Yıllar sonra aynı fotoğraf...3 yıl evli kalmışlardı

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1976 yılında evlenen ve 3 yıl evli kalan iki sanatçı, birlikte çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada " İyi ki bu dostlar, gençliğimiz, anılarımız… " notuyla paylaştı.



Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ile evliliğini böyle anlatmıştı:

“O bir hülyaydı; İngiltere’de master yapmak, Royal Academy’ye gitmek. Zuhal’le (ilk eşi Zuhal Olcay) bir ailenin yanına gittik. Bir arkadaşım barda sunuculuk işi buldu bana ama İngilizce bilmiyorum. Sunacağım metni hazırladılar, ezberledim. Öyle idare ettik 1-2 ay. Ütücülük, garsonluk yaptım, bulaşık yıkadım. Restoranda menajerliğe kadar yükseldim. Sonra dönmeye karar verdik. Çok gençtik, çok genç evlendik. O 19 yaşındaydı, ben 23 düşünebiliyor musun, cengaverliğe bak! Zuhal çok istedi dönmeyi, döndük.”



İşte yıldızların evet dediği 'o anlar' ve anı ölümsüzleştiren fotoğraflar...

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'İkinci evliliğimin ilk adımı...'

Oyuncu Melek Baykal 1984 yılında Almanya'da tanıştığı Warner Striening ile nikah masasına oturmuştu. Baykal, nişan fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı ve fotoğrafın altına "İkinci evliliğimin ilk adımı nişan gününden… Zayıf yıllarımı unutmuşum" notunu düştü.

İlk evlilik Zafer Ergin ile...

Melek Baykal ilk evliliğini Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduğunda meslektaşı Zafer Ergin ile yapmıştı. 4 yıl evli kalan ikili 1979'da boşandı...

Melek Baykal konuk olduğu bir programda "Zafer ile birbirimize çok âşık olduk ve evlendik. Aramızda yaş farkı vardı ama sevda olunca yaş farkı önemsenmiyor. Ben 19 yaşındaydım. Zafer ile evliyken çocuk sahibi olmayı istedim, ama o istemedi. Zaten evliliği yürütemedik, belki zamanlamamız yanlıştı" demişti.

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ÇAĞLA ŞIKEL - EMRE ALTUĞ

Çağla Şikel ile aktör ve şarkıcı Emre Altuğ, Sortie’de dünya evine girdi.

Çift, "hayatımızın en özel anıydı" dedikleri nikah törenini çekilen fotoğrafla ölümsüzleştirdi. Çift 7 yıl sonra ayrılık kararı aldı.

ATA DEMİRER - ÖZGE BORAK

Ata Demirer ile Özge Borak böyle evlenmişti. Ancak bu mutluluk mazide kaldı.

BARIŞ MANÇO - LALE MANÇO

Sanatçı Barış Manço, yapımcı Lale Manço ile nikah masasına oturdu.

HÜLYA AVŞAR - KAYA ÇİLİNGİROĞLU

Hülya Avşar işadamı Kaya Çilingiroğlu ile 1997 yılında Paris'te evlendi. Çift o anı böyle ölümsüzleştirdi.

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Zehra isimli bir kızları olan Çilingiroğlu ve Avşar, 2005 yılında yollarını ayırdı.

EROL EVGİN - EMEL EVGİN

Erol Evgin, kendisi gibi mimar olan okul arkadaşı Emel Evgin ile 28 Şubat 1973’te evlendi.

İkili tören öncesi böyle poz verdi.

'SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM'

Jülide Alasya, 2008 yılında nikah masasına oturduğu ve 2015 yılında kaybettiği eşi Zeki Alasya ile evlilik yıl dönümünü Instagram sayfasında paylaştı.

İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, ölüm bizi ayırana dek diye evet dedik birbirimize…

Öyle de yaşadık...

İyi günümüz kötü günümüzden hep daha fazla oldu, şükür🙏🏼

Hastalıkta ve sağlıkta da hep beraberdik.

Ölümse bizi zaten hiç ayıramadı canım sevgili.

Sana dediğim her evet için teşekkür ediyorum sana da kendime de...

Evlenme yıldönümümüz kutlu olsun koca kafalı yârim.

Seni çok seviyorum, çok özlüyorum.

Ruhun şâd olsun.

