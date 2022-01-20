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'Yılın En İyileri Ödülleri' sahiplerini buldu... Kanal D'ye ödül yağmuru!

#Engelsiz Yaşam Vakfı#Yılın En İyileri Ödül Töreni#Kanal D
Yılın En İyileri Ödülleri sahiplerini buldu... Kanal Dye ödül yağmuru
Sayit DURMAZ

Engelsiz Yaşam Vakfı “12. Yılın En İyileri Ödülleri”, önceki gece yapılan törenle dağıtıldı. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı gecenin geliri vakfa aktarıldı.

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Engelsiz Yaşam Vakfı’nın 12’nci kez düzenlediği “Yılın En İyileri Ödül Töreni” yapıldı. Törene pek çok ünlü isim katılırken, gece anlamlı buluşmalara ve sürprizlere sahne oldu. Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan, yaptığı açılış konuşmasında, “Bu güzel geceden elde edilen gelir her zaman olduğu
gibi yine önünde ‘engel’ olan herkes için kullanılacak” dedi.

Yılın En İyileri Ödülleri sahiplerini buldu... Kanal Dye ödül yağmuru

Kanal D’nin sevilen dizisi “Arka Sokaklar” ‘yılın en iyi polisiye dizisi’ ödülünü aldı. Başrol oyuncusu Zafer Ergin ise ‘yaşam boyu meslek ve onur ödülü’nün sahibi oldu.

BEŞ ÇINARA ONUR ÖDÜLÜ

Vizyon Production & Bonart Ajans tarafından, Pullman İstanbul Hotel Balo Salonu’nda düzenlenen töreni Tayyar Işıksaçan ile Ayça Kuru sunarken, Hilal Özdemir ise “Kırmızı Halı Röportajları”na imza attı.

Gecede düzenlenen müzayedede, Milliyet İstiklal Savaşı Gazetesi orijinal sayısı, merhum iş insanı Sakıp Sabancı imzalı 100 bin liralık kağıt banknot ve Atatürk’ün el yazısıyla yazılmış Gençliğe Hitabe’nin bir örneği, “Mr. Jade” lakaplı Özkan Şen tarafından alındı.

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Yılın En İyileri Ödülleri sahiplerini buldu... Kanal Dye ödül yağmuru

Kanal D’de yayınlanan “Yargı”, ‘en iyi TV dizisi’ olurken, Kaan Urgancıoğlu ‘en iyi erkek oyuncu’, Pınar Deniz ise ‘en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.

Geceye sürpriz bir düet damga vurdu. ‘Yılın en başarılı Türk halk müziği erkek sanatçısı’ ödülünü alan Sümer Ezgü sahneye Tamer Karadağlı’yı davet ederek, birlikte “Hekimoğlu” türküsünü seslendirdi. Müjdat Gezen ve kızı Elif Gezen birlikte sahneledikleri

“Baba Kız” adlı tiyatro oyunu ile ‘yılın en iyi tiyatro oyunu’ ödülünü aldı. Müjdat Gezen, oyunda seslendirdiği “Unutma Beni” şarkısını söylerken, salonda duygu dolu anlar yaşandı. 

Yılın En İyileri Ödülleri sahiplerini buldu... Kanal Dye ödül yağmuru

“Şarkılar Bizi Söyler” adına ödülü Hüsnü Şenlendirici aldı.

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Yılın En İyileri Ödülleri sahiplerini buldu... Kanal Dye ödül yağmuru

İkinci kez dünya şampiyonu olan Türkiye Ampute Futbol Millî Takımı, Vakıf Özel Ödülü’ne layık görüldü.
Yılın En İyileri Ödülleri sahiplerini buldu... Kanal Dye ödül yağmuru

Tayyar Işıksaçan - Ayça Kuru
Yılın En İyileri Ödülleri sahiplerini buldu... Kanal Dye ödül yağmuru

Canan Anderson, ‘en iyi keman sanatçısı’ seçildi.
Yılın En İyileri Ödülleri sahiplerini buldu... Kanal Dye ödül yağmuru

Vakfa yaptığı destek nedeniyle Kanal D Haber muhabiri İbrahim Konar, Vakıf Özel Ödülü aldı.
Yılın En İyileri Ödülleri sahiplerini buldu... Kanal Dye ödül yağmuru

Sümer Ezgü ve Tamer Karadağlı, sahnede düet yaptı.
Yılın En İyileri Ödülleri sahiplerini buldu... Kanal Dye ödül yağmuru

Derya Bedavacı, ‘yılın sanat müziği sanatçısı’ oldu.
Yılın En İyileri Ödülleri sahiplerini buldu... Kanal Dye ödül yağmuru

Açelya Akkoyun - Selda Alkor - Hilal ÖZdemir - Sümer Ezgü

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#Engelsiz Yaşam Vakfı#Yılın En İyileri Ödül Töreni#Kanal D

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