğeniyorum, çok güzel bir enerji yakaladılar” diyen oyuncu, “Eşinizi kıskanıyor musunuz?” sorusuna esprili bir yanıt verdi:

“Benim de spor yapmam lazım, biraz kaslarım olsa iyi olurdu!” Gupse Özay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yok ya, kıskançlık yok. Kaç senedir evliyiz ve beraberiz. Bizde öyle bir şey olmuyor hiç. Ben zekâsını çok kıskanıyorum kocamın. Benden daha komik. Bütün arkadaş grubum bunu biliyor, o yüzden kıskanıyorum.” (Deniz BOY)

YouTuber oluyor

Yusuf Güney geçtiğimiz gün Vadistanbul’da objektife takıldı. Tek başına alışverişe çıkan şarkıcı, dijital dünyaya adım atmaya hazırlandığını açıkladı: “Artık dijital platformlara daha fazla ağırlık vermeyi düşünüyorum. YouTube’da sürpriz içeriklerle sevenlerimle buluşacağım.”

Kar mutluluğu

Bekir Aksoy önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi. İstanbul’da kar yağışının başlamasıyla heyecanını dile getiren oyuncu, “Setten çıktım. Eşim ve çocuğumu alıp karın tadını çıkaracağız. Kar yağınca mutlu oluyoruz. Özellikle çocuklar çok seviniyor. Kar güzel ama hava buz gibi” dedi. (Sayit DURMAZ)

Sürpriz düet

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Pop müziğin ünlü ismi Serdar Ortaç, genç meslektaşı Burak Bulut ile sürpriz bir düet projesine imza attı.

Bulut ve Ortaç’ın sözlerini de birlikte yazdığı “Yasemin”, 28 Şubat'ta müzikseverlerin beğenisine sunulacak. (Sayit DURMAZ)

Çocukların yeni arkadaşı

BKM, Margery Williams’ın klasik eseri “Kadife Tavşan”ı tiyatro sahnesine taşıyor.

Alper Kul’un hem yazdığı hem de Sevinç Erbulak ile beraber yönettiği “Kadife Tavşan”, 23 Şubat’ta Maximum Uniq Hall’de perde açacak. Aslı Tandoğan’ın Kadife Tavşan’ı, Yosi Mizrahi’nin de Fırtına’yı canlandırdığı oyun, sezon boyunca seyirciyle buluşacak.

Atlı çekim

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Ünlü oyuncu Yasemin Allen, özel bir çekim için at çiftliğinde objektif karşısına geçip Friesian atıyla poz verdi.

Allen’in Instagram sayfasında paylaştığı o kareler, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.