Gülünce gözü gülen, gülüşünü sevdiğim, yanındaki kendimi çok sevdiğim, seninle geçirdiğim her saniye için binlerce kez şükür ettiğim adam.

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47. YILLIK MUTLULUK

Belkıs Akkale eşi ile 47. evlilik yıl dönümünü Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı. Belkıs Akkale ile Sami Doğan Yılmaztürk 1976 yılında nikah masasına oturmuştu.

'ARALIK 1993'

Şarkıcı Elif Karlı, 2 çocuğunun babası eşi Cengiz Karlı ile nikah günü çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Elif Karlı, fotoğrafın altına "Aralık 1993" notunu düştü...Elif Karlı'nın 30 yıllık eşi Ahmet Cengiz Karlı cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayata veda etti.

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'BEN HALA BU ANDAYIM'



Oyuncu Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile Amerika'da nikah masasına oturmuştu.

Edip Tepeli fotoğrafın altına "Yıllar geçiyor...Ben hala bu anda duruyorum" notunu düştü.

ÇOOOK ÖZLEDİM

Perihan Savaş, 1995 yılında hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer ile nikah fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

Savaş, fotoğrafın altına "1 Haziran 1987 hayatımıza imza attık...Çooook özledim adamım" notunu düştü.

YIL 2006

Yönetmen Kemal Başbuğ, eşi ile Yeşeren Başbuğ ile nikah fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

Başbuğ, bu fotoğrafın altına "Yıl 2006... iyi günde ve kötü günde beraberliğimizin 14. Yılını da oğlumuzla birlikte tamamladık. Daha nice mutlu yıllar bizim olsun Karıcım seni ve oğlumu çok seviyorum" notunu düştü.

GÖNÜL YAZAR - FAHRETTİN AKÇINAR

Gönül Yazar, işadamı Fahrettin Akçınar ile 1997 yılında Las Vegas'ta evlendi.

Yazar ve Akçınar atılan imzaların ardından objektif karşısına geçti. Gönül Yazar'ın bu evliliği de boşanmayla sonuçlandı.

FATİH TERİM - FULYA TERİM

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ilk ve tek evliliğini Fulya Terim ile yaptı.

Buse Terim, bir takipçisinin kendisine gönderdiği ve anne-babasının nikah törenine ait olan bu kareyi "Anne ve babamın düğün fotoğrafı inanmıyorum, nereden buldunuz?" notuyla sayfasında paylaştı.

KİBARİYE - ALİ KÜÇÜKBALÇIK

Şarkıcı Kibariye kendisinden 19 yaş küçük olan Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturdu. İşte o geceye ait bir fotoğraf.

MEHMET ALİ ERBİL - MUHSİNE KAMİLOĞLU

Mehmet Ali Erbil, ilk evliliğini Muhsine Kamiloğlu ile yaptı ve bu fotoğraf nikahtan hemen önce çekildi.

MUAZZEZ ABACI - HASAN HEYBETLİ

Ünlü assolist Muazzez Abacı, 1998 yılında boşandığı eşi Hasan Heybetli ile bir kez daha nikah masasına oturdu. Çift imza atmadan önce bu pozu verdi.

NEBAHAT ÇEHRE - YILMAZ GÜNEY

Oyuncu Nebahat Çehre kendisi gibi oyuncu olan Yılmaz Güney ile 30 Ocak 1967'de nikah masasına oturdu. Bu fotoğraf Yılmaz Güney'in nikah defterini imzaladığı sırada çekildi.

SAFİYE SOYMAN - ZİYA AKARÖZ

Safiye Soyman, Ziya Akaröz ile evlenirken henüz 13 yaşındaydı.

MEHMET ALİ ERBİL - SEDEF ERBİL

Mehmet Ali Erbil , 21 yaşındaki Bilkent Üniversitesi öğrencisi Sedef Altuntaş'la Ankara'da evlendi. Gizli nikah bu fotoğrafla ortaya çıktı. Bir yıl evli kalan çift sürpriz bir şekilde boşandı.

BABA-KIZ HARMAN DALI

2005 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ercan Kesal ile nikah masasına oturan Nazan Kesal, babasıyla karşılıklı harmandalı oynadığı fotoğrafı Instagram'da takipçileri ile paylaştı.