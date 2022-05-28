‘Yılın Mimar Sinanları’ belli oldu... Ödül törenine ünlü akını

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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ‘yılın enleri’ni belirledi. “Yılın Mimar Sinanları” ödül töreni önceki akşam Yelda Kırçuval’ın sunumuyla Zorlu PSM’de gerçekleşti.



Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız” ve “Alice” müzikalindeki rolleriyle ödül alan Enis Arıkan, “Böyle ödüller bizim devam etme isteğimizi çok yükseltiyor” dedi.

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Serenay Sarıkaya da arkadaşına esprili bir şekilde şunları söyledi: “Bu arada Enis, 2 ödül aldı. Onun bir gerginliği var bende.” Oyuncu, “Umut Evirgen ile birlikteliğiniz devam ediyor mu?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Arkadaşlar burada bunu konuşmayalım. Gerçekten hiç yeri ve zamanı değil. Çok teşekkür ederim.”

Gecede ödül alan Yasemin Sakallıoğlu, “Başarım birçok kişiye ilham veriyordur çünkü bugüne kadar hep erkeklerin hüküm sürdüğü bir kulvarda kadın olarak mücadele veriyorum. Benim başarım benden sonra gelecek genç kadın komedyen adaylarına eminim ışık tutacaktır” dedi.

YASEMİN SAKALLIOĞLU

GENÇLER HÜRRİYET'İ SEÇTİ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Hürriyet Gazetesi’ni de ödüle layık gördü.

Kanal D Kurumsal İletişim Müdürü Meryem Aygün Güngör, ödülü gecenin sunucusu Yelda Kırçuval’ın elinden aldı.

CAMDAKİ KIZ BAŞARISI

Camdaki Kız'ın başrol oyuncusu Feyyaz Şerifoğlu da gecede ödül alanlar arasındaydı.

FEYYAZ ŞERİFOĞLU

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SAKİLER

YONCA EVCİMİK





FERİDE HİLAL AKIN

UĞUR BİLGİN - AZİZ ASLAN ÖMÜR GEDİK

MAYA BAŞOL