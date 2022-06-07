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Yıllar sonra büyüdüğü mahalleye döndü... Aynı pozu verdi

#Yıllar Sonra Aynı Poz#Ata Demirer#Bengü
Yıllar sonra büyüdüğü mahalleye döndü... Aynı pozu verdi

Ünlü komedyen film çekimleri için Bursa'ya gitti, büyüdüğü mahalleyi ziyaret etti.

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Yeni sinema filminin çekimleri için Bursa'ya giden Ata Demirer, büyüdüğü mahalleyi ziyaret etti.

Ata Demirer, yıllar önce çekilen fotoğraftaki pozunu verdi. O günleri yad etti.

Yıllar sonra büyüdüğü mahalleye döndü... Aynı pozu verdi

Demirer fotoğrafın altına "Mahalleye dönüş" notunu düştü.

YILLAR SONRA AYNI POZLARI VERDİLER

Magazin dünyasının ünlü isimleri, yıllar önce çekilen fotoğrafları bugüne uyarladı ve benzer pozları tekrar verdiler... İşte ortaya çıkan manzaralar...

KIZIYLA AYNI POZU VERDİ

Ağustos 2020'de ilk çocuğunu dünyaya getiren Bengü, minik Zeynep ile bu fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. 

Kendi çocukluk fotoğrafını da sayfasında yayınlayan Bengü altına " Ben, kızım...Babam ve ben..." notunu düştü. İki fotoğraf arasındaki benzerlik dikkat çekti. 

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Yıllar sonra büyüdüğü mahalleye döndü... Aynı pozu verdi

 37 YIL SONRA

Oyuncu ve sunucu İbrahim Büyükak (38), ablaları Gamze Büyükak ve Gökben Büyükak Demirel ile 37 yıl önceki çocukluk fotoğrafındaki pozun aynısını verdi.

Yıllar sonra büyüdüğü mahalleye döndü... Aynı pozu verdi

Eski günleri yad eden oyuncu fotoğraflarını, "37 yıl önce ve şimdi ablamlarla ben" notuyla yayınladı.

Yıllar sonra büyüdüğü mahalleye döndü... Aynı pozu verdi

BU KEZ YALNIZ

Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, geçmiş günleri yad etti. Çocukken dayılarıyla enstrüman çaldığı sokağa yıllar sonra tek başına giden Şenlendirici, o günlere andı.

Yıllar sonra büyüdüğü mahalleye döndü... Aynı pozu verdi

"Ayazköy-Bergama! Klarnetçiler: Ustam dayım Mansur Köfeci ve rahmetli dayım Üstat Kel Mesut... Davulcuda büyük ihtimalle Çilli Şerif amca’ mesajını düştü."

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Yıllar sonra büyüdüğü mahalleye döndü... Aynı pozu verdi

 40 YIL ÖNCE, 40 YIL SONRA

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Cüneyt Arkın, oğulları Murat ve Kaan Polat ile fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

Yıllar sonra büyüdüğü mahalleye döndü... Aynı pozu verdi

Cüneyt Arkın'ın "40 yıl önce 40 yıl sonra!" notuyla paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı.

Yıllar sonra büyüdüğü mahalleye döndü... Aynı pozu verdi

Usta oyuncu, 40 yıl önce eşi Betül Arkın ve oğulları Kaan Arkın ile Murat Arkın’la çekilen fotoğrafının benzerini de takipçileri ile paylaştı.

Yıllar sonra büyüdüğü mahalleye döndü... Aynı pozu verdi

YAZLIK POZU

Murat Arkın, Silivri’ deki yazlıklarında çekilmiş olan bir aile fotoğrafını bugüne uyarladı. Betül-Cüneyt Arkın çifti ve oğulları Murat, yine aynı yerde objektife poz verdi.

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Yıllar sonra büyüdüğü mahalleye döndü... Aynı pozu verdi

EMANET CEKETTEN BUGÜNLERE... 

 Nusret Gökçe, 46 milyon kişinin takip ettiği hesabında annesiyle fotoğrafını paylaştı.

Yıllar sonra büyüdüğü mahalleye döndü... Aynı pozu verdi

Altına "Fotoğaraf 20 yıl önceden. Kardeşimin düğünü. Takım elbise emanet" notunu düştü.

Yıllar sonra büyüdüğü mahalleye döndü... Aynı pozu verdi

Yıllar içinde hatrı sayılır bir servetin sahibi olan ünlü işletmeci, annesiyle bir kez daha objektif karşısına geçti.

 

 

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#Yıllar Sonra Aynı Poz#Ata Demirer#Bengü

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