Yıldönümü yemeğinde şoke oldu " Boşanma davası açtım"

Güncelleme Tarihi:
3 yıl önce evlenen çift, geçen ay üçüncü evlilik yıldönümlerini kutlamak için yemeğe çıktı. İdris Aybirdi, Ulus’taki bir mekâna götürdüğü eşiyle romantik dakikalar yaşamayı beklerken, hayatının şokunu yaşadı.
Şarkıya 1 düete 2 milyon
“Isabelle” şarkısıyla müzik listelerinde üst sıralara yerleşen Sefo ücretine zam yaptı. Ünlü isim şarkı için 1 milyon, kendisiyle düet yapmak isteyenlerden de 2 milyon lira talep ediyormuş. Üstelik pazarlığa da kapalıymış...
Eşi yalnız bırakmadı
KANAL D’nin sevilen dizisi “Yargı”da rol alan Uğur Aslan önceki akşam Ataşehir Watergarden’da yer alan Muamma Plus’ta sahne aldı. Oyuncu, eğlenceli bir repertuar sundu.