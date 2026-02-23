Yıllar sonra gelen itiraf

Haberin Devamı

AYŞEGÜL Aldinç önceki gün Caddebostan’daki D&R mağazasında hayranlarıyla bir araya geldi. Hayranlarıyla sohbet ettiği sırada sanatçı, Eurovision anılarını şu sözlerle anlattı:

“Küçüklüğümden beri kendimi hep sahnede hayal ederdim. Bir manifestim gerçekleşmiş oldu. Ajda Pekkan’ın Eurovision Türkiye elemeleri için söyleyeceği ‘Bir Dünya Ver Bana’ şarkısını Ajda’ya dinletilmek üzere söyledim. Yine aynı amaçla Nükhet Duru’nun ‘İstanbul İstanbul’ şarkısını da söylemiştim. Jüri şarkıları dinleyip sesimi beğenince de kendi adıma katılmam söz konusu oldu. Modern Folk Üçlüsü aynı elemelerde ‘Dönme Dolap’ı seslendirmişti. ‘Sen bizim şarkımıza, biz de seninkine vokal yapalım. Böylece şansımızı ikiye çıkarmış oluruz’ dediler. Elemelerin sonunda birinci ve üçüncü olduk. ‘Dönme Dolap’la 1981’de İrlanda’nın Dublin şehrinde yapılan Eurovision’la tüm ülke tarafından tanınan bir isim oldum.”

Haberin Devamı

O dönemde Ankara’da sahne almaya başladığını da dile getiren Ayşegül Aldinç, “Ben mirasyedi değilim, zengin sevgililerim de olmadı. Kimseye ‘Bana albüm yap’ demedim. Çıktım Ankara’da sahneye. Biriktirdim paramı kendi albümümü kendim yaptım. Kimseye yaptırmadım. İçim de çok rahat etti” diye konuştu.

Rap’çilerle düet yapmam

Ayşegül Aldinç, bir hayranının günümüzde rap müziğin ön planda olmasını hatırlatıp “Bir rap’çi ile düet yapar mısınız?” sorusuna net bir yanıt verdi: “Rapçilerle düet yapmam için unutulmuş olmam lazım. ‘90’ların sanatçısıyım, unutuldum ve rap yapayım da tekrar hatırlanayım’ demek bu benim için. Benlik bir şey değil yani. Çünkü o durumda değilim şükür.”