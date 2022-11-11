Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Yıllar onu teğet geçti! 'Hiç değişmediğim doğrudur'

Güncelleme Tarihi:

#Ebru Gündeş#Rassan Khoshnaw#Sanem Çelik
Yıllar onu teğet geçti Hiç değişmediğim doğrudur
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 15:53

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş yıllar önce verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı

Haberin Devamı

Şarkıcı Ebru Gündeş gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Gündeş'in paylaşımına ilgi büyük oldu.

Son günlerde aşk haberleriyle gündeme gelen Ebru Gündeş takipçilerini geçmiş yıllara götürdü.

Yıllar onu teğet geçti Hiç değişmediğim doğrudur

Şu sıralar Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile evlilik hazırlığı yaptığı konuşulan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, özel hayatının yanı sıra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Gündeş, son paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, gençlik yıllarını "Hiç değişmediğim doğrudur. Her yaşımın vazgeçilmezi Türk kahvesi" notuyla paylaştı.

Yıllar onu teğet geçti Hiç değişmediğim doğrudur

Haberin Devamı

Ebru Gündeş'in paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

ÖYLE ÇOK DEĞİŞTİLER Kİ...

Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... İşte dün tanınmayan, bugün ise ünlü olan o isimler ve şaşırtan değişimleri...

YENİ SANEM

90’lı yılların unutulmaz dizilerinden “Kara Melek” ile hafızalara kazınan Sanem Çelik, uzun süre sonra yeni imajıyla ortaya çıktı.

SAÇLARINI KENDİ KESTİ

Uzun süredir gözlerden uzak olan Sanem Çelik yeni görüntüsüyle Ege sahillerinde objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncu, gerçek rengini görmek istediği için boyatmadığı saçlarını kendisinin kestiğini söyledi.

Yıllar onu teğet geçti Hiç değişmediğim doğrudur

DOĞALLIĞIN ENERJİSİ

Şifalı otlara merak saran Sanem Çelik, yeni imajından ve doğallığın verdiği enerjiden çok memnun olduğunu dile getirdi. Çelik, yıllara meydan okumasının sırrını da şöyle açıkladı: “Yoga, meditasyon ve sağlıklı beslenme.”

Yıllar onu teğet geçti Hiç değişmediğim doğrudur


HAKAN URAL

Yıllar onu teğet geçti Hiç değişmediğim doğrudur


Yıllar önce yanı başında annesi ile objektiflere poz veren bu küçük çocuk Hakan Ural. Ural, 2016 yılında kaybettiği annesi Ceyhan Cem ile fotoğrafını "Rahmetli anacığım" notu ile paylaştı.

Haberin Devamı

BUSE VAROL

Yıllar onu teğet geçti Hiç değişmediğim doğrudur


Bu kıvır kıvır saçlı, boncuk mavisi gözlü kız çocuğu büyüdü, adını Miss Turkey yarışması ile duyurdu. Dereceye giremese de dikkatleri üzerine çekti ve aldığı dizi teklifi onu Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline getirdi. Sonra da ünlü bir aileye gelin gitti... Fotoğrafın sahibi Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol. Varol, yıllar önceki fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

RIZA KOCAOĞLU

Yıllar onu teğet geçti Hiç değişmediğim doğrudur


Rol aldığı diziler ve özel hayatı ile sık sık adından söz ettiren oyuncu Rıza Kocaoğlu da çocukluk fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Kocaoğlu fotoğrafın altına "Çok yollar, çok yerler geçtim, sevdalara düştüm, kavgalar ettim, acılar, pişmanlıklar, mutluluklar... Sanırım değişmeyen tek şey umudum ve merakım oldu hayata karşı, hayat sana teşekkür ederim." notunu düştü.

Haberin Devamı

CİHANGİR CEYHAN

Yıllar onu teğet geçti Hiç değişmediğim doğrudur

Yanında babası ile kendisini bekleyen hayattan bihaber bu küçük çocuk doğduğu, büyüdüğü yer olan Adana'da küçük bir bütçe ile çekilen internet dizisi 'Sıfır 1' dizisinde canlandırdığı Cio karakteri ile şöhret olan oyuncu Cihangir Ceyhan! Oyuncu yıllar öncesine ait kareyi sosyal medya hesabında paylaştı.

