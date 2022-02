Yılın “En güçlü” isimleri belli oldu... Ödül törenine ünlü akını

Haberin Devamı

Gecede, 10 kategoride müzikseverlerin oylarıyla belirlenen isim ve projelere ödülleri sunuldu. Törende ayrıca ‘hayat boyu başarı ödülü’, Nükhet Duru’ya takdim edildi. Bu sene PowerTürk Müzik Ödülleri sanatçılara NFT olarak da verildi.

‘En güçlü kadın şarkıcı’ seçilen Hadise şöyle konuştu: “Bizi seven, sayan, dinleyen herkese, ekibime ve kendime teşekkür etmek istiyorum açıkçası. Bazı günler kendimi kötü hissetsem de o gücü kendimde ben buluyorum. Düşsem de, kendimi güçlendiren ilk kişi benim.”Hem ‘en güçlü erkek şarkıcı’ seçilen hem de “Martılar” şarkısıyla ‘en güçlü şarkı’ ödülünü alan Edis , Los Angeles’tan gönderdiği teşekkür videosuyla geceye katıldı.“Rüyamda Buluttum” şarkısında bir araya gelen Can Bonomo ve Demet Evgar, ‘en güçlü beraberlik’ kategorisinde ödüllendirildi.Cemal Can Canseven, ‘en güçlü yükselen şarkıcı’ ödülü için tüm sevenlerine teşekkür etti: “Kahraman benim ilk bebeğim. Şimdi yeni şarkım için çalışıyorum.”‘Hayat boyu başarı ödülü’ alan Nükhet Duru, “Bu sene 50’nci yılımı dolduruyorum. Bunun fark edilmesi, yeniden motive olmak, yeni çalışmalar üretmek, genç arkadaşlarla yepyeni sound’lar aramak beni çok mutlu ediyor” dedi.‘En güçlü klip’ ödülünü kazanan Emir Can İğrek, “Hayatımız stüdyolarda, sahnelerde geçiyor ve somut bir şekilde ödüllendirilmek çok güzel. Bizi motive ediyor” diye konuştu.