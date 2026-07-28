Yıllar sonra ilk tatil

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Yeniden görüşmeye başlayan iki ünlü isim, yıllar sonra ilk kez çocukları İrem ve Ömer’le tatile çıktı. Önceki sabah İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen Şener ve Kutluay, çocuklarıyla Yunanistan’a gitti.