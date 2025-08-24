×
Güncelleme Tarihi:

Yıllar sonra Bodrum’da ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2025 09:36

Bir dönemin fenomen dizisi “Yılan Hikayesi”ndeki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Betül Şahin, yıllar sonra Bodrum’da ortaya çıktı.

Ortakent’te deniz keyfi yaparken görüntülenen Şahin, güneşin ve denizin tadını çıkardı. (Tolga BOZDUMAN)

Yakışıklı oyuncu Gurur Aydoğan, Bodrum sezonunu gecikmeli de olsa açtı. Önceki gün Yalıkavak’ta Magi Beach’te objektife takılan Aydoğan, kız arkadaşıyla Jet-ski üzerinde şov yaptı. (Tolga BOZDUMAN)

Emre Kınay, Ortakent’te bir mekanda görüntülendi. Köpeğini mekanın iskelesine bağlayıp arkadaşıyla deniz keyfi yapan oyuncu, daha sonra kıyadan köpeği suya sokarak serinletti. (Tolga BOZDUMAN)

Ünlü manken Sema Şimşek, oyuncu Burak Hakkı ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Rüzgar’la Alaçatı’daki Fun Beach’te görüntülendi. İkili, denizde frizbi oynayarak zaman geçirdi. (Deniz BOY)

#Betül Şahin#Yılan Hikayesi#Gurur Aydoğan

