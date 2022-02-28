Yılın “En güçlü” isimleri belli oldu... Ödül törenine ünlü akını

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Zelenski için 400 kişilik suikast timi İşte listedeki diğer isimler...Zelenski için 400 kişilik suikast timi! İşte listedeki diğer isimler...#RUSYA
Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Rus oligarklardan barış çağrısıUkrayna - Rusya savaşında son durum: Rus oligarklardan barış çağrısı#RUSYA
Uzaydan görüntülendi Rus ordusuna ait 5 kmlik konvoy Kievin kapısındaUzaydan görüntülendi! Rus ordusuna ait 5 km'lik konvoy Kiev'in kapısında#ABD
Bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdıBu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı! #Ukrayna
Ruslar Kiev’i düşüremediRuslar Kiev’i düşüremedi#Ukrayna
Fakat aşk olsun sana ZelenskiFakat aşk olsun sana Zelenski#Zelenski
Kabine Ukrayna’yı konuşacakKabine Ukrayna’yı konuşacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İşte Rusya’nın oligarklarıİşte Rusya’nın oligarkları#RUSYA
Piyasalar swiftle sarsıldı İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumPiyasalar swiftle sarsıldı! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Dolar
Rusya ve ticari paydaşlarına SWIFT darbesiRusya ve ticari paydaşlarına SWIFT darbesi#SWIFT
Acımasız bir geceden sonra... Hayalet şehir KievAcımasız bir geceden sonra... Hayalet şehir Kiev#RUSYA
Tüyler diken diken Ukraynalı yıldız sahaya adımını atar atmaz ağladı... Fenerbahçe maçındaki gibi...Tüyler diken diken! Ukraynalı yıldız sahaya adımını atar atmaz ağladı... Fenerbahçe maçındaki gibi...#Roman Yaremchuk
Alişan ve Buse Varol sorunları aştı... Haftalar sonra gelen aşk pozuAlişan ve Buse Varol sorunları aştı... Haftalar sonra gelen aşk pozu!#Alişan
Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan yazlık almak için kolları sıvadıAlp Navruz ile Ayça Ayşin Turan yazlık almak için kolları sıvadı#Alp Navruz
S-400 üzerinden küreselcilere selamS-400 üzerinden küreselcilere selam#Rusya
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Yılın “En güçlü” isimleri belli oldu... Ödül törenine ünlü akını

#Powertürk Müzik Ödülleri#Hadise#Edis
Yılın “En güçlü” isimleri belli oldu... Ödül törenine ünlü akını

Müzik dünyasında yılın “en güçlü” isim ve projelerine verilen PowerTürk Müzik Ödülleri, renkli bir törenle sahiplerini buldu.

Haberin Devamı

Gecede, 10 kategoride müzikseverlerin oylarıyla belirlenen isim ve projelere ödülleri sunuldu. Törende ayrıca ‘hayat boyu başarı ödülü’, Nükhet Duru’ya takdim edildi. Bu sene PowerTürk Müzik Ödülleri sanatçılara NFT olarak da verildi.

Yılın “En güçlü” isimleri belli oldu... Ödül törenine ünlü akını

‘En güçlü kadın şarkıcı’ seçilen Hadise şöyle konuştu: “Bizi seven, sayan, dinleyen herkese, ekibime ve kendime teşekkür etmek istiyorum açıkçası. Bazı günler kendimi kötü hissetsem de o gücü kendimde ben buluyorum. Düşsem de, kendimi güçlendiren ilk kişi benim.”

Yılın “En güçlü” isimleri belli oldu... Ödül törenine ünlü akını

Hem ‘en güçlü erkek şarkıcı’ seçilen hem de “Martılar” şarkısıyla ‘en güçlü şarkı’ ödülünü alan Edis, Los Angeles’tan gönderdiği teşekkür videosuyla geceye katıldı.

Yılın “En güçlü” isimleri belli oldu... Ödül törenine ünlü akını

“Rüyamda Buluttum” şarkısında bir araya gelen Can Bonomo ve Demet Evgar, ‘en güçlü beraberlik’ kategorisinde ödüllendirildi.

Yılın “En güçlü” isimleri belli oldu... Ödül törenine ünlü akını

Cemal Can Canseven, ‘en güçlü yükselen şarkıcı’ ödülü için tüm sevenlerine teşekkür etti: “Kahraman benim ilk bebeğim. Şimdi yeni şarkım için çalışıyorum.”

Yılın “En güçlü” isimleri belli oldu... Ödül törenine ünlü akını

‘Hayat boyu başarı ödülü’ alan Nükhet Duru, “Bu sene 50’nci yılımı dolduruyorum. Bunun fark edilmesi, yeniden motive olmak, yeni çalışmalar üretmek, genç arkadaşlarla yepyeni sound’lar aramak beni çok mutlu ediyor” dedi.

Yılın “En güçlü” isimleri belli oldu... Ödül törenine ünlü akını

‘En güçlü klip’ ödülünü kazanan Emir Can İğrek, “Hayatımız stüdyolarda, sahnelerde geçiyor ve somut bir şekilde ödüllendirilmek çok güzel. Bizi motive ediyor” diye konuştu.







Haberle ilgili daha fazlası:
#Powertürk Müzik Ödülleri#Hadise#Edis

BAKMADAN GEÇME!

Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna