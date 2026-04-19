Yıllar sonra bir aradalar... 'Emine benim ilelebet akrabam'

◊ Tiyatro sürprizi ayrı şaşırttı, oyunun adı ayrı...

- Emre Kınay: İşte kamuya ibret olayım diye böyle bir oyun oynamaya karar verdim. (Gülüyor) Şöyle ki; kızımızın adını taşıyan bir tiyatromuz var ve Emine de yıllardır tiyatro yapıyor. “Şiddetli Geçimsizlik” adında bir oyun buldum. Emine’ye “Ben turneye gidiyorum. Sen gel bu oyunu burada başka bir ekiple oyna” dedim. Biz bunu konuşurken Duru “Neden siz oynamıyorsunuz?” dedi. Oyunun adı “Şiddetli Geçimsizlik” olunca... (Gülüyor)

◊ Metin kime ait?

- Emre Kınay: Erkan Ersezer’e. Emine okuduğunda bayıldı. Duru da “Beraber oynayın” deyince konu buraya geldi. Şiddetli bir tutkuyla başlıyoruz. Tolga Yeter yönetecek. Üç oyunculu, güzel bir komedi. Sezonda kıyameti koparacak. Üçüncü oyuncu daha belli değil.

Fotoğraflar: Levent KULU

DAHA HABERİ YOK AMA DURU DA OYNAYACAK

◊ Heyecanlı mısınız?

- Emine Ün: Çok karmaşık hisler içindeyim. Tiyatroda 10’uncu yılım. Fakat birdenbire böyle bir oyun gelmesi, Emre’yle birlikte oynamam ve adının da “Şiddetli Geçimsizlik” olması bana da sürpriz oldu. Kalbimi bıraktığım bir oyun.

- Emre Kınay: Kendisinin daha haberi yok ama Duru da oyunun bir yerinde olacak.

◊ Duru da mı oynayacak?

- Emre Kınay: Evet ama bu röportajla öğrenecek. Yazarımız Erkan onu da dahil etmek istiyor.

◊ Duru Londra’da okuyor ama.

- Emre Kınay: Belki interaktif olur. Üzerinde çalışıyoruz.

BEN YÖNETSEYDİM BİRBİRİMİZİ YERDİK

◊ Provalarınız nasıl olacak, çok merak ediyorum...

- Emine Ün: Ben senden daha çok merak ediyorum!

- Emre Kınay: Benim için de macera. Aslında iyi bir örnek olduğumuzu düşünüyorum. Biz iyi arkadaş olduk. O arkadaşlık iş ortamında da devam ediyor. Çok da güzel bir hatıra bu. Hangi çocuk istemez ki annesiyle babasından kalan böyle bir şeyi?

- Emine Ün: Emre yılların oyuncusu. İnanılmaz tecrübeli, bu işe gönlünü vermiş ve iş ahlâkı olan bir adam. Ben 10 yıldır tiyatrodayım. Yüzlerce temsile çıktım ama onun yanında benim adım geçmez. Çok mükemmeliyetçi. Allah’tan ben de bütün işlerimde mükemmel olmaya çalışan bir oyuncuyum. Ama yani Emre’yle nasıl olacak, ben de bilmiyorum... (Gülüyor)

- Emre Kınay: Allah’tan ben yönetmiyorum. Yönetseydim birbirimizi yerdik. Emine çok pimpirikli ve titiz. Bir de karar verecek olan ben değilim. Tolga yönetecek. Tolga düşünsün. İki iyi arkadaş, eski eş olacak sahnede. En son durumda beyaz bayraklı Duru girer devreye!

- Emine Ün: Şiddetli geçimsizlik provalardan başlamayacak diye düşünüyorum! (Gülüyor)

EMRE İLE EMİNE’NİN YAŞAMINDAN BİR KESİT DEĞİL

◊ Oyun sizin yaşadıklarınızla ne kadar örtüşüyor?

