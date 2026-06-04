Yılın yıldızları bir arada

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Star sunucu

Kanal D Ana Haber sunucusu Deniz Bayramoğlu’na ‘yılın en star erkek ana haber sunucusu’ ödülü verildi.

Uzak Şehir’e 3 ödül

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi “Uzak Şehir”in Sadakat Hanım’ı Gonca Cilasun, ‘yılın en star kadın dizi karakter oyuncusu’ ödülüne değer görüldü.

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Boran’ı canlandıran Burç Kümbetlioğlu ‘yılın en star erkek dizi karakter oyuncusu’, küçük oyuncu Kuzey Gezer de ‘yılın en star çocuk dizi oyuncusu’ seçildi.

Hüsnü Çoban aldı





‘Yılın en star uzun soluklu TV dizisi’ ödülü Kanal D’nin kült dizisi “Arka Sokaklar”ın oldu. Ödülü ekip adına dizinin Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan, gecenin ev sahibi Alper Alp’in elinden aldı.

Yardımcı rolde parladı





Kanal D’nin sevilen dizisi “Eşref Rüya”da rol alan Ceren Benderlioğlu, başarılı performansıyla ‘yılın en star yardımcı kadın oyuncusu’ ödülüne layık görüldü.

En iyisi Kelebek





Kelebek, ‘yılın en star gazete eki’ seçildi. Ödülü ekip adına Kelebek Haber Müdürü Cansu Topcu aldı.

Ustalara onur ödülü

Erdal Özyağcılar’a gecede ‘Türk sinemasına emek onur ödülü’, Halil Ergün’e de ‘yaşam boyu sanat meslek onur ödülü’ takdim edildi.

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Tuncay Şanlı ve Gökhan Gönül, “30 yıla damga vuran spor meslek onur ödülü”nün sahibi oldu.

Safiye Soyman, “yılın en star Türk sanat müziği kadın sanatçısı” ödülünü aldı. Soyman’a ödülünü Faik Öztürk takdim etti.

Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, “yılın en star kadın ana haber sunucusu” ödülünü aldı.

Coşkun Sabah, “yaşam boyu sanat müzik meslek onur ödülü”nü Alper Alp’in elinden aldı. Sanatçı, “Hatıran Olsun” şarkısını da davetlilerle seslendirdi.

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Oya Başar ve Begüm Birgören’in rol aldığı “Plastik Aşklar”, “yılın en star tiyatro oyunu” seçildi. Ödülü oyunculara Cemile Der takdim etti.