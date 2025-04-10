Yıllar önce Hülya Avşar'ın ihanetine uğramıştı... O konulara girmeyelim!

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Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Coşkun Sabah, Özlem Esra Ada’nın “Pembe Masa” adlı YouTube programına konuk oldu.



İlk sahneye çıktığı dönemle günümüz konser izleyicisini karşılaştıran ünlü sanatçı, “Bizim zamanımızda herkes takım elbiseli, kravatlı olurdu. Artık konsere kot pantolonla, yırtık giysilerle geliyorlar. Hepsini geçtim, ayağında terlikle müzik dinlemeye gelen insanlar var” diye konuştu.

Olay bitmiştir



Ünlü sanatçı programda yıllar önce kendisini askerdeyken Tanju Çolak ile aldattığını iddia ettiği Hülya Avşar’la ilgili soruyu ise yanıtlamak istemedi.

Sanatçı, Özlem Esra Ada’nın “Hülya Avşar sizce hâlâ Türkiye’nin güzel kadınlarından mı?” sorusuna önce “Buna yorum yapamayacağım. Bu konuyu geçelim” dedi hemen sonra “O konulara girmeyelim” diyerek Alişan’ın “Olay Bitmiştir” şarkısını söyledi.

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Yıllar önce Hülya Avşar’la aşk yaşayan Coşkun Sabah katıldığı bir programda ilişkilerinin ihanet nedeniyle bittiğini açıklamıştı.Sanatçının “Hülya Avşar beni askerdeyken Tanju Çolak ile aldattı” sözleri gündem olmuştu.

Sabah, “Hülya Avşar seni aldattığında ne hissettin?” sorusuna “Çok üzüldüm. Bunu yaşayan her erkek üzülür” yanıtını vermişti.



Çolak ile görüştüğünü de belirten Sabah, “Tanju arkadaşımdı. Biz uygar insanlarız. Bu durumları aştık. Bizim dünyamızda her şey var. Bu anlayışta olmak lazım” demişti.