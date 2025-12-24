Yılın Mimar Sinanları... Gucci’den değil Tahtakale’den

Haberin Devamı

Üzerindeki Tahtakale’den



Demet Akalın ve Sefo’nun “Yerinde Dur” düeti Yılın Mimar Sinan’ı ödülü aldı. İkili gecede birlikte sahneye çıkıp şarkıyı seslendirdi. Törene damgasını vuran ise Sefo’nun kürklü şort-ceket takımı oldu. Demet Akalın, rap’çinin tarzını beğendiğini söyledi: “Gucci sandım, meğer Tahtakale’den kumaş alıp yaptırmış.”

Sefo da kıyafet seçimiyle ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:

“Demet Abla bunu ünlü bir markadan aldığımı sandı, oysa Tahtakale’den kumaş alıp diktirdim. Hatta tasarlayan arkadaşım da Mimar Sinan Üniversitesi’nden. Çok yetenekli biri.”

Haberin Devamı

Büyük mutluluk

Kanal D’de yayınlanan “Gelinim Mutfakta” programıyla ödül alan Aslı Hünel, mutluluğunu sosyal medyada yaptığı paylaşımla dile getirdi:

“Yılın en iyi kadın kuşak programı ve sunucusu ödülüne layık görülmek büyük mutluluk. Bu ödül, inananlara

ve vazgeçmeyenlere gelsin.”

Gençlerin seçimi

Kanal D’nin “Neler Oluyor Hayatta” programı da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından ödüle layık görüldü.

Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunduğu “Neler Oluyor Hayatta”nın ödülü yapımcı Hülya Sepken ile program koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu’ya takdim edildi.

Gerçek tören Altın Kelebek

Gecede ödül alanlardan biri de Sinan Akçıl’dı. Şarkıcı, artık ödül törenlerine katılmadığını, ancak istisnaların olduğunu söyledi:

Haberin Devamı

“Ben birçok ödül törenini çok dandik buluyorum ama Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi olunca kıramadım. Ben de Mimar Sinanlıyım. Hani berber parayı verip ‘yılın en iyi saç keseni’ ödülünü alıyor ya, o burada yok. Gerçek bir ödül töreni. Altın Kelebek de gerçek bir ödül törenidir. Ben Altın Kelebek kazandığım zaman cebimde telefonla evdeki havuza atlamıştım sevinçten.”



Sinan Akçıl, diğer ödül törenlerinden para istediğini açıkladı: “Parayı bağışlamalarını istiyorum, dekontu attıkları zaman gidiyorum.”

Teoman da “Yılın Mimar Sinan’ı” seçildi.

Haberin Devamı

ATV Ana Haber sunucusu Cem Öğretir de ödül alan isimler arasındaydı.

Selçuk Yöntem, “Amadeus” performansıyla ödül kazandı. Sanatçı adına ödülü Aslı Kızmaz aldı.