Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Yıldönümü yemeğinde şoke oldu " Boşanma davası açtım"

Güncelleme Tarihi:

#Sahra Işık#İdris Aybirdi#Survivor
Yıldönümü yemeğinde şoke oldu Boşanma davası açtım
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2022 12:36

“Survivor” yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık ve iş insanı İdris Aybirdi boşanıyor.

Haberin Devamı

3 yıl önce evlenen çift, geçen ay üçüncü evlilik yıldönümlerini kutlamak için yemeğe çıktı. İdris Aybirdi, Ulus’taki bir mekâna götürdüğü eşiyle romantik dakikalar yaşamayı beklerken, hayatının şokunu yaşadı.

Yıldönümü yemeğinde şoke oldu Boşanma davası açtım

BOŞANMA DAVASI AÇTIM!
Sahra Işık, yemek sırasında eşine boşanma davası açtığını söyledi.

Yıldönümü yemeğinde şoke oldu Boşanma davası açtım
Çift Eylül 2019'da nikah masasına oturmuştu... 

 Şarkıya 1 düete 2 milyon

Yıldönümü yemeğinde şoke oldu Boşanma davası açtım

“Isabelle” şarkısıyla müzik listelerinde üst sıralara yerleşen Sefo ücretine zam yaptı. Ünlü isim şarkı için 1 milyon, kendisiyle düet yapmak isteyenlerden de 2 milyon lira talep ediyormuş. Üstelik pazarlığa da kapalıymış...

Haberin Devamı

Eşi yalnız bırakmadı
KANAL D’nin sevilen dizisi “Yargı”da rol alan Uğur Aslan önceki akşam Ataşehir Watergarden’da yer alan Muamma Plus’ta sahne aldı. Oyuncu, eğlenceli bir repertuar sundu.

Yıldönümü yemeğinde şoke oldu Boşanma davası açtım

Aslan, kendisini dinlemeye gelen senaryo yazarı eşi Sema Ergenekon’a da sahneden teşekkür etti: “Eşim bugün burada beni yalnız bırakmadı. Bu yüzden ona ne kadar teşekkür etsem az. Kendimi çok şanslı hissediyorum.” Seyirciler, Uğur Aslan’ı sahneye çok yakıştırdıklarını dile getirdi.
Yıldönümü yemeğinde şoke oldu Boşanma davası açtım




Haberle ilgili daha fazlası:
#Sahra Işık#İdris Aybirdi#Survivor

BAKMADAN GEÇME!

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı Kahve mi çay mı

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı? Kahve mi çay mı?

#Kahve
Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken mağaralar | 7 ŞEHİR 10 ADRES

Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken mağaralar | 7 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor

Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor!

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı Kahve mi çay mı

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı? Kahve mi çay mı?

#Kahve
Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken mağaralar | 7 ŞEHİR 10 ADRES

Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken mağaralar | 7 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor

Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor!

#Sağlık