- Emre Kınay: Erkan’ın ailesinden öykünerek yazdığı bir oyun bu. Çiftler arasındaki dengeleri ele alıyor. Yani bu, Emre ile Emine’nin yaşamından bir kesit değil. Herkesin yaşamından hisler barındırıyor.

◊ Oyunu ne zaman izleyeceğiz?

- Emre Kınay: Eylülde perde açmayı planlıyoruz.

◊ Yıllardır tiyatro yapıyorsunuz, daha önce hiç aynı sahneyi paylaşmayı düşünmediniz mi?

- Emine Ün: Doğru zaman bu zamanmış. Emre’den çok şey öğreneceğime inanıyorum.

- Emre Kınay: Ben de çok şey öğreneceğim ondan. Çünkü her oyuncu başka bir dünya. En fazla ne olur; şiddetli geçimsizlik! (Gülüyor)

- Emine Ün: Allah korusun!

BENİM KARİYERİM MÜZİKLE BAŞLADI

◊ Emre Bey siz bir yandan sahneye çıkıp şarkılar da söylüyorsunuz, bu fikir nasıl çıktı ortaya?

- Emre Kınay: Emine dışında kimse bilmiyor; benim kariyerimin başlangıcı müziktir.

- Emine Ün: Ben ona hep söylüyordum “Sahneye çıkmalısın” diye. Ama o tiyatroyu ön planda tuttu.

◊ TV projeleriniz olacak mı?

- Emre Kınay: Şu anda hayır.

- Emine Ün: Benim de şu an yok ama görüşmeler devam ediyor. Tiyatroda hep komedi yaptım, televizyonda dram istiyorum.

- Emre Kınay: Ben tiyatro patronu olarak söz veriyorum; dizi geldiğinde oyun sayısını ona göre ayarlayacağım. Oyuncular artık “Tiyatro olursa dizi gelmez” diye düşünerek tiyatro yapmak istemiyor. Yapımcıların şunu bilmesi lazım; tiyatro, oyuncunun ani manevra kabiliyetini geliştirir. Bu, sete olumlu yansır.

- Emine Ün: Böyle bir patronum var, çok şanslıyım! Teşekkür ediyorum, çok güzel konuştun. Çok beğendim. (Gülüyor)

ELİMİ DEĞDİRDİĞİM STAR OLUYOR

◊ Siz dizi düşünmüyor musunuz Emre Bey?

- Emre Kınay: Düzgün bir iş olursa seve seve. Özlemedim dersem yalan olur. Çok özledim. En son “Dönence”yi yaptım Kanal D’de. Çok da güzel bir hikâyeydi. Benim şöyle bir uğurum da var; elimi değdirdiğim genç kadro star oluyor. “Dönence”deki kızlarım da star oldular. Ben televizyonda iyi oyunculuklar izleyelim istiyorum. Şu ara iyi oyunculuklar izlemiyorum. 35 yıl sonra bir hoca olarak bunu söylemeye hakkım var diye düşünüyorum.

BU İŞİN MİMARI EVLATTIR

◊ Yollarınızı ayırdığınız dönemde hiç bugünleri hayal eder miydiniz?

- Emine Ün: Hiç.

- Emre Kınay: Hiç. Ama işte evlattır bu işin mimarı.

- Emine Ün: Hayat böyle bir şey işte; sürprizlerle dolu.

- Emre Kınay: Duru’dur bu bir aradalığın mimarı da, fikir babası da. Sonuç itibarıyla zaten aynı şey yapıyoruz. Oyunculuk yapıyoruz. Tiyatromuz var. O tiyatronun sahibi benim kadar Duru’nun annesi de.

BEN DURU’DAN RAZIYIM

◊ Birbirinizin gözünden nasıl bir anne, nasıl bir babasınız?

- Emre Kınay: Emine çok iyi anne. Kızıyla çok alakalı.

