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‘Yılın Mimar Sinanları’ belli oldu... Ödül törenine ünlü akını

#Yılın Mimar Sinanları#Ödül Töreni#Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi
‘Yılın Mimar Sinanları’ belli oldu... Ödül törenine ünlü akını

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri yılın en iyi sanatçılarını belirledi. “Yılın Mimar Sinanları” ödül törenine sanat dünyasından birçok isim katıldı.

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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ‘yılın enleri’ni belirledi. “Yılın Mimar Sinanları” ödül töreni önceki akşam Yelda Kırçuval’ın sunumuyla Zorlu PSM’de gerçekleşti.

Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız” ve “Alice” müzikalindeki rolleriyle ödül alan Enis Arıkan, “Böyle ödüller bizim devam etme isteğimizi çok yükseltiyor” dedi.

‘Yılın Mimar Sinanları’ belli oldu... Ödül törenine ünlü akını


Serenay Sarıkaya da arkadaşına esprili bir şekilde şunları söyledi: “Bu arada Enis, 2 ödül aldı. Onun bir gerginliği var bende.” Oyuncu, “Umut Evirgen ile birlikteliğiniz devam ediyor mu?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Arkadaşlar burada bunu konuşmayalım. Gerçekten hiç yeri ve zamanı değil. Çok teşekkür ederim.”

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Gecede ödül alan Yasemin Sakallıoğlu, “Başarım birçok kişiye ilham veriyordur çünkü bugüne kadar hep erkeklerin hüküm sürdüğü bir kulvarda kadın olarak mücadele veriyorum. Benim başarım benden sonra gelecek genç kadın komedyen adaylarına eminim ışık tutacaktır” dedi. 

‘Yılın Mimar Sinanları’ belli oldu... Ödül törenine ünlü akını

YASEMİN SAKALLIOĞLU

GENÇLER HÜRRİYET'İ SEÇTİ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Hürriyet Gazetesi’ni de ödüle layık gördü.

‘Yılın Mimar Sinanları’ belli oldu... Ödül törenine ünlü akını

Kanal D Kurumsal İletişim Müdürü Meryem Aygün Güngör, ödülü gecenin sunucusu Yelda Kırçuval’ın elinden aldı.

CAMDAKİ KIZ BAŞARISI

Camdaki Kız'ın başrol oyuncusu Feyyaz Şerifoğlu da gecede ödül alanlar arasındaydı.

‘Yılın Mimar Sinanları’ belli oldu... Ödül törenine ünlü akını

FEYYAZ ŞERİFOĞLU

‘Yılın Mimar Sinanları’ belli oldu... Ödül törenine ünlü akını


SAKİLER

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‘Yılın Mimar Sinanları’ belli oldu... Ödül törenine ünlü akını

YONCA EVCİMİK

‘Yılın Mimar Sinanları’ belli oldu... Ödül törenine ünlü akını


FERİDE HİLAL AKIN

‘Yılın Mimar Sinanları’ belli oldu... Ödül törenine ünlü akını

 
UĞUR BİLGİN - AZİZ ASLAN

‘Yılın Mimar Sinanları’ belli oldu... Ödül törenine ünlü akını


ÖMÜR GEDİK

‘Yılın Mimar Sinanları’ belli oldu... Ödül törenine ünlü akını


MAYA BAŞOL

 

 

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#Yılın Mimar Sinanları#Ödül Töreni#Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi

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