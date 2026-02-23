×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Yıllar sonra gelen itiraf

Güncelleme Tarihi:

#Ayşegül Aldinç#Modern Folk Üçlüsü#Eurovision
Yıllar sonra gelen itiraf
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2026 07:48

1981 yılında Modern Folk Üçlüsü ile birlikte İrlanda’da düzenlenen Eurovision’da Türkiye’yi temsil eden Ayşegül Aldinç, yarışma öncesi Ajda Pekkan ve Nükhet Duru için şarkı söylediğini anlattı.

Haberin Devamı

AYŞEGÜL Aldinç önceki gün Caddebostan’daki D&R mağazasında hayranlarıyla bir araya geldi. Hayranlarıyla sohbet ettiği sırada sanatçı, Eurovision anılarını şu sözlerle anlattı:

“Küçüklüğümden beri kendimi hep sahnede hayal ederdim. Bir manifestim gerçekleşmiş oldu. Ajda Pekkan’ın Eurovision Türkiye elemeleri için söyleyeceği ‘Bir Dünya Ver Bana’ şarkısını Ajda’ya dinletilmek üzere söyledim. Yine aynı amaçla Nükhet Duru’nun ‘İstanbul İstanbul’ şarkısını da söylemiştim. Jüri şarkıları dinleyip sesimi beğenince de kendi adıma katılmam söz konusu oldu. Modern Folk Üçlüsü aynı elemelerde ‘Dönme Dolap’ı seslendirmişti. ‘Sen bizim şarkımıza, biz de seninkine vokal yapalım. Böylece şansımızı ikiye çıkarmış oluruz’ dediler. Elemelerin sonunda birinci ve üçüncü olduk. ‘Dönme Dolap’la 1981’de İrlanda’nın Dublin şehrinde yapılan Eurovision’la tüm ülke tarafından tanınan bir isim oldum.”

Haberin Devamı

Yıllar sonra gelen itiraf


BEN MİRASYEDİ DEĞİLİM

O dönemde Ankara’da sahne almaya başladığını da dile getiren Ayşegül Aldinç, “Ben mirasyedi değilim, zengin sevgililerim de olmadı. Kimseye ‘Bana albüm yap’ demedim. Çıktım Ankara’da sahneye. Biriktirdim paramı kendi albümümü kendim yaptım. Kimseye yaptırmadım. İçim de çok rahat etti” diye konuştu.

Rap’çilerle düet yapmam

Ayşegül Aldinç, bir hayranının günümüzde rap müziğin ön planda olmasını hatırlatıp “Bir rap’çi ile düet yapar mısınız?” sorusuna net bir yanıt verdi: “Rapçilerle düet yapmam için unutulmuş olmam lazım. ‘90’ların sanatçısıyım, unutuldum ve rap yapayım da tekrar hatırlanayım’ demek bu benim için. Benlik bir şey değil yani. Çünkü o durumda değilim şükür.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ayşegül Aldinç#Modern Folk Üçlüsü#Eurovision

BAKMADAN GEÇME!