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Yıllar sonra Bodrum'da!

Güncelleme Tarihi:

#Hasan Dere#Asena#Taro Emir Tekin
Yıllar sonra Bodrumda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2024 11:26

2017 yılında Hasan Dere ile evlendikten sonra Almanya’ya yerleşerek kendine yeni bir sayfa açan ünlü oryantal Asena yıllar sonra ilk kez görüntülendi.

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Bodrum Torba’da ‘Den Den İstanbul’ adlı lüks yatta objektife takılan 47 yaşındaki Asena, yıllara meydan okuyan fiziğiyle dikkat çekti.

Akşam saatlerinde mayosunun üzerine giydiği pareosuyla yatın arkasında dolaşan ünlü isim, manzaranın tadını çıkardı.

Yıllar sonra Bodrumda

Sulu şaka

Taro Emir Tekin önceki gün Yalıkavak’taki Serafina Mare’de arkadaş grubuyla görüntülendi.

İskelede denize girmek için yürüdükleri esnada bir arkadaşını denize iten oyuncu herkesi güldürdü.

Yıllar sonra Bodrumda

Daha sonra estetik bir atlayışla denize giren Taro Emir Tekin, arkadaşlarıyla yaklaşık yarım saat suyun keyfini çıkardı. (Kamil SÜMER)

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Yıllar sonra Bodrumda


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#Hasan Dere#Asena#Taro Emir Tekin

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