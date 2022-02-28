Yılın “En güçlü” isimleri belli oldu... Ödül törenine ünlü akını

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Gecede, 10 kategoride müzikseverlerin oylarıyla belirlenen isim ve projelere ödülleri sunuldu. Törende ayrıca ‘hayat boyu başarı ödülü’, Nükhet Duru’ya takdim edildi. Bu sene PowerTürk Müzik Ödülleri sanatçılara NFT olarak da verildi.