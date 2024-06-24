Yıllar sonra Bodrum'da!

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Bodrum Torba’da ‘Den Den İstanbul’ adlı lüks yatta objektife takılan 47 yaşındaki Asena, yıllara meydan okuyan fiziğiyle dikkat çekti.
Akşam saatlerinde mayosunun üzerine giydiği pareosuyla yatın arkasında dolaşan ünlü isim, manzaranın tadını çıkardı.
Sulu şaka
Taro Emir Tekin önceki gün Yalıkavak’taki Serafina Mare’de arkadaş grubuyla görüntülendi.
İskelede denize girmek için yürüdükleri esnada bir arkadaşını denize iten oyuncu herkesi güldürdü.
Daha sonra estetik bir atlayışla denize giren Taro Emir Tekin, arkadaşlarıyla yaklaşık yarım saat suyun keyfini çıkardı. (Kamil SÜMER)