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Yılın yıldızları bir arada

Güncelleme Tarihi:

#Kanal D#Ödül Töreni#Yılın Yıldızları
Yılın yıldızları bir arada
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 07:45

C’der Stars of the Year Türkiye ödül töreni önceki akşam Grand Tarabya Otel’de gerçekleşti. Geceye iş, sanat ve spor hayatından birçok isim katıldı. Bu özel gecede sektörünün başarılı isimleri ödüllerine kavuştu.

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Star sunucu

Kanal D Ana Haber sunucusu Deniz Bayramoğlu’na ‘yılın en star erkek ana haber sunucusu’ ödülü verildi.

Yılın yıldızları bir arada

Uzak Şehir’e 3 ödül

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi “Uzak Şehir”in Sadakat Hanım’ı Gonca Cilasun, ‘yılın en star kadın dizi karakter oyuncusu’ ödülüne değer görüldü.

Yılın yıldızları bir arada


Boran’ı canlandıran Burç Kümbetlioğlu ‘yılın en star erkek dizi karakter oyuncusu’, küçük oyuncu Kuzey Gezer de ‘yılın en star çocuk dizi oyuncusu’ seçildi.

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Hüsnü Çoban aldı

Yılın yıldızları bir arada

‘Yılın en star uzun soluklu TV dizisi’ ödülü Kanal D’nin kült dizisi “Arka Sokaklar”ın oldu. Ödülü ekip adına dizinin Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan, gecenin ev sahibi Alper Alp’in elinden aldı.

Yardımcı rolde parladı

Yılın yıldızları bir arada


Kanal D’nin sevilen dizisi “Eşref Rüya”da rol alan Ceren Benderlioğlu, başarılı performansıyla ‘yılın en star yardımcı kadın oyuncusu’ ödülüne layık görüldü.

En iyisi Kelebek

Yılın yıldızları bir arada

Kelebek, ‘yılın en star gazete eki’ seçildi. Ödülü ekip adına Kelebek Haber Müdürü Cansu Topcu aldı.

Ustalara onur ödülü

Erdal Özyağcılar’a gecede ‘Türk sinemasına emek onur ödülü’, Halil Ergün’e de ‘yaşam boyu sanat meslek onur ödülü’ takdim edildi.

Yılın yıldızları bir arada

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Tuncay Şanlı ve Gökhan Gönül, “30 yıla damga vuran spor meslek onur ödülü”nün sahibi oldu.

Yılın yıldızları bir arada

Safiye Soyman, “yılın en star Türk sanat müziği kadın sanatçısı” ödülünü aldı. Soyman’a ödülünü Faik Öztürk takdim etti.

Yılın yıldızları bir arada

Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, “yılın en star kadın ana haber sunucusu” ödülünü aldı.

Yılın yıldızları bir arada

Coşkun Sabah, “yaşam boyu sanat müzik meslek onur ödülü”nü Alper Alp’in elinden aldı. Sanatçı, “Hatıran Olsun” şarkısını da davetlilerle seslendirdi.

Yılın yıldızları bir arada

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Oya Başar ve Begüm Birgören’in rol aldığı “Plastik Aşklar”, “yılın en star tiyatro oyunu” seçildi. Ödülü oyunculara Cemile Der takdim etti.

Yılın yıldızları bir arada

 

 

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#Kanal D#Ödül Töreni#Yılın Yıldızları

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