Yıldönümü yemeğinde şoke oldu " Boşanma davası açtım"

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3 yıl önce evlenen çift, geçen ay üçüncü evlilik yıldönümlerini kutlamak için yemeğe çıktı. İdris Aybirdi, Ulus’taki bir mekâna götürdüğü eşiyle romantik dakikalar yaşamayı beklerken, hayatının şokunu yaşadı.



yemek sırasında eşine boşanma davası açtığını söyledi.

Çift Eylül 2019'da nikah masasına oturmuştu...

Şarkıya 1 düete 2 milyon



“Isabelle” şarkısıyla müzik listelerinde üst sıralara yerleşen Sefo ücretine zam yaptı. Ünlü isim şarkı için 1 milyon, kendisiyle düet yapmak isteyenlerden de 2 milyon lira talep ediyormuş. Üstelik pazarlığa da kapalıymış...

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Eşi yalnız bırakmadı

KANAL D’nin sevilen dizisi “Yargı”da rol alan Uğur Aslan önceki akşam Ataşehir Watergarden’da yer alan Muamma Plus’ta sahne aldı. Oyuncu, eğlenceli bir repertuar sundu.



Aslan, kendisini dinlemeye gelen senaryo yazarı eşi Sema Ergenekon’a da sahneden teşekkür etti: “Eşim bugün burada beni yalnız bırakmadı. Bu yüzden ona ne kadar teşekkür etsem az. Kendimi çok şanslı hissediyorum.” Seyirciler, Uğur Aslan’ı sahneye çok yakıştırdıklarını dile getirdi.