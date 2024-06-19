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Yıllara meydan okuyor... Kim der 47 yaşında!

Güncelleme Tarihi:

#Demet Şener#Özge Özpirinçci#Emina Sandal
Yıllara meydan okuyor... Kim der 47 yaşında
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2024 08:26

Demet Şener, tatil adresi olarak Antalya’yı seçti.

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Ünlü isim, havuz pozlarını sosyal medyada paylaştı:

“Tatilimizin ilk günü. Her şey çok güzel. İrem ve Ömer’le hep hayal ettiğimiz tatilimiz.Kendimizi daha özel hissedemezdik.”

47 yaşındaki iki çocuk annesi Demet Şener, kusursuz fiziği ile beğeni topladı. 

Yıllara meydan okuyor... Kim der 47 yaşında

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

Mercan’ın tatil keyfi

Özge Özpirinçci ile Burak Yaman-türk önceki gün kızları Mercan ile The Beach of Momo’daydı.

Yıllara meydan okuyor... Kim der 47 yaşında

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Mercan’la birlikte deniz keyfi yapan ünlü çift, daha sonra yemek için localarına geçti. (Deniz BOY)

Yıllara meydan okuyor... Kim der 47 yaşında

Aşk öpücüğü

Ceyda Düvenci’yle 8 yıllık evliliği geçen sene sona eren Bülent Şakrak, yaklaşık 1 ay önce İstanbul’da birlikte görüntülendiği yeni sevgilisi Esra Akpınar’la tatile çıktı.

Yıllara meydan okuyor... Kim der 47 yaşında

Çeşme’ye giden ikili, önceki gün plajda görüntülendi. Şakrak, denizin içinde sohbet ettiği sevgilisini yanağından öperken objektife yansıdı.

Yıllara meydan okuyor... Kim der 47 yaşında

İkili, kısa bir süre yüzdükten sonra sahildeki arkadaşlarının yanına döndü. (Deniz BOY)

2 saatlik güneş banyosu

Tatil için Bodrum’u tercih eden Emina Jahovic önceki gün Yalıçiftlik’te, konakladığı otelin plajında objektife yansıdı.

Yıllara meydan okuyor... Kim der 47 yaşında

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Tek başına tatil yapan şarkıcı, denize girmektense şezlongunda güneş-lenmeyi tercih etti. Jahovic 2 saat süren güneş banyosunun ardından odasına döndü. (Kamil SÜMER)

Yıllara meydan okuyor... Kim der 47 yaşında

 3 farklı tarz

Seda Üren, aynı gün içinde iki bikini, bir mayo giyerek plajda ‘moda şovu’ yaptı.

Yıllara meydan okuyor... Kim der 47 yaşında

Bodrum’da tatil yapan Seda Üren önceki gün Türkbükü’nde görüntülendi. Gün içinde iki bikini, bir mayo giyen 41 yaşındaki şarkıcı, fit haliyle dikkat çekti. İskelede kitap okuyan ve soğuk kahvesini yudumlayan Üren, sıcaktan bunalınca denize girip yüzdü. (Kamil SÜMER)

Minik arkadaş

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Melisa Doğu, tatil için rotayı Çeşme’ye çevirdi. Önceki gün deniz keyfi yaparken objektife yansıyan oyuncu, arkadaşının kızıyla da yakından ilgilendi.

Yıllara meydan okuyor... Kim der 47 yaşında

Küçük kızla denizde oyunlar oynayan Doğu, bir ara onu sırtına alıp yüzdü. Minik arkadaşının mutluluğu, Melisa Doğu’yu da sevindirdi. (Deniz BOY)

Balık tuttu

Bayram tatilinde balığa çıkan oyuncu Alp Navruz fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşarak takipçilerinin bayramını kutladı.

Yıllara meydan okuyor... Kim der 47 yaşında

Pusulam güneş

Keremcem de tatil pozlarını Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Şarkıcı, “Pusulam güneş” notunu düştüğü fotoğraflarda fit haliyle dikkat çekti.

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Yıllara meydan okuyor... Kim der 47 yaşında

Sahilde kitap

Betül Demir köpeğiyle tatile çıktı. Şarkıcı, kırmızı bikinisiyle sahilde kitap okurken çekilmiş fotoğrafını “Oğlumla iyi bayramlar” mesajıyla Instagram’da paylaştı.

Yıllara meydan okuyor... Kim der 47 yaşında

Deniz pozları

Tatil paylaşımlarına devam eden Melis Sezen bu kez denizin içinde verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Yıllara meydan okuyor... Kim der 47 yaşında

Şu an evdeyim

Pelin Akil tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı. Denizde verdiği pozları “Serinledik mi” notuyla yayınlayan oyuncu, daha sonra o karelerin eski olduğunu söyledi: “Tatildeyken evi özler, evdeyken tatili özlerim. Böyle de biri. Neyse bayramda İstanbul daha güzel. Şu an evdeyim.”

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Yıllara meydan okuyor... Kim der 47 yaşında

Adresi Fethiye

Buçe Buse Kahraman tatil sezonunu Fethiye’de açtı. Oyuncu, yeşil bikinisiyle şezlongunda verdiği pozu Instagram sayfasına ekledi.

Yıllara meydan okuyor... Kim der 47 yaşında

 

 

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#Demet Şener#Özge Özpirinçci#Emina Sandal

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