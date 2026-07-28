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Yıllar sonra ilk tatil

Güncelleme Tarihi:

#Demet Şener#İbrahim Kutluay#Yunanistan
Yıllar sonra ilk tatil
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 08:14

2018’de boşanan Demet Şener ve İbrahim Kutluay aralarındaki küslüğe son verdi.

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Yeniden görüşmeye başlayan iki ünlü isim, yıllar sonra ilk kez çocukları İrem ve Ömer’le tatile çıktı. Önceki sabah İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen Şener ve Kutluay, çocuklarıyla Yunanistan’a gitti.

Yıllar sonra ilk tatil


Geçtiğimiz haftalarda oğulları Ömer’in basketbol turnuvasında bir araya gelen Demet Şener ve İbrahim Kutluay’ın yeniden ilişki yaşamaya başladıkları öne sürülmüş, Şener “İlişki yok ama çocuklarımız için görüşme kararı aldık” demişti.

Yıllar sonra ilk tatil

 

 

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#Demet Şener#İbrahim Kutluay#Yunanistan

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