Yıllar sonra Bodrum’da ortaya çıktı

Ortakent’te deniz keyfi yaparken görüntülenen Şahin, güneşin ve denizin tadını çıkardı. (Tolga BOZDUMAN)

İlk fotoğraf

Yakışıklı oyuncu Gurur Aydoğan, Bodrum sezonunu gecikmeli de olsa açtı. Önceki gün Yalıkavak’ta Magi Beach’te objektife takılan Aydoğan, kız arkadaşıyla Jet-ski üzerinde şov yaptı. (Tolga BOZDUMAN)

Köpeğiyle denizde

Emre Kınay, Ortakent’te bir mekanda görüntülendi. Köpeğini mekanın iskelesine bağlayıp arkadaşıyla deniz keyfi yapan oyuncu, daha sonra kıyadan köpeği suya sokarak serinletti. (Tolga BOZDUMAN)

Denizde frizbi

Ünlü manken Sema Şimşek, oyuncu Burak Hakkı ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Rüzgar’la Alaçatı’daki Fun Beach’te görüntülendi. İkili, denizde frizbi oynayarak zaman geçirdi. (Deniz BOY)