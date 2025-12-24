×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Yılın Mimar Sinanları... Gucci’den değil Tahtakale’den

Güncelleme Tarihi:

#Yılın Mimar Sinanları#Sefo#Atatürk Kültür Merkezi
Yılın Mimar Sinanları... Gucci’den değil Tahtakale’den
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2025 09:03

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen “Yılın Mimar Sinanları” ödülleri önceki akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sanat, televizyon ve müzik dünyasından birçok başarılı ismin katıldığı gece, renkli anlara sahne oldu.

Haberin Devamı

Üzerindeki Tahtakale’den
Demet Akalın ve Sefo’nun “Yerinde Dur” düeti Yılın Mimar Sinan’ı ödülü aldı. İkili gecede birlikte sahneye çıkıp şarkıyı seslendirdi. Törene damgasını vuran ise Sefo’nun kürklü şort-ceket takımı oldu. Demet Akalın, rap’çinin tarzını beğendiğini söyledi: “Gucci sandım, meğer Tahtakale’den kumaş alıp yaptırmış.”

Yılın Mimar Sinanları... Gucci’den değil Tahtakale’den


Sefo da kıyafet seçimiyle ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:

“Demet Abla bunu ünlü bir markadan aldığımı sandı, oysa Tahtakale’den kumaş alıp diktirdim. Hatta tasarlayan arkadaşım da Mimar Sinan Üniversitesi’nden. Çok yetenekli biri.”

Yılın Mimar Sinanları... Gucci’den değil Tahtakale’den

Haberin Devamı

Büyük mutluluk

Kanal D’de yayınlanan “Gelinim Mutfakta” programıyla ödül alan Aslı Hünel, mutluluğunu sosyal medyada yaptığı paylaşımla dile getirdi:

Yılın Mimar Sinanları... Gucci’den değil Tahtakale’den

“Yılın en iyi kadın kuşak programı ve sunucusu ödülüne layık görülmek büyük mutluluk. Bu ödül, inananlara
ve vazgeçmeyenlere gelsin.”

Gençlerin seçimi

 Kanal D’nin “Neler Oluyor Hayatta” programı da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından ödüle layık görüldü.

Yılın Mimar Sinanları... Gucci’den değil Tahtakale’den

Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sunduğu “Neler Oluyor Hayatta”nın ödülü yapımcı Hülya Sepken ile program koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu’ya takdim edildi.

Gerçek tören Altın Kelebek

Gecede ödül alanlardan biri de Sinan Akçıl’dı. Şarkıcı, artık ödül törenlerine katılmadığını, ancak istisnaların olduğunu söyledi:

Yılın Mimar Sinanları... Gucci’den değil Tahtakale’den

Haberin Devamı

“Ben birçok ödül törenini çok dandik buluyorum ama Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi olunca kıramadım. Ben de Mimar Sinanlıyım. Hani berber parayı verip ‘yılın en iyi saç keseni’ ödülünü alıyor ya, o burada yok. Gerçek bir ödül töreni. Altın Kelebek de gerçek bir ödül törenidir. Ben Altın Kelebek kazandığım zaman cebimde telefonla evdeki havuza atlamıştım sevinçten.”

 Sinan Akçıl, diğer ödül törenlerinden para istediğini açıkladı: “Parayı bağışlamalarını istiyorum, dekontu attıkları zaman gidiyorum.”

Yılın Mimar Sinanları... Gucci’den değil Tahtakale’den

Teoman da “Yılın Mimar Sinan’ı” seçildi.

Yılın Mimar Sinanları... Gucci’den değil Tahtakale’den

ATV Ana Haber sunucusu Cem Öğretir de ödül alan isimler arasındaydı.

Haberin Devamı

Yılın Mimar Sinanları... Gucci’den değil Tahtakale’den

Selçuk Yöntem, “Amadeus” performansıyla ödül kazandı. Sanatçı adına ödülü Aslı Kızmaz aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yılın Mimar Sinanları#Sefo#Atatürk Kültür Merkezi

BAKMADAN GEÇME!