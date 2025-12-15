×
Yılın acı kayıpları

Güncelleme Tarihi:

Yılın acı kayıpları
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2025 09:11

2025’in ilk gününden bu yana ünlü isimlerden ardı ardına acı haberler geldi. Sanat camiası genç-yaşlı pek çok değerli ismi kaybetmenin acısını yaşadı.

∆ Olgun Özdemir (1 Ocak 2025): 51 yaşındaki yönetmen, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Ferdi Tayfur (2 Ocak 2025): Arabesk müziğin efsane ismi, tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

Yılın acı kayıpları


∆ Selim İleri (8 Ocak 2025): Türk edebiyatının usta yazarı, 75 yaşında aramızdan ayrıldı.

∆ Bedia Ener (13 Ocak 2025): Tiyatro, dizi ve seslendirme dünyasının tanınmış ismi, beyninde oluşan lenfoma nedeniyle 70 yaşında vefat etti.

∆ Deniz Arman (24 Ocak 2025): Akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitiren gazeteci 63 yaşındaydı.

∆ Sezai Altekin (31 Ocak 2025): ‘Şirin Baba’nın sesi’ olarak bilinen sanatçı, 79 yaşında Muğla’da vefat etti.

∆ Kahtalı Mıçe (15 Şubat 2025): Halk müziğinin usta sesi de kansere yenik düştü. Sanatçı, 74 yaşında Antalya’da tedavi gördüğü hastanede öldü.

Yılın acı kayıpları


∆ Emin Gümüşkaya (18 Şubat 2025): 76 yaşında ölen oyuncu, akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu.

∆ Erhan Baytimur (1 Mart 2025): Yumuşak doku kanserine karşı savaş veren yönetmen henüz 55 yaşındaydı.

Edip Akbayram (2 Mart 2025): Zatürre tedavisi sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören sanatçı, 75 yaşında çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Yılın acı kayıpları


∆ Hasan Heybetli (12 Mart 2025): Muazzez Abacı’yla yaptığı evlilikle tanınan ‘kabadayı’ Hasan Heybetli cezaevinde yaşamını yitirdi.

Yılın acı kayıpları


∆ Şinasi Yurtsever (13 Mart 2025): Mide kanserini yenmeyi başardıktan sonra zatürre nedeniyle hastanede tedavi altına alınan 51 yaşındaki oyuncu, vefatıyla sanat dünyasını yasa boğdu.

Yılın acı kayıpları


∆ Gülümser Gülhan (14 Mart 2025): Kemal Sunal’ın “Postacı” filmiyle hafızalara kazınan oyuncu, 78 yaşında öldü.

∆ Tanyeli (17 Mart 2025): Yaklaşık 2 sene pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal, 54 yaşında yaşam savaşını kaybetti.

Yılın acı kayıpları


∆ Filiz Küçüktepe (20 Mart 2025): Beyne pıhtı atması nedeniyle konuşma yetisini kaybeden oyuncu, 75 yaşında vefat etti.

∆ Osman Sınav (20 Mart 2025): Kansere yakalanan usta yönetmen, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Yılın acı kayıpları


∆ Filiz Akın (21 Mart 2025): Yeşilçam’ın ‘Dört Yapraklı Yonca’sından Filiz Akın, 82 yaşında tedai gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sanatçı, vasiyeti üzerine sessiz sedasız toprağa verildi.

Yılın acı kayıpları


∆ Volkan Konak (31 Mart 2025): Karadeniz müziğinin dev sesi, Kıbrıs’ta verdiği Ramazan Bayramı konseri sırasında sahnede kalp krizi geçirdi ve 58 yaşında vefat etti.

Yılın acı kayıpları


∆ Ahmet Levendoğlu (6 Nisan 2025): Oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar, 80 yaşında hayata veda etti.

Yılın acı kayıpları


∆ Neşe Tevetoğlu (16 Nisan 2025): Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yılın acı kayıpları


∆ Leyla Okay (22 Nisan 2025): Oyuncu, 62 yaşında kanser nedeniyle öldü.

∆ Sırrı Süreyya Önder (3 Mayıs 2025): Kalp krizi geçiren ve 18 gün yoğun bakımda tedavi gören Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Balık Ayhan (13 Mayıs 2025): Nefes darlığı şikâyetiyle kaldırıldığı hastanede 1 ay tedavi gören ünlü müzisyen yoğun bakımda vefat etti.

∆ Ali Özgentürk (15 Mayıs 2025): “Selvi Boylum Al Yazmalım”ın da aralarında bulunduğu birçok filme imza atan yönetmen, yapımcı ve senarist, 80 yaşında vefat etti.

∆ İlhan Şeşen (26 Mayıs 2025): Uzun süre kanser tedavisi gören usta müzisyen, 77 yaşında hayata veda etti.

Yılın acı kayıpları


∆ Şimal (30 Mayıs 2025): 4 yıl kanserle mücadele eden ünlü şarkıcı, 39 yaşında yaşamını yitirdi.

Yılın acı kayıpları


∆ Nihal Candan (21 Haziran 2025): Anoreksiya nervoza hastalığıyla mücadele eden ve 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan, 30 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Yılın acı kayıpları


∆ Şekip Taşpınar (2 Temmuz 2025): “Kurtlar Vadisi” dizisiyle tanınan oyuncu, kalp krizi sonucu 56 yaşında vefat etti.

Yılın acı kayıpları


∆ Selçuk Alagöz (5 Ağustos 2025): Türk pop müziğinin efsane ismi, 81’inci yaşına girdiği gün hayatını kaybetti.

∆ Engin Çağlar (1 Kasım 2025): Yeşilçam’ın usta ismi, Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışırken bir motosikletin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sanatçı 85 yaşındaydı.

Yılın acı kayıpları


∆ Ahmet Gülhan (3 Kasım 2025): Usta oyuncu, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti.

∆ Muazzez Abacı (12 Kasım 2025): Türk sanat müziğinin usta ismi, ABD’de geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınmıştı. Sanatçı, 78’inci doğum gününde hayatını kaybetti.

Yılın acı kayıpları


∆ Arif Erkin Güzelbeyoğlu (16 Ekim 2025): “Yabancı Damat” dizisindeki ‘Memik Dede’ rolüyle gönüllerde taht kuran usta oyuncu, 90 yaşında vefat etti.

Yılın acı kayıpları



∆ Anta Toros (30 Ağustos 2025): Sanatçı, mide kanseri tedavisi gördüğü Bodrum’da 77 yaşında hayatını kaybetti.

Yılın acı kayıpları


∆ Emre Törün (15 Temmuz 2025): Oyuncu, 53 yaşında pankreas kanserine yenik düştü.

∆ Mehmet Ali Tuncer (17 Temmuz 2025): Uzun süre kalp rahatsızlığıyla mücadele eden oyuncu, 57 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

∆ Güllü (26 Eylül 2025): Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 51 yaşında sanatçıyı, kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in ittiği ortaya çıktı. Güllü cinayeti tüm Türkiye’yi şoke etti.

Yılın acı kayıpları

