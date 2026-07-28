Yıllar sonra ilk tatil

Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 08:14
2018’de boşanan Demet Şener ve İbrahim Kutluay aralarındaki küslüğe son verdi.
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Yeniden görüşmeye başlayan iki ünlü isim, yıllar sonra ilk kez çocukları İrem ve Ömer’le tatile çıktı. Önceki sabah İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen Şener ve Kutluay, çocuklarıyla Yunanistan’a gitti.
Geçtiğimiz haftalarda oğulları Ömer’in basketbol turnuvasında bir araya gelen Demet Şener
ve İbrahim Kutluay
’ın yeniden ilişki yaşamaya başladıkları öne sürülmüş, Şener “İlişki yok ama çocuklarımız için görüşme kararı aldık” demişti.