Yıllar sonra setlere dönen Özgü Namal: Çalışmak güzeldir

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Önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülenen oyuncu, “Hızlı bir dönüş yaptım. Setleri özlemişim. Çalışmak her zaman güzeldir” dedi. (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Ağlatan dans

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldız isimlerinden Ebrar Karakurt’un babası İsmail Karakurt, önceki akşam Balıkesir’de yapılan düğün töreniyle Vildan Çakar’la evlendi.

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Düğünde halay çekip göbek atan voleybolcu ayrıca babasıyla “Bana Bir Masal Anlat Baba” şarkısı eşliğinde dans etti. Baba-kızın ağladığı anlar, izleyenleri duygulandırdı.

Fikret’in İnci’si

Aslı Bekiroğlu, “Kutsal Damacana” serisinin yeni filmi için kamera karşısına geçti. Bekiroğlu, “Kutsal Damacana 5-Zombi” adlı yapımda ‘İnci’ rolünü üstlendi.

Şafak Sezer’in Papaz Fikret’i canlandırdığı, ünlü komedyenin aynı zamanda senaryosuna da imza attığı film, 17 Ocak 2025’te vizyona girecek.

Açıkhava’da senfonik konser

Sibel Can, “An Epic Symphony İstanbul Night Flight” konserleri kapsamında önceki akşam Harbiye Açıkhava’da sevenleriyle buluştu.

Aralıksız 2 saat sahnede kalan Sibel Can’a dev bir senfoni orkestrası eşlik etti. Gecede Hüsnü Şenlendirici de konuk sanatçı olarak sahneye çıktı.

İstanbul dışı projelere açığım

Aslıhan Karalar geçtiğimiz gün Zorlu AVM’de objektife takıldı. Mağazaları dolaşıp alışveriş yapan oyuncu, muhabirlerle de sohbet etti.

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Karalar, “Proje için şehir dışında yaşayabilir misiniz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Bulunduğum ortama çabucak uyum sağlayabiliyorum. Daha önce birkaç proje için şehir dışında çalıştığım oldu, hepsi harika geçmişti. İstanbul dışı projelere açığım. İstanbul dışında yapılacak birkaç projeye de sıcak bakıyorum.”

Sevgilim olursa evlenebilirim

Gözde Kansu önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Elinde senaryo ile bir kafede oturan Kansu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ünlü oyuncu aşk hayatıyla ilgili “Bir sevgilim olursa belki evlenirim. Aramıyorum ama doğru erkeği. Kader kısmet bu işler” diye konuştu. Kansu, “Sizi bir erkekte ne etkiler?” sorusuna ise “O hiç belli olmaz. O benim o an neye ihtiyacım olduğu ile alakalı” diyerek güldü. (Sayit DURMAZ)

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Aras’a geçmiş olsun dedim

Buse Meral önceki akşam Nişantaşı’ndaki bir mekânda arkadaşlarıyla buluştu. Çıkışta kucağında köpeğiyle poz veren oyuncuya ayrıldığı sevgilisi Aras Bulut İynemli’yle ilgili sorular yöneltildi.

Sessiz kalmayı tercih eden Meral, “Aras Bey’in Sarıyer’deki villasında geçtiğimiz günlerde yangın çıktı, kendisine geçmiş olsun dediniz mi?” sorusuna ise “Evet” diye karşılık verdi. (Sayit DURMAZ)

Meslekten aldığımı mesleğe veriyorum

Damla Sönmez önceki gün Nişantaşı City’s’deydi. “Tezgah” filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu, “Galamız çok keyifliydi. Komik bir film geliyor. 4 Ekim’de vizyona girecek” dedi.

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Yapımcılık da yapan Sönmez, “Bağımsız filmlerin çekilmesi, senaryo yazıldıktan sonra 3 yıl alıyor. Ülke ülke dolaşıp atölyeleri ziyaret ediyoruz, ortak yapımcılar buluyoruz. Seviyorum yapmayı. Meslekten aldığımı mesleğe geri vermek gibi” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)

Hem çalıştık hem dinlendik

Uğur Yücel’le başrolü paylaştığı “Aşkın Dünkü Çocukları” filminin Ünye’deki çekimlerini tamamlayan Hülya Avşar, İstanbul’a döndü. Ünlü sanatçı önceki gün İstinye Park’ta görüntülendi.

Avşar, film için “İnanılmaz huzurlu bir ortamdı. Hem çalıştık hem de dinlendik. Filmin vizyona girmesi ocak ayını bulacak, beklemedeyiz” dedi. Sanatçı, tatil planı olup olmadığı sorusuna da şöyle yanıt verdi: “YouTube programım çok vaktimi alıyor. Fırsat buldukça Ayvalık’a gidip geliyorum. Eskiden 1.5 ay gidip kalıyordum, şimdi öyle değil.”