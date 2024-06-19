Yıllara meydan okuyor... Kim der 47 yaşında!

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Ünlü isim, havuz pozlarını sosyal medyada paylaştı:

“Tatilimizin ilk günü. Her şey çok güzel. İrem ve Ömer’le hep hayal ettiğimiz tatilimiz.Kendimizi daha özel hissedemezdik.”

47 yaşındaki iki çocuk annesi Demet Şener, kusursuz fiziği ile beğeni topladı.

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

Mercan’ın tatil keyfi

Özge Özpirinçci ile Burak Yaman-türk önceki gün kızları Mercan ile The Beach of Momo’daydı.

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Mercan’la birlikte deniz keyfi yapan ünlü çift, daha sonra yemek için localarına geçti. (Deniz BOY)

Aşk öpücüğü

Ceyda Düvenci’yle 8 yıllık evliliği geçen sene sona eren Bülent Şakrak, yaklaşık 1 ay önce İstanbul’da birlikte görüntülendiği yeni sevgilisi Esra Akpınar’la tatile çıktı.

Çeşme’ye giden ikili, önceki gün plajda görüntülendi. Şakrak, denizin içinde sohbet ettiği sevgilisini yanağından öperken objektife yansıdı.

İkili, kısa bir süre yüzdükten sonra sahildeki arkadaşlarının yanına döndü. (Deniz BOY)

2 saatlik güneş banyosu

Tatil için Bodrum’u tercih eden Emina Jahovic önceki gün Yalıçiftlik’te, konakladığı otelin plajında objektife yansıdı.

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Tek başına tatil yapan şarkıcı, denize girmektense şezlongunda güneş-lenmeyi tercih etti. Jahovic 2 saat süren güneş banyosunun ardından odasına döndü. (Kamil SÜMER)

3 farklı tarz

Seda Üren, aynı gün içinde iki bikini, bir mayo giyerek plajda ‘moda şovu’ yaptı.

Bodrum’da tatil yapan Seda Üren önceki gün Türkbükü’nde görüntülendi. Gün içinde iki bikini, bir mayo giyen 41 yaşındaki şarkıcı, fit haliyle dikkat çekti. İskelede kitap okuyan ve soğuk kahvesini yudumlayan Üren, sıcaktan bunalınca denize girip yüzdü. (Kamil SÜMER)

Minik arkadaş

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Melisa Doğu, tatil için rotayı Çeşme’ye çevirdi. Önceki gün deniz keyfi yaparken objektife yansıyan oyuncu, arkadaşının kızıyla da yakından ilgilendi.

Küçük kızla denizde oyunlar oynayan Doğu, bir ara onu sırtına alıp yüzdü. Minik arkadaşının mutluluğu, Melisa Doğu’yu da sevindirdi. (Deniz BOY)

Balık tuttu

Bayram tatilinde balığa çıkan oyuncu Alp Navruz fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşarak takipçilerinin bayramını kutladı.

Pusulam güneş

Keremcem de tatil pozlarını Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı. Şarkıcı, “Pusulam güneş” notunu düştüğü fotoğraflarda fit haliyle dikkat çekti.

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Sahilde kitap

Betül Demir köpeğiyle tatile çıktı. Şarkıcı, kırmızı bikinisiyle sahilde kitap okurken çekilmiş fotoğrafını “Oğlumla iyi bayramlar” mesajıyla Instagram’da paylaştı.

Deniz pozları

Tatil paylaşımlarına devam eden Melis Sezen bu kez denizin içinde verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Şu an evdeyim

Pelin Akil tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı. Denizde verdiği pozları “Serinledik mi” notuyla yayınlayan oyuncu, daha sonra o karelerin eski olduğunu söyledi: “Tatildeyken evi özler, evdeyken tatili özlerim. Böyle de biri. Neyse bayramda İstanbul daha güzel. Şu an evdeyim.”

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Adresi Fethiye

Buçe Buse Kahraman tatil sezonunu Fethiye’de açtı. Oyuncu, yeşil bikinisiyle şezlongunda verdiği pozu Instagram sayfasına ekledi.