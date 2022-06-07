Yıllar sonra büyüdüğü mahalleye döndü... Aynı pozu verdi

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Yeni sinema filminin çekimleri için Bursa'ya giden Ata Demirer, büyüdüğü mahalleyi ziyaret etti.

Ata Demirer, yıllar önce çekilen fotoğraftaki pozunu verdi. O günleri yad etti.

Demirer fotoğrafın altına "Mahalleye dönüş" notunu düştü.

YILLAR SONRA AYNI POZLARI VERDİLER

Magazin dünyasının ünlü isimleri, yıllar önce çekilen fotoğrafları bugüne uyarladı ve benzer pozları tekrar verdiler... İşte ortaya çıkan manzaralar...

KIZIYLA AYNI POZU VERDİ

Ağustos 2020'de ilk çocuğunu dünyaya getiren Bengü, minik Zeynep ile bu fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Kendi çocukluk fotoğrafını da sayfasında yayınlayan Bengü altına " Ben, kızım...Babam ve ben..." notunu düştü. İki fotoğraf arasındaki benzerlik dikkat çekti.

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37 YIL SONRA

Oyuncu ve sunucu İbrahim Büyükak (38), ablaları Gamze Büyükak ve Gökben Büyükak Demirel ile 37 yıl önceki çocukluk fotoğrafındaki pozun aynısını verdi.

Eski günleri yad eden oyuncu fotoğraflarını, "37 yıl önce ve şimdi ablamlarla ben" notuyla yayınladı.

BU KEZ YALNIZ

Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, geçmiş günleri yad etti. Çocukken dayılarıyla enstrüman çaldığı sokağa yıllar sonra tek başına giden Şenlendirici, o günlere andı.

"Ayazköy-Bergama! Klarnetçiler: Ustam dayım Mansur Köfeci ve rahmetli dayım Üstat Kel Mesut... Davulcuda büyük ihtimalle Çilli Şerif amca’ mesajını düştü."

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40 YIL ÖNCE, 40 YIL SONRA

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Cüneyt Arkın, oğulları Murat ve Kaan Polat ile fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

Cüneyt Arkın'ın "40 yıl önce 40 yıl sonra!" notuyla paylaştığı fotoğrafa beğeni yağdı.

Usta oyuncu, 40 yıl önce eşi Betül Arkın ve oğulları Kaan Arkın ile Murat Arkın’la çekilen fotoğrafının benzerini de takipçileri ile paylaştı.

YAZLIK POZU

Murat Arkın, Silivri’ deki yazlıklarında çekilmiş olan bir aile fotoğrafını bugüne uyarladı. Betül-Cüneyt Arkın çifti ve oğulları Murat, yine aynı yerde objektife poz verdi.

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EMANET CEKETTEN BUGÜNLERE...

Nusret Gökçe, 46 milyon kişinin takip ettiği hesabında annesiyle fotoğrafını paylaştı.

Altına "Fotoğaraf 20 yıl önceden. Kardeşimin düğünü. Takım elbise emanet" notunu düştü.

Yıllar içinde hatrı sayılır bir servetin sahibi olan ünlü işletmeci, annesiyle bir kez daha objektif karşısına geçti.