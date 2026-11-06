Yıllar sonra bir araya geldiler! 'O hala küçük Osman'

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Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yerini aldı.

Dizide rol alan Ayça Bingöl, Erkan Petekkaya, Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin kariyerlerinde önemli bir dönüm noktası olan yapım, genç oyuncuların da tanınmasını sağladı.

KÜÇÜK OSMAN ARTIK KOCAMAN OLDU

Dizide fedakâr anne Cemile karakterine hayat veren Ayça Bingöl ile küçük Osman rolüyle hafızalara kazınan Emir Berke Zincidi, yıllar sonra bir araya geldi. İkilinin birlikte verdiği poz, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

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Dizinin yayınlandığı dönemde henüz 5 yaşında olan Emir Berke Zincidi'nin yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. Ekran başında anne-oğul olarak izlenen ikilinin bugünkü buluşması, dizinin hayranlarına duygusal anlar yaşattı.

YILLAR DEĞİŞTİ, HATIRALAR DEĞİŞMEDİ

2013 yılında final yapan dizide Cemile ve Osman'ın hikâyesiyle izleyicilerin hafızasında yer edinen Ayça Bingöl ve Emir Berke Zincidi'nin buluşması, sosyal medyada nostalji rüzgârları estirdi.

Dizinin takipçileri 'O hala benim için küçük Osman', 'Yıllar geçse de onlar anne-oğul', 'Küçük Osman anneni bırakma' şeklinde yorumlar yaptı.