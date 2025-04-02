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Yıldız Tilbe'nin sosyal medya davası

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#Yıldız Tilbe#Sosyal Medya#Sahte Hesap
Yıldız Tilbenin sosyal medya davası
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2025 09:39

Ünlü şarkısı Yıldız Tilbe, kişisel verilerini ele geçiren sosyal medya kullanıcısından şikayetçi oldu. Ünlü şarkıcı, ‘yldztlb_’ adlı sosyal medya hesabına erişimin engellenmesini ve kişilerin tespit edilerek cezalandırılmasını talep etti.

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Yıldız Tilbe, daha önce ismini kullanarak sokak hayvanlarıyla ilgili paylaşımlarını gündeme getiren, toplumda kin ve nefret duygulara yaratmaya çalışan 6 sosyal medya kullanıcısı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Savcılık, bu hesaplara erişimin engellenmesine karar vermişti. Tilbe bu kez ismini, resmini ve bilgilerini izinsiz kullanarak paylaşım yapan ‘yldztlb_’ adlı sosyal medya kullanıcısı hakkında savcılığa şikayetçi oldu.

Tilbe’nin avukatı Handan Bakbak, suç duyurusu dilekçesinde, ‘yldztlb_’ isimli kullanıcının mavi tik alarak, sanki müvekkilinin beyanıymış gibi hukuka aykırı paylaşımlarda ve etkileşimlerde bulunduğunu öne sürdü. ‘yldztlb_’ adlı kullanıcının gerçek hesap algısıyla kişisel verilerini hukuka aykırı olarak çaldığını ileri süren Tilbe, kendisinin dini ve siyasi fonksiyonlara bulaştırılarak tartışmaların içine çekildiğini belirtti. Ünlü şarkıcı, ‘yldztlb_’ adlı sosyal medya hesabına erişimin engellenmesini ve kişilerin tespit edilerek cezalandırılmasını talep etti.

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#Yıldız Tilbe#Sosyal Medya#Sahte Hesap

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