‘Yılın Mimar Sinanları’ belli oldu... Ödül törenine ünlü akını

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ‘yılın enleri’ni belirledi. “Yılın Mimar Sinanları” ödül töreni önceki akşam Yelda Kırçuval’ın sunumuyla Zorlu PSM’de gerçekleşti.
Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız” ve “Alice” müzikalindeki rolleriyle ödül alan Enis Arıkan, “Böyle ödüller bizim devam etme isteğimizi çok yükseltiyor” dedi.
Gecede ödül alan Yasemin Sakallıoğlu, “Başarım birçok kişiye ilham veriyordur çünkü bugüne kadar hep erkeklerin hüküm sürdüğü bir kulvarda kadın olarak mücadele veriyorum. Benim başarım benden sonra gelecek genç kadın komedyen adaylarına eminim ışık tutacaktır” dedi.
YASEMİN SAKALLIOĞLU
GENÇLER HÜRRİYET'İ SEÇTİ
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Hürriyet Gazetesi’ni de ödüle layık gördü.
Kanal D Kurumsal İletişim Müdürü Meryem Aygün Güngör, ödülü gecenin sunucusu Yelda Kırçuval’ın elinden aldı.
CAMDAKİ KIZ BAŞARISI
Camdaki Kız'ın başrol oyuncusu Feyyaz Şerifoğlu da gecede ödül alanlar arasındaydı.
FEYYAZ ŞERİFOĞLU
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