- Emine Ün: Ben de Emre için aynı düşüncedeyim.

◊ Çiftlerden biri daha evhamlı, biri daha despot olur ya mesela; sizde o dağılım nasıl?

- Emre Kınay: Ben daha evhamlıyım galiba.

- Emine Ün: Çocuk sahibi olmak böyle bir şey zaten. Benim de pimpirikli olduğum, Emre’nin “Tamam abartma o kadar da değil” dediği zamanlar var.

- Emre Kınay: Duru artık bir yetişkin. Ben razıyım onun olduğu insan halinden, vicdanından. Duru’ya hayatta rol kestiremezsiniz, birini sevmiyorsa selam vermez.

BOŞANDIKTAN SONRA YEMEK YAPMAYA BAŞLADIM

◊ Ayrı geçen yıllar sizi nasıl değiştirdi ve bugün yeniden bir arada olmak ne hissettiriyor?

- Emre Kınay: Boşandıktan sonra daha çok yemek yapmaya başladım. Yarı aşçı olmuş sayılabilirim! Bir de daha gergin biriydim gençken, şu an pamuk gibiyim. Değil mi Emine? Bunu sen de kabul edersin...

- Emine Ün: Evet. Bu başka bir Emre. Alışık olmadığım. Ben de 2001 yılında iki sezon tiyatro oynamıştım. Yani Emre’yle tanıştığımız dönemde tiyatrodaydım aslında. Sonra televizyonla beraber ara verdim. Duru Tiyatro, kızımız doğduğu sene küçük de olsa benim de katkıda bulunduğum, emek verdiğim bir tiyatro. Yıllar sonra tekrar bu çatı altında olmak, hem de Emre’yle beraber oynamak... Çok mutluyum.

- Emre Kınay: Ben Duru izlerken ne hissedecek, onu merak ediyorum.

◊ Duru’nun oyunculuğa ilgisi var mı?

- Emre Kınay: Duru bebekliğinde “Kayıt, stop, başla” falan dedi ben setteyken. Dijital medyayla çok ilgili, zaten Londra’da okuduğu bölüm de bununla ilgili. Sonrasında ne yönde ilerler bilmiyorum ama ben çocukluğundan beri hep rejiye ilgisi olduğu kanaatindeyim. Biz anne-baba olarak her zaman tercihlerine saygı duyup, yargılamadan seçimi ona bırakıyoruz. Yarın “Oyunculuk yapacağım” derse onu yapsın, “Reji yapacağım” derse reji yapsın, “Fotoğraf çekeceğim” derse fotoğraf çeksin. Çünkü onun yaşamı.

EMİNE BENİM İLELEBET AKRABAM

◊ Geçmişe sünger çekip arkadaş olmayı nasıl başardınız?

- Emine Ün: Zamanla, yavaş yavaş... Sonuçta bir kızımız var. Başka türlü olamazdı.

- Emre Kınay: Eğer bir evladınız varsa, eşiniz sizin ömür boyu akrabanız artık. Medeni olmak böyle bir şey. Biz evlilik kısmını yürütemedik, arkadaşlık kısmı gayet iyi gidiyor. Çocuk olmadığında herkes kendi yoluna gidiyor ama evladın olduğunda artık ebeveynlik ilişkisiyle akrabasın. Emine benim ilelebet akrabam. Onun bir özel hayatı var, benim bir özel hayatım var. Ama ortak paydada her şeyinden sorumlu olduğumuz bir yavrumuz var.

- Emine Ün: Emre’yle fikir alışverişi yapmak bana çok iyi geliyor. Kızımızla ilgili zaten sürekli görüşüyoruz. Birbirimizin iyiliğini isteyen insanlarız. Kızımın babası yanında olmalı, ben annesi olarak yanında olmalıyım. Emre bunun farkında olan bir baba, ben farkında olan bir anneyim. Hayata dair paylaşımlarımız da çok güzel oldu.