YASEMİN ALLEN

Yıllar onu teğet geçti Hiç değişmediğim doğrudur


Kafasında şapkası, eline sıkı sıkı tuttuğu kırmızı oyuncak arabası ile etrafında olup bitenden habersiz objektife poz veren bu kız çocuğu Yasemin Allen.

MEHMET YALÇINKAYA

Yıllar onu teğet geçti Hiç değişmediğim doğrudur


Uzun zaman önce, takvimler henüz 80'li yılları gösterirken, yanındaki minik kuzuya sarılıp poz veren bu çocuk Masterchef yarışmasının jürisinde yer alan Şef Mehmet Yalçınkaya. Ünlü şef, 1980'lerde çekilen bu pozunu "Hayvan sevgimiz" notuyla paylaştı.

Haberin Devamı

MEHMET ALİ NUROĞLU

Yıllar onu teğet geçti Hiç değişmediğim doğrudur

Dünyaya gözlerini açalı henüz birkaç saat olmuş... Anne ve babasının kucağında bu hatıra fotoğrafı çekilmiş...
Fotoğrafın sahibi 'Çemberimde Gül Oya' dizisi ile şöhret olan oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu. Nuroğlu, fotoğrafı '42' notu ile paylaştı. Baba Mehmet Ata Nuroğlu altına "1979 Kasımpaşa Askeri Hastanesi, bir gün sonra Ağrı Patnos'a dönüşüm" notunu düştü.

İBRAHİM BÜYÜKAK

Yıllar onu teğet geçti Hiç değişmediğim doğrudur


Sünnet kıyafetini giymiş, hatıra pozu çektiren bu genç adam İbrahim Büyükak. Ünlü oyuncu 29 yıl önce çekilen fotoğrafını "Sünnet çocuğu musun, star mısın be arkadaş... 1991..." notu ile paylaştı.

HAKAN AYSEV

Yıllar onu teğet geçti Hiç değişmediğim doğrudur


Arkadaşları ile sahneye çıkmış, gösteri yapan bu küçük adam Hakan Aysev... Ünlü tenor yıllar önce çekilen fotoğrafını "Sarar İlkokulu, Ankara! İlk sahne deneyimi: Pamuk Prenses ve 7 Cüceler... En sağdaki cüce bendeniz!" notu ile Instagram'da paylaştı.

GÜNEL

Yıllar onu teğet geçti Hiç değişmediğim doğrudur


13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ve 'Didem' şarkısı ile hayatımıza giren Azeri kızı Günel'i hatırladınız mı?

Günel şimdilerde 34 yaşında genç bir kadın. O küçük Azeri kızı 21 yılda öyle bir değişti ki, eski halini görenler aynı kişi olduğuna inanamıyor... Daha önce estetik yaptıran Günel, şimdi de uzun kahverengi saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı. Günel yeni halini Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Günel'in 'Hiç kimseye fikir sormadım. İstedim ve yaptım... Bir süre böyle sevin beni' notuyla paylaştığı fotoğraf takipçilerinden beğeni aldı. 

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ebru Gündeş#Rassan Khoshnaw#Sanem Çelik

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın Hersondan geri çekilişi ne anlama geliyor | 6 SORU 6 CEVAP

Rusya'nın Herson'dan geri çekilişi ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 CEVAP

#Rusya
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli eşimi takip ediyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli eşimi takip ediyorum?

#İlişki
Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz

Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi! Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz?

#Peynir

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın Hersondan geri çekilişi ne anlama geliyor | 6 SORU 6 CEVAP

Rusya'nın Herson'dan geri çekilişi ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 CEVAP

#Rusya
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli eşimi takip ediyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli eşimi takip ediyorum?

#İlişki
Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz

Peynir diyarı Türkiye listeye giremedi! Neden peynirlerimizi ön plana çıkaramıyoruz?

#Peynir