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Yıllar içindeki değişimi dikkat çekti... Süreyya Yalçın eridi!

Güncelleme Tarihi:

#Süreyya Yalçın#Şevval Şahin#Okan Buruk
Yıllar içindeki değişimi dikkat çekti... Süreyya Yalçın eridi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 13:16

Bodrum’da tatil yapan sosyetik isim Süreyya Yalçın, önceki gün arkadaşı Şenay Yarar’la Türkbükü’nde objektife yansıdı.

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Aşırı zayıf görüntüsüyle dikkat çeken Süreyya Yalçın ile arkadaşına sahilde iki koruma eşlik etti. (Umut ÜNVER)

SAĞLIĞIM YERİNDE

Miami 'de yaşayan Süreyya Yalçın, kısa sürede verdiği 15 kilo ile gündeme gelmişti. Yalçın verdiği bir röportajda "Eşim de detoks yapıyor. Bu süreçte yağlı yiyeceklerden, gazlı içeceklerden, sigara içilen ortamlardan bile uzak duruyoruz" demişti.

Yıllar içindeki değişimi dikkat çekti... Süreyya Yalçın eridi

Yalçın daha önce aşırı kilo vermesiyle ilgili sorulara “Gayet sağlıklı ve iyiyim. Hiçbir problemim yok” şeklinde cevap vermişti.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Çıkarken zorlandı 

Şevval Şahin’in Bodrum tatili devam ediyor.

Önceki gün Yalıkavak’taki bir sitenin iskelesinde görüntülenen Şahin, deniz ve güneşin tadını çıkardı. Güzel, erkan saatlerde geldiği sahilin iskelesinde kitap okudu.

Sıcaktan bulanan Şahin daha sonra kendisini serin sulara attı. Deniz üzerine sabitlenmiş şişme iskeleye çıkmaya çalışırken zorlanan Ebru Şahin’in bu halleri objektiflere yansıdı. (Umut ÜNVER)

Yıllar içindeki değişimi dikkat çekti... Süreyya Yalçın eridi

Yüzler gülüyor

Galatasaray’ı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Okan Buruk ve eşi Nihan Buruk önceki gün Bebek’teydi. Çifte eşlik eden oğulları Ali Yiğit sarıya boyattığı saçlarıyla dikkat çekti.

Köpekleriyle birlikte güzel havanın tadını çıkaran ve çok keyifli görünen aile, muhabirlere kolay gelsin diyerek yürüyüşlerine devam etti. (Behlül AYDIN)

Yıllar içindeki değişimi dikkat çekti... Süreyya Yalçın eridi

Birbirimize hiç yalan söylemeyiz

Mura Yıldırım, InStyle dergisinin bu ayki konuğu oldu. Oyuncu, yakın gelecekte kendisini en çok heyecanlandıran şeyin kızı Miray ile konuşmak olduğunu söyledi.

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Yıllar içindeki değişimi dikkat çekti... Süreyya Yalçın eridi

Yıldırım, eşi Iman Elbani ile evliliği hakkında ise “Mutlu evliliğimizin sırrı birbirimize hiç yalan söylemememiz” açıklamasını yaptı. Oyuncu ayrıca bugüne kadar canlandırdığı karakterlerin hepsinden biraz barındırdığını dile getirdi.

 

 

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#Süreyya Yalçın#Şevval Şahin#Okan Buruk

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