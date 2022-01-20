'Yılın En İyileri Ödülleri' sahiplerini buldu... Kanal D'ye ödül yağmuru!

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Engelsiz Yaşam Vakfı’nın 12’nci kez düzenlediği “Yılın En İyileri Ödül Töreni” yapıldı. Törene pek çok ünlü isim katılırken, gece anlamlı buluşmalara ve sürprizlere sahne oldu. Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan, yaptığı açılış konuşmasında, “Bu güzel geceden elde edilen gelir her zaman olduğu

gibi yine önünde ‘engel’ olan herkes için kullanılacak” dedi.

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Vizyon Production & Bonart Ajans tarafından, Pullman İstanbul Hotel Balo Salonu’nda düzenlenen töreni Tayyar Işıksaçan ile Ayça Kuru sunarken, Hilal Özdemir ise “Kırmızı Halı Röportajları”na imza attı.Gecede düzenlenen müzayedede, Milliyet İstiklal Savaşı Gazetesi orijinal sayısı, merhum iş insanı Sakıp Sabancı imzalı 100 bin liralık kağıt banknot ve Atatürk ’ün el yazısıyla yazılmış Gençliğe Hitabe’nin bir örneği, “Mr. Jade” lakaplı Özkan Şen tarafından alındı.

Geceye sürpriz bir düet damga vurdu. ‘Yılın en başarılı Türk halk müziği erkek sanatçısı’ ödülünü alan Sümer Ezgü sahneye Tamer Karadağlı’yı davet ederek, birlikte “Hekimoğlu” türküsünü seslendirdi. Müjdat Gezen ve kızı Elif Gezen birlikte sahneledikleri“Baba Kız” adlı tiyatro oyunu ile ‘yılın en iyi tiyatro oyunu’ ödülünü aldı. Müjdat Gezen, oyunda seslendirdiği “Unutma Beni” şarkısını söylerken, salonda duygu dolu anlar yaşandı.

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