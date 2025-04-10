×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Yıllar önce Hülya Avşar'ın ihanetine uğramıştı... O konulara girmeyelim!

Güncelleme Tarihi:

#Coşkun Sabah#Hülya Avşar#Tanju Çolak
Yıllar önce Hülya Avşarın ihanetine uğramıştı... O konulara girmeyelim
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2025 08:02

Coşkun Sabah “Pembe Masa” programında yıllar önce aşk yaşadığı Hülya Avşar’la ilgili konuşmak istemedi. Sanatçı kendisine ihanet ettiğini iddia ettiği Avşar sorulunca “O konulara girmeyelim” diyerek Alişan’ın “Olay Bitmiştir” şarkısını söyledi.

Haberin Devamı

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Coşkun Sabah, Özlem Esra Ada’nın “Pembe Masa” adlı YouTube programına konuk oldu.

İlk sahneye çıktığı dönemle günümüz konser izleyicisini karşılaştıran ünlü sanatçı, “Bizim zamanımızda herkes takım elbiseli, kravatlı olurdu. Artık konsere kot pantolonla, yırtık giysilerle geliyorlar. Hepsini geçtim, ayağında terlikle müzik dinlemeye gelen insanlar var” diye konuştu.

Yıllar önce Hülya Avşarın ihanetine uğramıştı... O konulara girmeyelim

Olay bitmiştir

Ünlü sanatçı programda yıllar önce kendisini askerdeyken Tanju Çolak ile aldattığını iddia ettiği Hülya Avşar’la ilgili soruyu ise yanıtlamak istemedi.

Sanatçı, Özlem Esra Ada’nın “Hülya Avşar sizce hâlâ Türkiye’nin güzel kadınlarından mı?” sorusuna önce “Buna yorum yapamayacağım. Bu konuyu geçelim” dedi hemen sonra “O konulara girmeyelim” diyerek Alişan’ın “Olay Bitmiştir” şarkısını söyledi.

Haberin Devamı

Yıllar önce Hülya Avşarın ihanetine uğramıştı... O konulara girmeyelim



ASKERDEYKEN ALDATTI

Yıllar önce Hülya Avşar’la aşk yaşayan Coşkun Sabah katıldığı bir programda ilişkilerinin ihanet nedeniyle bittiğini açıklamıştı.

Sanatçının “Hülya Avşar beni askerdeyken Tanju Çolak ile aldattı” sözleri gündem olmuştu.

Sabah, “Hülya Avşar seni aldattığında ne hissettin?” sorusuna “Çok üzüldüm. Bunu yaşayan her erkek üzülür” yanıtını vermişti.

Çolak ile görüştüğünü de belirten Sabah, “Tanju arkadaşımdı. Biz uygar insanlarız. Bu durumları aştık. Bizim dünyamızda her şey var. Bu anlayışta olmak lazım” demişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Coşkun Sabah#Hülya Avşar#Tanju Çolak

BAKMADAN GEÇME!